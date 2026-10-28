Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) kararı 10'a karşı 2 oyla kabul edildi. Fed Yönetim Kurulu üyeleri Lisa Cook ve Beth Hammack , faiz oranının 25 baz puan artırılması yönünde oy kullanarak karara muhalefet etti.

Fed'in faiz kararı belli oldu | Fotoğraf: AA Arşiv

Fed'in karar metninde, enflasyonun yüksek seviyelerde seyretmeye devam ettiği vurgulandı.

Banka, fiyat istikrarı hedefi doğrultusunda uygun para politikası duruşunun belirlenmesi için ekonomik verilerin yakından takip edileceğini bildirdi.

Fed, ABD ekonomisinin ise güçlü bir hızda büyümeyi sürdürdüğünü belirtti. Ekonomik aktivitenin güçlü iç talep, verimlilik artışı ve sağlam sermaye yatırımları tarafından desteklendiğine işaret edildi.

Açıklamada, istihdam artışının iş gücündeki büyümeyle paralel ilerlediği, işsizlik oranında ise önemli bir değişiklik yaşanmadığı ifade edildi.

Fed ayrıca bankacılık sisteminde yeterli rezerv bulunmasını sağlamaya yönelik mevcut politikasını sürdüreceğini açıkladı.

FED'DEN ENFLASYON MESAJI Fed'in karar metninde, enflasyonun yüzde 2'lik hedefe zamanında geri dönmesini sağlamak için ekonomik gelişmelerin takip edileceği belirtildi. Banka, gelecek dönemde alınacak kararların yeni ekonomik verilere göre şekilleneceği mesajını verdi.

EYLÜL AYINDA FAİZİ ARTIRILMIŞTI

Fed, politika faizinde geçen yıl eylül, ekim ve aralık aylarında toplam 75 baz puan indirime gitmesinin ardından bu yılın ilk beş toplantısında da politika faizini sabit tutmuştu.

Son dönemde enflasyonun hedefin üzerinde kalmaya devam ettiğine işaret eden veriler, faiz artışı beklentilerini güçlendirmişti.

Banka, eylül ayında 2023'ten bu yana ilk kez faiz artırımına giderek, politika faizini beklentiler doğrultusunda 25 baz puan artırmıştı.