Enflasyonda yeni tablo: 21 ekonomistten dikkat çeken ekim ayı ve yıl sonu tahmini

Ekim ayı enflasyon verileri öncesinde 21 ekonomistin tahminleri belli oldu. Ekonomistler, ekimde enflasyonun aylık yüzde 2,20 artmasını beklerken, yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 29,64 olarak açıklandı. İşte 2026 yılı boyunca açıklanan beklentiler ve gerçekleşen enflasyon oranları...