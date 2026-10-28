Enflasyonda yeni tablo: 21 ekonomistten dikkat çeken ekim ayı ve yıl sonu tahmini
Ekim ayı enflasyon verileri öncesinde 21 ekonomistin tahminleri belli oldu. Ekonomistler, ekimde enflasyonun aylık yüzde 2,20 artmasını beklerken, yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 29,64 olarak açıklandı. İşte 2026 yılı boyunca açıklanan beklentiler ve gerçekleşen enflasyon oranları...
Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) 3 Kasım Salı günü açıklayacağı ekim ayı enflasyon verileri öncesinde ekonomistlerin beklentileri netleşti. AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan 21 ekonomist, ekim ayında tüketici fiyatlarının ortalama yüzde 2,20 artacağını tahmin etti. Ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisi ise yüzde 29,64 oldu.
EKİM AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜZDE 2,20
AA Finans'ın 21 ekonomistin katılımıyla gerçekleştirdiği ankette ekim ayına ilişkin aylık enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,20 olarak kaydedildi.
Ekonomistlerin tahminleri yüzde 1,25 ile yüzde 2,70 arasında değişti.
Eylül ayında aylık enflasyon yüzde 1,84 olarak gerçekleşmişti. Böylece ekim ayı beklentisi, bir önceki ayın gerçekleşen enflasyon oranının üzerinde oluştu.
YILLIK ENFLASYONUN YÜZDE 29,28'E GERİLEMESİ BEKLENİYOR
Ekonomistlerin ekim ayına ilişkin yüzde 2,20'lik ortalama tahminine göre eylülde yüzde 29,73 olan yıllık enflasyonun ekimde yüzde 29,28'e gerilemesi bekleniyor.
Ekim ayına ilişkin resmi enflasyon verileri, 3 Kasım Salı günü TÜİK tarafından açıklanacak.
YIL SONU ENFLASYON TAHMİNİ YÜZDE 29,64
Ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 29,64 olarak belirlendi.
Eylül ayında yüzde 29,66 olan yıl sonu tahmini, ekimde 0,02 puan geriledi.
ENFLASYON BEKLENTİLERİ VE GERÇEKLEŞMELER
Yılın ilk ayında yüzde 23,73 olan yıl sonu enflasyon beklentisi, sonraki aylarda yükseliş gösterdi. Mayıs ayında yüzde 29,40'a ulaşan tahmin, haziranda yüzde 29'a geriledi.
Temmuzda yüzde 29,55, ağustosta yüzde 29,49 ve eylülde yüzde 29,66 olarak kaydedilen yıl sonu beklentisi, ekimde yüzde 29,64 seviyesinde oluştu.
Ekim ayına ilişkin gerçekleşen enflasyon verisi ise henüz açıklanmadı.
2026 YILI ENFLASYON BEKLENTİLERİ VE GERÇEKLEŞMELER
|Tarih
|Yıl sonu enflasyon beklentisi (%)
|Aylık beklenti (%)
|Gerçekleşme (%)
|Ocak
|23,73
|4,21
|4,84
|Şubat
|24,16
|2,87
|2,96
|Mart
|25,91
|2,40
|1,94
|Nisan
|28,16
|3,19
|4,18
|Mayıs
|29,40
|1,65
|1,71
|Haziran
|29,00
|1,04
|0,99
|Temmuz
|29,55
|1,82
|1,78
|Ağustos
|29,49
|1,86
|1,84
|Eylül
|29,66
|2,18
|1,84
|Ekim
|29,64
|2,20
|Henüz açıklanmadı