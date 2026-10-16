Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2027 bütçesinin ekonominin güvenliğini ve direncini güçlendirmeyi, üretim ve rekabet kapasitesini dönüştürmeyi hedeflediğini belirtti. Yılmaz, sosyal konuta hassasiyetle yaklaşmayı sürdüreceklerini, Türkiye’nin küresel ekonomik gelişmeler karşısında sağlam duruşunu koruduğunu söyledi. Yılmaz, enflasyonun 2026 sonunda yüzde 28,4’e gerilemesini beklediklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde düzenlenen 2027 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Bağlama Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

Yılmaz, 2027 bütçesinin ekonominin direncini pekiştirmeyi, üretim gücünü ve rekabet kapasitesini dönüştürmeyi, kazanımları kalıcı sosyal refaha taşımayı hedeflediğini belirtti.

Cevdet Yılmaz'ın açıklamaları şu şekilde:

Maliye Bakanlığımız tarafından hazırlanmış ve Cumhurbaşkanımızın onayıyla 6 Eylül 2026 tarihinde yayımlanmıştı. Böylelikle 2027 bütçe hazırlığı da başlamıştır. Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda 12. Kalkınma Planı esas alınarak güncellenen Orta Vadeli Program ile ekonomide dayanıklılığın korunması ve güçlendirilmesi temelinde, dengeli, sürdürülebilir ve kapsayıcı büyümeyi tesis etmeyi, istihdamı artırmayı ve ekonomik kazanımların toplumun geniş kesimlerine yayılmasını sağlayarak gelir dağılımını iyileştirmeyi hedefliyoruz.

İSTİKRAR, REKABET VE REFAH ODAKLI YAKLAŞIM

Bu çerçevede 2027 yılı bütçemizi, makroekonomik istikrarı koruyan, dezenflasyon sürecini destekleyen, kamu kaynaklarını etkin kullanan, yatırımı, istihdamı ve ihracatı güçlendiren, ekonominin dış şoklara karşı dayanıklılığını artıran, toplumsal refahı güçlendiren bir akılla hazırladık.

Bütçemiz, Türkiye'nin küresel rekabet gücünü daha ileri taşırken büyüme ve refahın toplumun tüm kesimlerine daha dengeli yansıtılmasını sağlayacaktır.

2027 yılı bütçemiz, zorlu bölgesel ve küresel koşullar karşısında ekonomimizin güvenliğini ve direncini pekiştiren, Türkiye'nin üretim ve rekabet kapasitesini güçlendiren, kazanımlarımızı kalıcı sosyal refaha taşıyan bir dayanıklılık, refah ve dönüşüm bütçesidir.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyon ve talimatları doğrultusunda tüm bakanlarımız, bağlı ve ilgili kamu kuruluşlarıyla hazırlanan 2027 bütçe teklifimiz Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulmaya hazır hâle gelmiştir.

2027 yılı bütçesi, AK Parti hükümetlerimizin 25., Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin 9., Türkiye Yüzyılı'nın 4. bütçesidir.

SOSYAL KONUT HAMLESİ VE BARINMADA GÜVENCE

Yeşil ve dijital dönüşüm politikaları, verimliliği ve rekabetçiliği bütüncül olarak artırmayı amaçlayan bir bütçe. İstihdamı, üretimi ve ihracatı destekleyen ve sosyal refahı artıran bir yaklaşımla hazırlandı. 2027 yılı bütçemizde kentsel dönüşüm ödeneklerini yüzde 176 artışla 276 milyar liraya yükseltiyoruz. Dar gelirlilere, engellilere ve yeni evlenecek gençlere yönelik sosyal konut yapımını hızlandırıyoruz. Kira artışlarını sınırlandırmak ve barınma ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sosyal konut ve kiralık sosyal konut imkânını yaygınlaştıracağız. Sosyal konut üzerinde önümüzdeki dönemde hassasiyetle durmaya devam edeceğiz.

KÜRESEL DALGALANMALARA KARŞI GÜÇLÜ DURUŞ

Makroekonomik temellerimiz sağlamdır. Ekonomimiz, küresel finansal koşulların sıkılaştığı, dış talebin zayıfladığı ve maliyet baskılarının arttığı bir dönemde dahi büyümesini sürdürdü. Dış talep ve enerji kaynaklı etkiler sınırlı kaldı. 2027 yılında küresel görünümde beklenen iyileşmenin ve dış talepteki toparlanmanın katkısıyla büyümenin yüzde 4,2 seviyesine yükselmesini öngörüyoruz. Program dönemi boyunca verimlilik odaklı politikalarla büyümenin kademeli olarak hızlanmasını ve 2029 yılında yüzde 5 seviyesine ulaşmasını hedefliyoruz.

'CARİ AÇIKTA HEDEF YÜZDE 2'NİN ALTI'

2027 yılında büyümedeki ivmelenmenin etkisiyle istihdam 657 bin kişi artacak; işgücüne katılım oranı yüzde 53,4'e yükselecek ve işsizlik oranı yüzde 8 seviyesine gerileyecektir. Bu yıl toplam mal ve hizmet ihracatımızın 410 milyar dolar seviyesine ulaşmasını bekliyoruz. Cari açığımız ise savaş kaynaklı geçici yükselişe rağmen yüzde 2,6 düzeyinde, yönetilebilir seviyededir. Önümüzdeki yıl cari açığımızın yeniden yüzde 2'nin altına inmesini bekliyoruz.

FİYAT İSTİKRARI VE DEZENFLASYON SÜRECİNDE KARARLILIK

Enflasyonun ana eğilimindeki iyileşme devam ediyor. Orta Vadeli Program'la uyumlu şekilde dezenflasyon sürecini destekliyor, bütçe açığını kademeli olarak azaltıyor ve kamu borçluluğunu güçlü görünümünü koruyacak seviyelerde tutuyoruz.

Enflasyonun yıl sonunda yüzde 28,4 olmasını bekliyoruz. Temel önceliğimiz fiyat istikrarıdır. 2026 yılı bütçe açığının GSYH'ye oranının yüzde 3,1'e düşmesini öngörüyoruz.