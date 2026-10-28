Dünya Bankası, Türkiye’de sanayinin yeşil ve dijital dönüşümünü desteklemek amacıyla 485 milyon dolarlık finansman sağlayacak. Kaynak, Türk Eximbank ve VakıfBank aracılığıyla işletmelere aktarılacak. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sağlanan yeni kaynakla birlikte bu yıl temin edilen uzun vadeli ve uygun koşullu toplam dış finansmanın 10 milyar dolara ulaştığını açıkladı.

Dünya Bankası İcra Direktörleri Kurulu, Türkiye'deki işletmelerin yeşil ve dijital dönüşüm yatırımlarını desteklemeyi amaçlayan Sanayinin İkiz Dönüşümü Projesi'ni onayladı. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından Dünya Bankası'ndan sağlanacak 485 milyon dolar karşılığı uygun koşullu dış finansmanın, ikrazen kullandırılmak üzere Türk Eximbank ve VakıfBank'a aktarılması planlanıyor. İki bankanın her birine 242,5 milyon dolar karşılığı kaynak sağlanacak.

(Foto: ahaber.com.tr Arşivi) KOBİ'LERİN YEŞİL VE DİJİTAL DÖNÜŞÜMÜNE DESTEK Proje kapsamında, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Yeşil Dönüşüm ve Dijital Dönüşüm programları çerçevesinde teşvik belgesi bulunan işletmelerin yatırımları finanse edilecek. Desteklerden imalat sanayisinde faaliyet gösteren küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ) yanı sıra orta ve büyük ölçekli işletmelerin de yararlanması öngörülüyor. Projeyle işletmelerin sürdürülebilir üretim modellerine geçişinin ve ileri teknolojileri kullanmasının teşvik edilmesi hedefleniyor. Böylece Türkiye sanayisinin küresel değer zincirlerindeki rekabet gücünün artırılması amaçlanıyor.