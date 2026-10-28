Dünya Bankası, Türkiye'nin sanayi dönüşümü için 485 milyon dolar sağlayacak
Dünya Bankası, Türkiye’de sanayinin yeşil ve dijital dönüşümünü desteklemek amacıyla 485 milyon dolarlık finansman sağlayacak. Kaynak, Türk Eximbank ve VakıfBank aracılığıyla işletmelere aktarılacak. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sağlanan yeni kaynakla birlikte bu yıl temin edilen uzun vadeli ve uygun koşullu toplam dış finansmanın 10 milyar dolara ulaştığını açıkladı.
Dünya Bankası İcra Direktörleri Kurulu, Türkiye'deki işletmelerin yeşil ve dijital dönüşüm yatırımlarını desteklemeyi amaçlayan Sanayinin İkiz Dönüşümü Projesi'ni onayladı.
Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından Dünya Bankası'ndan sağlanacak 485 milyon dolar karşılığı uygun koşullu dış finansmanın, ikrazen kullandırılmak üzere Türk Eximbank ve VakıfBank'a aktarılması planlanıyor. İki bankanın her birine 242,5 milyon dolar karşılığı kaynak sağlanacak.
KOBİ'LERİN YEŞİL VE DİJİTAL DÖNÜŞÜMÜNE DESTEK
Proje kapsamında, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Yeşil Dönüşüm ve Dijital Dönüşüm programları çerçevesinde teşvik belgesi bulunan işletmelerin yatırımları finanse edilecek.
Desteklerden imalat sanayisinde faaliyet gösteren küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ) yanı sıra orta ve büyük ölçekli işletmelerin de yararlanması öngörülüyor.
Projeyle işletmelerin sürdürülebilir üretim modellerine geçişinin ve ileri teknolojileri kullanmasının teşvik edilmesi hedefleniyor. Böylece Türkiye sanayisinin küresel değer zincirlerindeki rekabet gücünün artırılması amaçlanıyor.
ŞİMŞEK: BU YILKİ DIŞ FİNANSMAN 10 MİLYAR DOLARA ULAŞTI
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin ekonomi programı, sürdürülebilir kalkınma hedefleri ve Orta Vadeli Program ile uyumlu dış finansman temin çalışmalarının sürdüğünü belirtti.
Ekonomi programının nihai hedefinin kalıcı refah artışı olduğunu vurgulayan Şimşek, "Bu yıl sağlanan uzun vadeli ve uygun koşullu toplam dış finansman tutarı 10 milyar dolar olurken, bu krediyle sanayi sektörüne yönelik desteğimiz güçlü şekilde devam edecek" dedi.
Şimşek, Dünya Bankası ile yürütülen iş birliğinin gelecek dönemde de güçlenerek devam edeceğini kaydetti.