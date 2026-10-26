SPK'dan Tera ve Pusula Portföy için flaş karar: Faaliyetleri durduruldu

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Tera Portföy Yönetimi AŞ ve Pusula Portföy Yönetimi AŞ'nin sermaye piyasası faaliyetlerini geçici olarak durdurdu. SPK, tasfiye işlemleri için Tera Portföy'ün fonlarında Türkiye İş Bankası AŞ'yi, Pusula Portföy'ün fonlarında ise T.C. Ziraat Bankası AŞ'yi görevlendirdi.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), yayımladığı bültende Tera Portföy Yönetimi AŞ ve Pusula Portföy Yönetimi AŞ hakkında yeni kararlar aldığını duyurdu.

Kurul, iki şirketin sermaye piyasası faaliyetlerinin 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 97'nci maddesinin birinci fıkrası uyarınca geçici olarak durdurulmasına karar verdi.

Karar kapsamında, iki şirketin kurucusu olduğu ve 17 Eylül 2026 tarihli SPK kararlarıyla tasfiyesine hükmedilenler dışındaki yatırım fonları ile gayrimenkul yatırım fonları ve girişim sermayesi yatırım fonlarının da tasfiyesi kararlaştırıldı.

TASFİYE İÇİN İKİ BANKA GÖREVLENDİRİLDİ

SPK, Tera Portföy Yönetimi AŞ'nin kurucusu olduğu ilgili fonların tasfiyesi için Türkiye İş Bankası AŞ'yi görevlendirdi.

Pusula Portföy Yönetimi AŞ'nin kurucusu olduğu fonların tasfiye işlemlerini yürütmek üzere ise T.C. Ziraat Bankası AŞ'nin görevlendirilmesine karar verildi.

Böylece daha önce tasfiye kararı alınan fonların dışındaki fonlar için de tasfiye süreci başlatılmış oldu.