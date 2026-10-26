İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasalarındaki şüpheli işlemlere yönelik yürütülen dev fon soruşturmasında peş peşe sıcak gelişmeler yaşanıyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) eski Daire Başkanı Erman Çete, sevk edildiği hâkimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sermaye piyasalarındaki şüpheli işlemlere ilişkin yürütülen kapsamlı soruşturmada yeni bir operasyon gerçekleştirildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından gönderilen raporlar ve yapılan yazılı başvurular titizlikle incelendi.

ŞÜPHELİ İŞLEMLERE MERCEK: ESKİ DAİRE BAŞKANI TUTUKLANDI

İncelemelerin ardından başlatılan operasyon kapsamında SPK eski Daire Başkanı Erman Çete gözaltına alındı. Emniyetteki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilen Çete hakkında tutuklama kararı verildi. Çete, kararın ardından cezaevine gönderildi. Öte yandan soruşturma kapsamında Çete'nin malvarlığına ilişkin işlemler üzerinde tedbir uygulanması da istendi.

ERMAN ÇETE'NİN SPK'DAKİ DİKKAT ÇEKEN GEÇMİŞİ

Tutuklanarak cezaevine gönderilen Erman Çete'nin SPK'daki görev geçmişi de dikkat çekti. Çete, 2010 yılında SPK Ortaklıklar Finansmanı Dairesi'nde göreve başladı. 2019-2021 yılları arasında aynı dairede daire başkan yardımcısı olarak görev yapan Çete, daha sonra Aracılık Faaliyetleri Dairesi Başkanlığı görevini üstlendi.

KURUMDA PEŞ PEŞE DEĞİŞİKLİKLER VE ESKİ BAŞKANA SORUŞTURMA

Fon soruşturmasının genişletildiği süreçte SPK'nın üst yönetiminde de peş peşe önemli değişiklikler yaşandı. Mayıs 2026'da SPK Başkanlığı görevine getirilen Mahmut Sütcü, 20 Ekim'de görevden alındı. Sütcü, görevden alınmasından önce yaptığı açıklamada, "Sağlık sorunlarım nedeniyle görevimden ayrılıyorum." diyerek istifasını sunduğunu bildirmişti.

Fon soruşturmasında gündeme gelen bir diğer kritik isim ise eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül oldu. Soruşturma kapsamında hakkında işlem başlatılan Gönül, 30 Eylül'de şüpheli sıfatıyla savcılığa başvurarak ifade verdi.

Dev fon soruşturması çok yönlü olarak devam ediyor.