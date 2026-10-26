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Ocak zammında yeni tablo! Kim ne kadar maaş alacak? Gözler son 3 aylık verilerde

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Ocak zammında yeni tablo! Kim ne kadar maaş alacak? Gözler son 3 aylık verilerde

Emekli zammı 2027 için sadece 3 veri kaldı. Ekim, kasım, aralık ayları enflasyon oranlarının ortaya çıkmasıyla yeni yılda emekli maaşı için belirlenecek zam oranları belli olacak. Şu ana kadar açıklanan TÜFE oranlarına göre SSK, Bağkur emeklisi yüzde 5,57 zam almaya hak kazandı.

SSK ve Bağkur emeklilerinin Ocak 2027 zammı için üç enflasyon verisi daha bekleniyor. Ekim, kasım ve aralık aylarına ilişkin TÜFE oranlarının açıklanmasıyla yılın ikinci yarısındaki enflasyon ve emekli aylıklarına uygulanacak artış netleşecek.

Ocak zammında yeni tablo! Kim ne kadar maaş alacak? Gözler son 3 aylık verilerde - 1

TÜİK verilerine göre aylık enflasyon temmuzda yüzde 1,78, ağustosta ve eylülde yüzde 1,84 oldu. Açıklanan aylık oranların bileşik hesabı, üç aylık dönemde yaklaşık yüzde 5,56 artışa işaret ediyor.

Ocak zammında yeni tablo! Kim ne kadar maaş alacak? Gözler son 3 aylık verilerde - 2

Finansal Kurumlar Birliğinin ekim ayı beklenti anketindeki yüzde 30,06 yıl sonu enflasyon tahmini üzerinden yapılan hesapta ise SSK ve Bağkur emeklileri için yaklaşık yüzde 10,45 zam senaryosu gündeme geliyor. Bu oran, kesinleşmiş ocak zammını göstermiyor.

Ocak zammında yeni tablo! Kim ne kadar maaş alacak? Gözler son 3 aylık verilerde - 3

EMEKLİ ZAMMINDA FARKLI SENARYOLAR: YÜZDE 10 SINIRI AŞILABİLİR

SSK ve Bağkur emeklilerinin aylıkları, altı aylık enflasyon oranına göre artırılıyor. Yıl sonu enflasyonuna ilişkin farklı tahminler, ocak zammı hesabını da değiştiriyor.

Habere konu hesaplamalarda kullanılan beklentiler ve bunlara karşılık gelen yaklaşık artış oranları şöyle:

Ocak zammında yeni tablo! Kim ne kadar maaş alacak? Gözler son 3 aylık verilerde - 4

Beklenti / senaryo Yıl sonu enflasyon tahmini SSK ve Bağkur için yaklaşık zam hesabı
Merkez Bankası tahmini %28 %8,70
Orta Vadeli Program %28,40 %9,04
AA Finans beklenti anketi %29,66 %10,11
Piyasa Katılımcıları Anketi %29,63 %10,08
Finansal Kurumlar Birliği anketi %30,06 %10,45

Finansal Kurumlar Birliği anketinde ekim ayı enflasyon beklentisi yüzde 2,09 oldu. Yıl sonu tahminine dayanan yüzde 10,45 senaryosunun gerçekleşip gerçekleşmeyeceği, kalan üç aylık verinin ardından ortaya çıkacak.

Ocak zammında yeni tablo! Kim ne kadar maaş alacak? Gözler son 3 aylık verilerde - 5

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞINDA 26 BİN 13 TL HESABI

Yüzde 10,45 artış varsayımıyla 25 bin TL aylık alan bir emeklinin maaşı 27 bin 612,50 TL'ye, 30 bin TL aylık alanın maaşı 33 bin 135 TL'ye çıkıyor. Aynı hesapta 40 bin TL aylık, 44 bin 180 TL oluyor.

Ocak zammında yeni tablo! Kim ne kadar maaş alacak? Gözler son 3 aylık verilerde - 6

Hesaplamaya esas aylık %10,45 artış varsayımıyla tutar
25.000 TL 27.612,50 TL
30.000 TL 33.135 TL
40.000 TL 44.180 TL

En düşük emekli aylığında ise süreç farklı işliyor. Mevcut 23 bin 552 TL'lik taban ödemenin artırılması için yasal düzenleme yapılması gerekiyor. Bu tutara da yüzde 10,45 artış uygulanması halinde sonuç 26 bin 13,18 TL oluyor.

Ancak bu hesap, en düşük emekli aylığının 26 bin 13 TL olarak belirlendiği anlamına gelmiyor. Taban ödemenin yeni tutarı, yapılacak düzenlemeyle kesinleşecek. Tablodaki örnekler de taban ödeme ile kök aylık arasındaki fark dikkate alınarak değerlendirilmeli.

Ocak zammında yeni tablo! Kim ne kadar maaş alacak? Gözler son 3 aylık verilerde - 7

MEMUR MAAŞI VE SOSYAL DESTEKLERDE YENİ HESAP

Sabah'ın haberine göre, memur ve memur emeklilerinin Ocak 2027 artışı, yüzde 5 toplu sözleşme zammı ile varsa enflasyon farkından oluşacak.

2026'nın ikinci yarısı için uygulanan yüzde 7 toplu sözleşme artışı dikkate alındığında, altı aylık enflasyonun yüzde 10,45 gerçekleşmesi halinde enflasyon farkı yaklaşık yüzde 3,22 oluyor. Bu farkın yüzde 5 toplu sözleşme zammıyla bileşik uygulanması, toplam artışı yaklaşık yüzde 8,39'a taşıyor.

Ocak zammında yeni tablo! Kim ne kadar maaş alacak? Gözler son 3 aylık verilerde - 8

Haberde yer alan mevcut tutarlar esas alınarak, yuvarlanmamış hesap oranıyla oluşturulan örnek tablo şöyle:

Maaş / destek kalemi Hesaplamaya esas mevcut tutar Senaryoya göre yaklaşık yeni tutar
En düşük memur maaşı 70.224 TL 76.113 TL
En düşük memur emeklisi aylığı 31.528 TL 34.172 TL
65 yaş aylığı 7.256,71 TL 7.865 TL
Evde bakım yardımı 15.755 TL 17.076 TL
%40–69 engelli aylığı 5.793 TL 6.279 TL
%70 ve üzeri engelli aylığı 8.689 TL 9.418 TL
Kronik hastalık yardımı 15.755 TL 17.076 TL

Tablodaki sosyal yardım hesapları, ilgili ödemelerin aynı katsayı artışıyla güncelleneceği varsayımına dayanıyor. Kesin maaş ve destek tutarları, enflasyon verileri ile resmi açıklamaların ardından belli olacak.

Ocak zammında yeni tablo! Kim ne kadar maaş alacak? Gözler son 3 aylık verilerde - 9

Emekli zammında yeni hesap! Maaşlar ne kadar olacak?Emekli zammında yeni hesap! Maaşlar ne kadar olacak? EMEKLİ ZAMMINDA YENİ HESAP! MAAŞLAR NE KADAR OLACAK?

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