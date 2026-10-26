Hesaplamaya esas aylık %10,45 artış varsayımıyla tutar 25.000 TL 27.612,50 TL 30.000 TL 33.135 TL 40.000 TL 44.180 TL

En düşük emekli aylığında ise süreç farklı işliyor. Mevcut 23 bin 552 TL'lik taban ödemenin artırılması için yasal düzenleme yapılması gerekiyor. Bu tutara da yüzde 10,45 artış uygulanması halinde sonuç 26 bin 13,18 TL oluyor.

Ancak bu hesap, en düşük emekli aylığının 26 bin 13 TL olarak belirlendiği anlamına gelmiyor. Taban ödemenin yeni tutarı, yapılacak düzenlemeyle kesinleşecek. Tablodaki örnekler de taban ödeme ile kök aylık arasındaki fark dikkate alınarak değerlendirilmeli.