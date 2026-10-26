Ocak zammında yeni tablo! Kim ne kadar maaş alacak? Gözler son 3 aylık verilerde
Emekli zammı 2027 için sadece 3 veri kaldı. Ekim, kasım, aralık ayları enflasyon oranlarının ortaya çıkmasıyla yeni yılda emekli maaşı için belirlenecek zam oranları belli olacak. Şu ana kadar açıklanan TÜFE oranlarına göre SSK, Bağkur emeklisi yüzde 5,57 zam almaya hak kazandı.
SSK ve Bağkur emeklilerinin Ocak 2027 zammı için üç enflasyon verisi daha bekleniyor. Ekim, kasım ve aralık aylarına ilişkin TÜFE oranlarının açıklanmasıyla yılın ikinci yarısındaki enflasyon ve emekli aylıklarına uygulanacak artış netleşecek.
TÜİK verilerine göre aylık enflasyon temmuzda yüzde 1,78, ağustosta ve eylülde yüzde 1,84 oldu. Açıklanan aylık oranların bileşik hesabı, üç aylık dönemde yaklaşık yüzde 5,56 artışa işaret ediyor.
Finansal Kurumlar Birliğinin ekim ayı beklenti anketindeki yüzde 30,06 yıl sonu enflasyon tahmini üzerinden yapılan hesapta ise SSK ve Bağkur emeklileri için yaklaşık yüzde 10,45 zam senaryosu gündeme geliyor. Bu oran, kesinleşmiş ocak zammını göstermiyor.