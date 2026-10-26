Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), robotik süreç otomasyonu sayesinde bugüne kadar 200 binden fazla yazıyı memur müdahalesi olmadan hazırlayarak muhataplarına iletti. Dijital Vergi Dairesi üzerinden ise yılın 9 ayında yaklaşık 18,3 milyon başvuru ve dilekçe alındı.

Hazine ve Maliye Bakanlığından edinilen bilgilere göre, mükellefler GİB tarafından geliştirilen dijital uygulamalarla vergi dairelerine fiziken gitmelerine gerek kalmadan, birçok işlemi zaman ve mekandan bağımsız internet üzerinden gerçekleştirebiliyor. Dijital Vergi Dairesi aracılığıyla vergi ödemeleri, dilekçe ve başvuru işlemleri, bildirimler ve beyanname verme gibi pek çok hizmet, elektronik ortamda sunuluyor. Platforma, açıldığı günden bu yana 750 milyonun üzerinde giriş yapıldı. Bugün itibarıyla 261 farklı hizmetin sunulduğu Dijital Vergi Dairesi üzerinden, yılın 9 ayında yaklaşık 18,3 milyon başvuru ve dilekçe elektronik ortamda alındı.

Dijital Vergi Dairesi'nde 2024 yılında 12,2 milyon işlem yapıldı (Fotoğraf: AA) Fatura, serbest meslek makbuzu, irsaliye ve dekont gibi mali belgelerin elektronik ortamda düzenlenmesiyle de yalnızca 2025 yılında yaklaşık 13 milyar elektronik belge oluşturuldu. 2021 yılında yaklaşık 532 bin olan e-fatura kullanıcı sayısı, bu yılın 9 ayında yüzde 313 artışla 2,2 milyonu aştı. Aynı dönemde e-defter kullanıcı sayısı, yüzde 680 artışla yaklaşık 282 binden 2,2 milyonun üzerine çıktı. Gelir İdaresi, verilerin yapay zeka, büyük veri ve blokzincir gibi yeni nesil teknolojilerle değerlendirilmesi, iş süreçlerinin yeniden tasarlanması ve hizmet sunum kapasitesinin geliştirilmesini de hedefliyor.

Mükelleflere SMS gönderildi, MTV tahsilatında rekor kırıldı. (Fotoğraf: AA) AKILLI VE OTONOM SİSTEMLERLE GÜNÜN HER SAATİ İŞLEM YAPILIYOR Başkanlık, merkez ve taşra teşkilatında yürütülen iş ve işlemlerin hızlandırılması, standartlaştırılması ve verimliliğinin artırılması amacıyla robotik süreç otomasyonu (RPA) teknolojilerinden de yararlanıyor. RPA uygulamaları sayesinde çok sayıda işlem, insan müdahalesine duyulan ihtiyaç azaltılarak, günün her saatinde ve elektronik ortamda yürütülebiliyor. Bu kapsamda, işlem ve yazışmalar otomatik gerçekleştirilebiliyor, oluşturulan belgeler ilgili muhataplara elektronik kanallar aracılığıyla iletilebiliyor. Mükellef uyumunun artırılması ve vergiye ilişkin ödev ve sorumlulukların zamanında yerine getirilmesine katkı sağlanması amacıyla belirlenen mükellef gruplarına bilgilendirici ve hatırlatıcı SMS gönderimleri de RPA araçlarıyla yapılıyor. Uygulamayla her ay 195 farklı konuda rapor üretiliyor ve binlerce yazı otomatik hazırlanıyor. Bugüne kadar 200 binden fazla yazı, memur müdahalesine gerek kalmadan oluşturularak muhataplarına ulaştırıldı. Ayrıca, pişmanlık ihlal düzeltmeleri çerçevesinde, 205 binden fazla düzeltme fişi ve 75 binden fazla ihbarname otomatik düzenlenerek mükelleflere e-tebligat yoluyla iletildi.