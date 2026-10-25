Ciang, COP31'in Türkiye'yi iklim diplomasisinin odağı haline getirdiğini vurguladı. Türkiye'nin konferansı "Uygulama COP"u olarak tanımlamasını değerlendiren Büyükelçi, iki ülkenin iklim değişikliğiyle mücadelede geniş bir iş birliği potansiyeline sahip olduğunu ifade etti.

Çin'in Ankara Büyükelçisi Ciang Şüebin, Türkiye'nin ev sahipliğinde 9-20 Kasım 2026 tarihlerinde Antalya'da düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Taraflar Konferansı (COP31) öncesinde dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Türkiye ile yeşil enerji alanındaki iş birliğini derinleştirmeye hazır olduklarını belirten Ciang, iki ülkenin üçüncü ülke pazarlarında ortak projeler geliştirebileceğini söyledi.

Çin'in Ankara Büyükelçisi Ciang Şüebin, Türkiye ile yeşil enerji alanındaki iş birliğine ilişkin açıklamalarda bulundu. (Foto: AA)

"YENİLENEBİLİR ENERJİDE İŞ BİRLİĞİNİ GÜÇLENDİRMELİYİZ"

Çin ile Türkiye'nin yeşil kalkınma hedeflerinin örtüştüğünü belirten Ciang, güneş ve rüzgar enerjisi projelerinde ortak çalışmalar yürütülebileceğini söyledi.

Türkiye'nin enerji dönüşümü hedeflerinin önemli fırsatlar sunduğuna dikkati çeken Ciang, iki ülke şirketlerinin yenilenebilir enerji ekipmanları, teknoloji geliştirme ve yerel üretim alanlarında iş birliği yapabileceğini kaydetti.

Çin'in enerji depolama sistemleri, elektrikli araç bataryaları ve akıllı elektrik şebekeleri konusunda önemli deneyime sahip olduğunu belirten Büyükelçi, "Kuşak ve Yol girişimi çerçevesinde Türkiye ile yeşil enerji alanındaki pratik iş birliğimizi derinleştirmeye ve Türkiye'nin enerji dönüşümünü güçlü şekilde desteklemeye hazırız" dedi.

Çin ve Türkiye arasında yenilenebilir enerji ve ortak projeler konusunda iş birliği fırsatları değerlendiriliyor. (Foto: AA)

"ÜÇÜNCÜ ÜLKE PAZARLARINI BİRLİKTE GELİŞTİREBİLİRİZ"

Türkiye'nin Avrupa, Asya ve Afrika arasındaki stratejik konumuna işaret eden Ciang, Çin'in sanayi kapasitesiyle Türkiye'nin coğrafi avantajlarının ortak projelerde değerlendirilebileceğini vurguladı.

Büyükelçi Ciang, "Altyapı alanında Çin, Türkiye'nin elektrik şebekesi altyapısının dijitalleşme ve akıllı sistemlere geçiş kapsamında kapsamlı biçimde modernize edilmesine katkı sağlayabilir. Daha geniş pazar açılımı kapsamında ise Türkiye'nin Avrupa, Asya ve Afrika'yı birbirine bağlayan eşsiz coğrafi konum avantajından yararlanarak çevre ülkelerdeki üçüncü ülke pazarlarını birlikte geliştirebilir ve gerçek anlamda karşılıklı fayda ve kazanım sağlayabiliriz" ifadelerini kullandı.