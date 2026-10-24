Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Hatay Havalimanı’nda yeni binaların yapımı ve apron genişletilmesini kapsayan projenin 2026 yılı sonunda tamamlanmasının hedeflendiğini açıkladı. Proje kapsamında 43 bin 36 metrekarelik ilave apron alanındaki genişletme çalışmaları ile ana nizamiye binasının yapımı tamamlandı. Yeni itfaiye binası, kuvvet santrali ve altyapı sistemlerine yönelik çalışmalar ise devam ediyor.

Bakan Abdulkadir Uraloğlu, Hatay Havalimanı'nda deprem sonrası yürütülen onarım ve yenileme çalışmalarının yanı sıra yeni binaların inşası ve apron genişletme projesine ilişkin son durumu değerlendirdi. Havalimanının operasyonel altyapısını güçlendirmeyi amaçlayan projede yeni itfaiye binası, kuvvet santrali ve ana nizamiye binasının yer aldığını belirten Uraloğlu, projenin 2026 yılı sonunda tamamlanmasının hedeflendiğini bildirdi. Proje kapsamında 2 bin 133 metrekarelik itfaiye binası, bin 745 metrekarelik kuvvet santrali ve 88 metrekarelik ana nizamiye binası inşa ediliyor. Çalışmalar arasında 43 bin 36 metrekarelik ilave apron alanı ile 10 bin 800 metrekarelik kamu havacılık apronu da bulunuyor.

(Foto: ahaber.com.tr) APRON GENİŞLETME VE NİZAMİYE BİNASI TAMAMLANDI Çalışmalarda gelinen aşamaya ilişkin bilgi veren Uraloğlu, "43 bin 36 metrekarelik ilave apron alanında genişletme çalışmalarını ve ana nizamiye binasının yapımını tamamladık" dedi. Terminal binasındaki tadilat ve onarım çalışmalarının da tamamlandığını belirten Uraloğlu, havalimanının ihtiyaçlarını karşılayacak diğer tesislerde ise imalatların sürdüğünü kaydetti.

(Foto: ahaber.com.tr) İTFAİYE BİNASI VE ENERJİ ALTYAPISINDA ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR Havalimanındaki devam eden çalışmalara değinen Bakan Uraloğlu, "Yeni itfaiye binasının elektrik ve mekanik tesisatı ile kuvvet santralinin elektrik altyapısında çalışmalarımız devam ediyor" ifadelerini kullandı. Apron bariyer binasının yapımı, terfi havuzları ve pompalar ile yağmur suyu ve atık su sistemlerine yönelik imalatların da sürdüğünü bildiren Uraloğlu, kara tarafındaki altyapı çalışmalarının devam ettiğini belirtti. Yeni tesislerin tamamlanmasıyla havalimanının itfaiye, enerji ve işletme altyapısının güçlendirilmesi hedefleniyor.