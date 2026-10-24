Hatay Havalimanı’nda yenileme çalışmaları sürüyor: Yeni tesisler ve apron projesi için hedef 2026 yıl sonu
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Hatay Havalimanı’nda yeni binaların yapımı ve apron genişletilmesini kapsayan projenin 2026 yılı sonunda tamamlanmasının hedeflendiğini açıkladı. Proje kapsamında 43 bin 36 metrekarelik ilave apron alanındaki genişletme çalışmaları ile ana nizamiye binasının yapımı tamamlandı. Yeni itfaiye binası, kuvvet santrali ve altyapı sistemlerine yönelik çalışmalar ise devam ediyor.
Bakan Abdulkadir Uraloğlu, Hatay Havalimanı'nda deprem sonrası yürütülen onarım ve yenileme çalışmalarının yanı sıra yeni binaların inşası ve apron genişletme projesine ilişkin son durumu değerlendirdi.
Havalimanının operasyonel altyapısını güçlendirmeyi amaçlayan projede yeni itfaiye binası, kuvvet santrali ve ana nizamiye binasının yer aldığını belirten Uraloğlu, projenin 2026 yılı sonunda tamamlanmasının hedeflendiğini bildirdi.
Proje kapsamında 2 bin 133 metrekarelik itfaiye binası, bin 745 metrekarelik kuvvet santrali ve 88 metrekarelik ana nizamiye binası inşa ediliyor. Çalışmalar arasında 43 bin 36 metrekarelik ilave apron alanı ile 10 bin 800 metrekarelik kamu havacılık apronu da bulunuyor.
APRON GENİŞLETME VE NİZAMİYE BİNASI TAMAMLANDI
Çalışmalarda gelinen aşamaya ilişkin bilgi veren Uraloğlu, "43 bin 36 metrekarelik ilave apron alanında genişletme çalışmalarını ve ana nizamiye binasının yapımını tamamladık" dedi.
Terminal binasındaki tadilat ve onarım çalışmalarının da tamamlandığını belirten Uraloğlu, havalimanının ihtiyaçlarını karşılayacak diğer tesislerde ise imalatların sürdüğünü kaydetti.
İTFAİYE BİNASI VE ENERJİ ALTYAPISINDA ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR
Havalimanındaki devam eden çalışmalara değinen Bakan Uraloğlu, "Yeni itfaiye binasının elektrik ve mekanik tesisatı ile kuvvet santralinin elektrik altyapısında çalışmalarımız devam ediyor" ifadelerini kullandı.
Apron bariyer binasının yapımı, terfi havuzları ve pompalar ile yağmur suyu ve atık su sistemlerine yönelik imalatların da sürdüğünü bildiren Uraloğlu, kara tarafındaki altyapı çalışmalarının devam ettiğini belirtti.
Yeni tesislerin tamamlanmasıyla havalimanının itfaiye, enerji ve işletme altyapısının güçlendirilmesi hedefleniyor.
DEPREM SONRASI PİST VE TAKSİ YOLLARI YENİLENDİ
Hatay Havalimanı'nda 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından yürütülen çalışmalara da değinen Uraloğlu, "Deprem sonrasında 3 bin metrelik pistimizi yeniledik, yeni paralel taksi yolu ve bağlantı taksi yollarını tamamladık" açıklamasında bulundu.
Deprem sonrası çalışmalar kapsamında 2 bin 720 metre uzunluğundaki yeni paralel taksi yolunun yanı sıra hızlı çıkış ve bağlantı taksi yolları tamamlandı. Mevcut apronun yenilenmesi ile terminal ve lojman binalarının güçlendirilmesi çalışmaları da bitirildi.
Uraloğlu, sedde sızdırmazlık duvarı ve zemin altı geçirimsiz perde imalatlarının tamamlandığını belirterek, ısı merkezi ve regülatör binası, çevre aydınlatması ve güvenlik yolu çalışmalarının da bitirildiğini bildirdi.