Türkiye'nin 2015 yılındaki değerlendirmede Mali Şeffaflık Kodu'nda yer alan ilkelerin yaklaşık yarısında iyi veya ileri uygulama düzeyinde olduğunu belirten Şimşek, bu oranın üçte ikiye yükseldiğini ifade etti.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek , X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, IMF 'nin yayımladığı Mali Şeffaflık Değerlendirmesi'ne ilişkin açıklamalarda bulundu.

(Foto: ahaber.com.tr)

Şimşek, Türkiye'nin Birleşik Krallık, Finlandiya, İrlanda, Avusturya ve Portekiz'in de aralarında bulunduğu yaklaşık 40 ülke arasında mali şeffaflıkta en üst sıralarda yer aldığını kaydetti.

"YAPISAL REFORMLARA YÖNELİK ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDİYOR"

Elde edilen ilerlemenin uzun süredir devam eden kurumsal dönüşümün sonucu olduğunu belirten Şimşek, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bu önemli başarı, 20 yılı aşkın süredir devam eden kurumsal dönüşümün somut bir sonucudur. Mali şeffaflığı daha da artıracak yapısal reformlara yönelik çalışmalarımız devam ediyor."