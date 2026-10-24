Bakan Şimşek duyurdu: Türkiye’nin mali şeffaflık performansı iyileşti
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye’nin mali şeffaflık performansının iyileştiğini belirterek, ülkenin yaklaşık 40 ülke arasında üst sıralarda yer aldığını açıkladı. Uluslararası Para Fonu (IMF) tarafından yayımlanan Mali Şeffaflık Değerlendirmesi’ne dikkat çeken Şimşek, Mali Şeffaflık Kodu’ndaki ilkelerin iyi veya ileri uygulama düzeyinde karşılanma oranının 2015’te yaklaşık yarı seviyesindeyken üçte ikiye yükseldiğini bildirdi.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, IMF'nin yayımladığı Mali Şeffaflık Değerlendirmesi'ne ilişkin açıklamalarda bulundu.
Türkiye'nin mali istatistikler, bütçe yönetimi, mali riskler ve hesap verebilirlik alanlarındaki uygulamalarının incelendiği değerlendirmeye değinen Şimşek, mali şeffaflık alanında kaydedilen ilerlemeye dikkat çekti.
TÜRKİYE YAKLAŞIK 40 ÜLKE ARASINDA ÜST SIRALARDA
Türkiye'nin 2015 yılındaki değerlendirmede Mali Şeffaflık Kodu'nda yer alan ilkelerin yaklaşık yarısında iyi veya ileri uygulama düzeyinde olduğunu belirten Şimşek, bu oranın üçte ikiye yükseldiğini ifade etti.
Şimşek, Türkiye'nin Birleşik Krallık, Finlandiya, İrlanda, Avusturya ve Portekiz'in de aralarında bulunduğu yaklaşık 40 ülke arasında mali şeffaflıkta en üst sıralarda yer aldığını kaydetti.
"YAPISAL REFORMLARA YÖNELİK ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDİYOR"
Elde edilen ilerlemenin uzun süredir devam eden kurumsal dönüşümün sonucu olduğunu belirten Şimşek, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Bu önemli başarı, 20 yılı aşkın süredir devam eden kurumsal dönüşümün somut bir sonucudur. Mali şeffaflığı daha da artıracak yapısal reformlara yönelik çalışmalarımız devam ediyor."