Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Ailekart, sosyal yardım programlarının hak sahiplerine daha hızlı ve güvenli ulaştırılması amacıyla geliştirildi. Dijital dönüşüm çalışmaları kapsamında hayata geçirilen uygulama, yapay zeka destekli merkezi ödeme sistemiyle entegre çalışıyor. Böylece farklı sosyal yardım programlarına ilişkin ödemeler tek kart üzerinden gerçekleştiriliyor.

Eylül 2025'te doğum yardımı ödemeleriyle başlayan uygulamanın kapsamı, 1 Temmuz 2026 itibarıyla genişletildi. Engelli ve yaşlı aylıklarının yanı sıra elektrik ve doğal gaz tüketim desteği gibi vatandaşların hesaplarına aktarılan toplam 15 farklı düzenli sosyal yardım ödemesi, Halkbank aracılığıyla Ailekart üzerinden yapılmaya başlandı.

AİLEKART İLE ATM'LERDEN ÖDEME İMKANI

Ailekart sahipleri, ödemelerini kamu bankalarının ortak kullanıma açık ATM'lerinden alabiliyor. Önümüzdeki günlerde ise anlaşmalı iş yerlerinde sunulacak indirimlerin de kart sahiplerinin kullanımına açılması planlanıyor.

Uygulamayla sosyal yardım ödemelerinin tek bir kart üzerinden yürütülmesi ve ödeme süreçlerinin daha etkin hale getirilmesi amaçlanıyor.