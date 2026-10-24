Sosyal yardımlarda Ailekart dönemi: 3 milyon 580 bin kart dağıtıldı, toplam destek 56 milyar lirayı aştı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının hayata geçirdiği Ailekart uygulamasıyla doğum yardımı ve düzenli sosyal yardım ödemeleri kapsamında hak sahiplerine toplam 56 milyar 12 milyon 551 bin 214 lira aktarıldı. Bugüne kadar 3 milyon 580 bin Ailekart dağıtılırken, 1 Temmuz 2026 itibarıyla 15 farklı düzenli sosyal yardım ödemesi de kart üzerinden yapılmaya başlandı. Yeni sistemle sosyal yardımların daha hızlı, güvenli ve etkin şekilde ulaştırılması hedefleniyor.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Ailekart, sosyal yardım programlarının hak sahiplerine daha hızlı ve güvenli ulaştırılması amacıyla geliştirildi. Dijital dönüşüm çalışmaları kapsamında hayata geçirilen uygulama, yapay zeka destekli merkezi ödeme sistemiyle entegre çalışıyor. Böylece farklı sosyal yardım programlarına ilişkin ödemeler tek kart üzerinden gerçekleştiriliyor.
Eylül 2025'te doğum yardımı ödemeleriyle başlayan uygulamanın kapsamı, 1 Temmuz 2026 itibarıyla genişletildi. Engelli ve yaşlı aylıklarının yanı sıra elektrik ve doğal gaz tüketim desteği gibi vatandaşların hesaplarına aktarılan toplam 15 farklı düzenli sosyal yardım ödemesi, Halkbank aracılığıyla Ailekart üzerinden yapılmaya başlandı.
AİLEKART İLE ATM'LERDEN ÖDEME İMKANI
Ailekart sahipleri, ödemelerini kamu bankalarının ortak kullanıma açık ATM'lerinden alabiliyor. Önümüzdeki günlerde ise anlaşmalı iş yerlerinde sunulacak indirimlerin de kart sahiplerinin kullanımına açılması planlanıyor.
Uygulamayla sosyal yardım ödemelerinin tek bir kart üzerinden yürütülmesi ve ödeme süreçlerinin daha etkin hale getirilmesi amaçlanıyor.
3 MİLYON 580 BİN AİLEKART DAĞITILDI
Ailekart uygulaması kapsamında bugüne kadar 3 milyon 580 bin kart dağıtıldı. Eylül 2025'ten bu yana doğum yardımı ödemeleri için hak sahiplerine toplam 24 milyar 173 milyon 107 bin 900 lira kaynak aktarıldı.
Temmuz 2026 itibarıyla Ailekart üzerinden yapılan düzenli sosyal yardım ödemeleri kapsamında ise 31 milyar 839 milyon 443 bin 314 lira ödeme gerçekleştirildi.
TOPLAM DESTEK 56 MİLYAR LİRAYI AŞTI
Doğum yardımı ve düzenli sosyal yardım ödemeleri birlikte değerlendirildiğinde Ailekart kapsamında aktarılan toplam kaynak 56 milyar 12 milyon 551 bin 214 liraya ulaştı.
Bakanlığın uygulamayla ailelerin sosyal yardım taleplerini karşılamayı ve ihtiyaç duyulan desteklerin hak sahiplerine daha güvenli, hızlı ve etkin biçimde ulaştırılmasını hedeflediği belirtildi.