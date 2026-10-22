SPK'dan Altınkılıç ve Anel Elektrik'te 48 kişiye işlem yasağı

SPK, Altınkılıç Gıda ve Anel Elektrik pay piyasalarındaki işlemler nedeniyle 48 gerçek kişi hakkında suç duyurusu ve işlem yasağı kararı alırken, 28 kişinin lisansını iptal etti. 5 tüzel kişi hakkında da işlem yasağı uygulandı.