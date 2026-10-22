Ekmekte indirim rüzgarı! Bir kentte fiyatlar neredeyse yarıya düştü
Antalya'nın Serik ilçesinde fırıncılar arasında başlayan fiyat savaşı vatandaşa yaradı. Diğer işletmelerle yaşanan rekabete tepki gösteren bir fırıncı, 17,5 TL'lik ekmeği 10 TL'ye indirince vatandaşlar ucuz ekmek almak için fırına akın etti.
Antalya'nın Serik ilçesinde fırıncılar arasında yaşanan fiyat rekabeti, özellikle dar gelirli ve kalabalık ailelerin yüzünü güldürdü. Diğer fırınlarla yaşanan rekabete tepki gösteren esnaf Turan Öztepe, normalde 17,5 TL'ye satılan 200 gram ekmeğin fiyatını 10 TL'ye düşürdü. İndirimi duyan vatandaşlar sabahın erken saatlerinden itibaren fırına akın ederken, uygun fiyatlı ekmek almak isteyenler uzun kuyruklar oluşturdu.
17,5 LİRALIK EKMEĞİ 10 TL'YE DÜŞÜRDÜ
Serik ilçesinde faaliyet gösteren fırıncı Turan Öztepe, diğer işletmelerle yaşanan fiyat rekabetinin ardından dikkat çeken bir karara imza attı. Normal satış fiyatı 17,5 TL olan 200 gram ekmeği 10 TL'den satmaya başlayan Öztepe, indirimin geçici bir kampanya olmadığını belirtti.
Fiyat düşüşü özellikle kalabalık aileler tarafından memnuniyetle karşılanırken, fırının önünde ve içerisinde uzun kuyruklar oluştu.
"YARIŞI ONLAR BAŞLATTI, BİZ DE DEVAM ETTİRDİK"
Ekmek fiyatlarında yaşanan düşüşün perde arkasını anlatan fırıncı Turan Öztepe, sürecin diğer fırınlarla yaşanan rekabet nedeniyle başladığını söyledi.
Öztepe, "Bu işin hikayesi diğer fırınlarla yaşanan haksız rekabetten dolayı başladı. Yarışı onlar başlattı, biz de devam ettirdik. Ama bu durum en çok vatandaşa, Serik halkına yaradı" dedi.
"BU FİYATTAN SATMAYA KARARLILIKLA DEVAM EDECEĞİZ"
Uygulamanın kısa süreli bir reklam kampanyası olmadığını vurgulayan Öztepe, ekmeği 10 TL'den satmaya devam edeceklerini belirtti.
Öztepe, "Bir ay önce de bu ekmek zaten 10 TL'ydi. Öyle bir iki günlüğüne indirim yapıp bırakmıyoruz, bu fiyattan satmaya kararlılıkla devam edeceğiz. Bizim dışarıya servisimiz yok, ekmeği doğrudan tezgahta halkımıza sunuyoruz. En önemlisi de vatandaşa akşamdan kalma değil, günün her saati sıcak ekmek satıyoruz. İlk gün olmasına rağmen Serik halkının ilgisi ve tepkisi mükemmeldi." ifadelerini kullandı.
UCUZ EKMEK İÇİN FIRINDA UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU
İndirimli ekmek satışının başlamasıyla birlikte vatandaşlar sabahın erken saatlerinden itibaren fırına yoğun ilgi gösterdi. Özellikle kalabalık aileler, uygun fiyatlı ve sıcak ekmek alabilmekten duydukları memnuniyeti dile getirdi.
İndirimden memnun olduğunu belirten bir müşteri, "Bu indirim özellikle bizim gibi kalabalık aileler için çok iyi oldu. Diğer esnaflarımıza da örnek olmasını diliyoruz" şeklinde konuştu.
VATANDAŞLARDAN DİĞER FIRINLARA ÇAĞRI
Ekmek fiyatlarının Serik'teki mevcut satış fiyatlarına göre avantajlı olduğunu belirten bir diğer mahalle sakini ise indirimin diğer işletmelere de örnek olmasını istedi.
Mahalle sakini, "Şu anda 10 liraya ekmek bulabilmek büyük bir şans. İnşallah bu fiyatlar kalıcı olur ve diğer fırınlar da bu indirime katılır" diyerek memnuniyetini dile getirdi.