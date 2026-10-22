Öztepe, "Bu işin hikayesi diğer fırınlarla yaşanan haksız rekabetten dolayı başladı. Yarışı onlar başlattı, biz de devam ettirdik. Ama bu durum en çok vatandaşa, Serik halkına yaradı" dedi.

Serik ilçesinde faaliyet gösteren fırıncı Turan Öztepe, diğer işletmelerle yaşanan fiyat rekabetinin ardından dikkat çeken bir karara imza attı. Normal satış fiyatı 17,5 TL olan 200 gram ekmeği 10 TL'den satmaya başlayan Öztepe, indirimin geçici bir kampanya olmadığını belirtti.

Uygun fiyatlı ekmek almak isteyen vatandaşlar, sabah saatlerinden itibaren fırında kuyruk oluşturdu. (Foto: İHA)

"BU FİYATTAN SATMAYA KARARLILIKLA DEVAM EDECEĞİZ"

Uygulamanın kısa süreli bir reklam kampanyası olmadığını vurgulayan Öztepe, ekmeği 10 TL'den satmaya devam edeceklerini belirtti.

Öztepe, "Bir ay önce de bu ekmek zaten 10 TL'ydi. Öyle bir iki günlüğüne indirim yapıp bırakmıyoruz, bu fiyattan satmaya kararlılıkla devam edeceğiz. Bizim dışarıya servisimiz yok, ekmeği doğrudan tezgahta halkımıza sunuyoruz. En önemlisi de vatandaşa akşamdan kalma değil, günün her saati sıcak ekmek satıyoruz. İlk gün olmasına rağmen Serik halkının ilgisi ve tepkisi mükemmeldi." ifadelerini kullandı.

UCUZ EKMEK İÇİN FIRINDA UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

İndirimli ekmek satışının başlamasıyla birlikte vatandaşlar sabahın erken saatlerinden itibaren fırına yoğun ilgi gösterdi. Özellikle kalabalık aileler, uygun fiyatlı ve sıcak ekmek alabilmekten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

İndirimden memnun olduğunu belirten bir müşteri, "Bu indirim özellikle bizim gibi kalabalık aileler için çok iyi oldu. Diğer esnaflarımıza da örnek olmasını diliyoruz" şeklinde konuştu.