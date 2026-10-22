Spot piyasada ons altın, bugün TSİ 16.50 itibarıyla yüzde 2'nin üzerinde değer kaybederek 4 bin 58 dolardan işlem gördü. Böylece altın, teknik açıdan kritik destek seviyesi olarak değerlendirilen 4 bin 100 doların altına geriledi.

GÜMÜŞTE KAYIP YÜZDE 4'Ü AŞTI

Altın fiyatlarındaki sert düşüş diğer değerli metallere de yansıdı. Gümüşün ons fiyatı, spot piyasada yüzde 4'ü aşan kayıpla 55 dolara kadar geriledi. Platin ve paladyum fiyatlarında da düşüş görüldü.