Altın ve gümüşte sert düşüş! Fed beklentisi piyasaları sarstı
Küresel piyasalarda altın fiyatları, artan enflasyon baskısı ve ABD Merkez Bankasının (Fed) faizleri uzun süre yüksek tutacağı beklentisiyle geriledi. Ons altın, TSİ 16.50 itibarıyla yüzde 2'nin üzerinde değer kaybederek 4 bin 58 dolara düştü ve kritik 4 bin 100 dolar seviyesinin altına indi. Öte yandan altındaki düşüş gümüşe de yansıdı.
Küresel piyasalarda altın fiyatları, artan enflasyon baskısı ve Fed'in para politikasına ilişkin beklentilerin etkisiyle düşüşe geçti.
Spot piyasada ons altın, bugün TSİ 16.50 itibarıyla yüzde 2'nin üzerinde değer kaybederek 4 bin 58 dolardan işlem gördü. Böylece altın, teknik açıdan kritik destek seviyesi olarak değerlendirilen 4 bin 100 doların altına geriledi.
GÜMÜŞTE KAYIP YÜZDE 4'Ü AŞTI
Altın fiyatlarındaki sert düşüş diğer değerli metallere de yansıdı. Gümüşün ons fiyatı, spot piyasada yüzde 4'ü aşan kayıpla 55 dolara kadar geriledi. Platin ve paladyum fiyatlarında da düşüş görüldü.
FED BEKLENTİLERİ ALTIN FİYATLARINI BASKILIYOR
Enerji maliyetlerindeki yükselişin enflasyonist baskıları artırması, Fed'in faizleri daha uzun süre yüksek seviyelerde tutacağına yönelik beklentileri güçlendirdi.
Altın, ABD tahvil getirilerindeki gerileme ve jeopolitik risklerin desteklediği güvenli liman talebine rağmen yüksek faiz beklentilerinin etkisiyle değer kaybetmeyi sürdürdü.
ANALİSTLERDEN YÜKSEK FAİZ VURGUSU
Analistler, enerji fiyatlarındaki artışın enflasyon endişelerini yeniden gündeme taşıdığını ve Fed'in faiz artırımlarına devam edebileceğine yönelik kaygıların piyasalarda etkili olduğunu belirtti. Altının normal koşullarda enflasyona karşı koruma aracı olarak görüldüğüne dikkat çeken analistler, yüksek faiz ortamında faiz getirisi bulunmayan değerli metallere yönelik talebin zayıfladığını vurguladı.