Akaryakıtta indirim rüzgarı! Benzinde çifte düşüş pompaya yansıdı: İşte güncel fiyatlar
Akaryakıt fiyatlarında araç sahiplerini sevindiren gelişme yaşandı. Benzinin litre fiyatı bir hafta içinde yapılan iki indirimle 7 lira 65 kuruş geriledi. Peki, 22 Ekim 2026 Perşembe günü benzin, motorin ve LPG fiyatları ne kadar oldu? İşte İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel akaryakıt fiyatları...
Küresel petrol piyasalarında hareketlilik sürerken, Türkiye'de akaryakıt fiyatları da değişmeye devam ediyor. Orta Doğu'da artan jeopolitik riskler ve petrol arzına yönelik endişeler Brent petrol fiyatlarını yukarı taşırken, yurt içinde benzin fiyatlarına peş peşe indirim uygulandı.
21 Ekim'i 22 Ekim'e bağlayan gece yürürlüğe giren son indirimle birlikte benzinin litre fiyatı bir kez daha geriledi. Araç sahipleri ise yeni fiyatların ardından benzin, motorin ve LPG tabelalarındaki son durumu araştırmaya başladı.
BENZİNE BİR HAFTADA İKİ İNDİRİM
Benzin fiyatlarında bir hafta içinde dikkat çeken iki değişiklik yaşandı. İlk olarak 20 Ekim Salı günü litre fiyatına 4 lira 30 kuruş indirim uygulandı.
İkinci indirim ise 22 Ekim Perşembe günü saat 00.01 itibarıyla yürürlüğe girdi. Benzinin litre fiyatı bu kez 3 lira 35 kuruş geriledi.
Böylece bir hafta içinde yapılan iki indirimin toplamı 7 lira 65 kuruşa ulaştı.
MOTORİN VE LPG FİYATLARINDA DEĞİŞİKLİK VAR MI?
Benzine yapılan peş peşe indirimlerin ardından gözler motorin ve otogaz fiyatlarına çevrildi.
22 Ekim 2026 itibarıyla motorin ve LPG fiyatlarında herhangi bir zam veya indirim uygulanmadı. Her iki akaryakıt türünde de mevcut fiyatlar korunuyor.
PETROL FİYATLARI NEDEN YÜKSELİYOR?
Akaryakıt fiyatlarında indirim yaşanırken uluslararası petrol piyasalarında ise yükseliş dikkat çekti.
Brent petrolün varil fiyatı 22 Ekim Perşembe günü 110 doların üzerine çıktı. Suudi Aramco'nun Şeybah petrol sahasına düzenlenen ve iki kişinin hayatını kaybettiği insansız hava aracı saldırısı, enerji arzına yönelik endişeleri artırdı.
Orta Doğu'daki gelişmelerin yanı sıra Ukrayna'nın Rusya'daki petrol altyapılarına yönelik insansız hava aracı saldırıları da küresel enerji piyasalarının gündeminde yer aldı.
Jeopolitik gelişmelerin petrol fiyatları üzerindeki etkisi sürerken araç sahipleri, bu hareketliliğin Türkiye'deki akaryakıt fiyatlarına nasıl yansıyacağını takip ediyor.
22 EKİM 2026 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
Benzine gelen son indirimin ardından İstanbul, Ankara ve İzmir'deki güncel litre fiyatları şöyle:
İSTANBUL AVRUPA YAKASI
- Benzin: 76,25 TL
- Motorin: 96,70 TL
- LPG: 41,20 TL
İSTANBUL ANADOLU YAKASI
- Benzin: 76,05 TL
- Motorin: 96,50 TL
- LPG: 40,60 TL
ANKARA
- Benzin: 77,25 TL
- Motorin: 97,80 TL
- LPG: 41,29 TL
İZMİR
- Benzin: 77,45 TL
- Motorin: 98,00 TL
- LPG: 41,20 TL
BENZİN, MOTORİN VE LPG FİYATLARI DEĞİŞECEK Mİ?
Akaryakıt fiyatları, uluslararası petrol fiyatları, döviz kuru ve vergi düzenlemeleri gibi etkenlere bağlı olarak değişebiliyor.
Benzinde bir hafta içinde toplam 7,65 liralık indirim yaşanmasına karşı Brent petrolün yeniden yükselişe geçmesi, küresel enerji piyasalarındaki gelişmeleri önemli hale getiriyor.