21 Ekim'i 22 Ekim'e bağlayan gece yürürlüğe giren son indirimle birlikte benzinin litre fiyatı bir kez daha geriledi. Araç sahipleri ise yeni fiyatların ardından benzin, motorin ve LPG tabelalarındaki son durumu araştırmaya başladı.

Küresel petrol piyasalarında hareketlilik sürerken, Türkiye'de akaryakıt fiyatları da değişmeye devam ediyor. Orta Doğu'da artan jeopolitik riskler ve petrol arzına yönelik endişeler Brent petrol fiyatlarını yukarı taşırken, yurt içinde benzin fiyatlarına peş peşe indirim uygulandı.

Benzin fiyatlarında bir hafta içinde iki kez indirime gidildi. (Foto: ahaber.com.tr)

BENZİNE BİR HAFTADA İKİ İNDİRİM

Benzin fiyatlarında bir hafta içinde dikkat çeken iki değişiklik yaşandı. İlk olarak 20 Ekim Salı günü litre fiyatına 4 lira 30 kuruş indirim uygulandı.

İkinci indirim ise 22 Ekim Perşembe günü saat 00.01 itibarıyla yürürlüğe girdi. Benzinin litre fiyatı bu kez 3 lira 35 kuruş geriledi.

Böylece bir hafta içinde yapılan iki indirimin toplamı 7 lira 65 kuruşa ulaştı.

MOTORİN VE LPG FİYATLARINDA DEĞİŞİKLİK VAR MI?

Benzine yapılan peş peşe indirimlerin ardından gözler motorin ve otogaz fiyatlarına çevrildi.

22 Ekim 2026 itibarıyla motorin ve LPG fiyatlarında herhangi bir zam veya indirim uygulanmadı. Her iki akaryakıt türünde de mevcut fiyatlar korunuyor.

PETROL FİYATLARI NEDEN YÜKSELİYOR?

Akaryakıt fiyatlarında indirim yaşanırken uluslararası petrol piyasalarında ise yükseliş dikkat çekti.

Brent petrolün varil fiyatı 22 Ekim Perşembe günü 110 doların üzerine çıktı. Suudi Aramco'nun Şeybah petrol sahasına düzenlenen ve iki kişinin hayatını kaybettiği insansız hava aracı saldırısı, enerji arzına yönelik endişeleri artırdı.

Orta Doğu'daki gelişmelerin yanı sıra Ukrayna'nın Rusya'daki petrol altyapılarına yönelik insansız hava aracı saldırıları da küresel enerji piyasalarının gündeminde yer aldı.

Jeopolitik gelişmelerin petrol fiyatları üzerindeki etkisi sürerken araç sahipleri, bu hareketliliğin Türkiye'deki akaryakıt fiyatlarına nasıl yansıyacağını takip ediyor.