Karar öncesinde piyasalarda faiz indirimi beklentisi öne çıkarken ekonomistlerin tahminleri ve uluslararası finans kuruluşlarının değerlendirmeleri yakından takip ediliyor.

Nihai karar, Para Politikası Kurulu toplantısının ardından belli olacak (Foto: AA)

TCMB EKİM AYI FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

AA Finans'ın faiz beklenti anketine katılan 20 ekonomistin 19'u, TCMB'nin ekim ayında politika faizini 100 baz puan düşürerek yüzde 36'ya indirmesini bekliyor.

Anket sonuçları, ekonomistlerin büyük bölümünün ekim ayında faiz indirimi beklediğini gösteriyor. Ancak bu tahminler, Merkez Bankası'nın açıklayacağı resmi kararı ifade etmiyor. Nihai karar, Para Politikası Kurulu toplantısının ardından belli olacak.

MERKEZ BANKASI EYLÜL AYINDA FAİZİ SABİT TUTMUŞTU

TCMB, eylül ayında gerçekleştirdiği Para Politikası Kurulu toplantısında bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 37 seviyesinde sabit tutmuştu. Böylece politika faizinde herhangi bir değişikliğe gidilmemişti.

Ekim ayı toplantısında ise gözler, mevcut faiz oranının korunup korunmayacağına veya indirime gidilip gidilmeyeceğine çevrildi. Faiz kararının yanı sıra karar metninde yer alacak ifadeler de para politikasının gelecek dönemdeki yönüne ilişkin değerlendirmelerde belirleyici olacak.