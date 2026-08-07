BAŞVURU NASIL YAPILIYOR?

Vergi dairelerine borcu olanlar başvurularını GİB'in internet adresinden, dijital vergi dairesinden ya da e-Devlet üzerinden yapabilecekleri gibi, borçlu oldukları vergi dairesine doğrudan veya posta yoluyla yazılı olarak da yapabilecekler.

Birden fazla vergi dairesine borç varsa, her birine ayrı başvurulacak. Kısmi başvuru olmayacak. Vergi dairesine olan tüm borçlar için başvuru yapılması şart.



Prim borçları için ise başvuruların icra takip işlemlerinin yürütüldüğü ünitelere yapılması gerekiyor. Birden fazla üniteye borç varsa, ayrı ayrı başvuru yapılmalı. Prim borçları için başvuruların tecil talep formu, çok zor durum raporu veya mali durum bildirim formuyla birlikte yapılması isteniyor.

TAKSİT SAYISI NASIL BELİRLENİYOR?

Taksit sayısı çok zor durum hali ve alacağın türüne göre belirlenecek. 16 Haziran itibarıyla faal mükellefiyet kaydı bulunan ve bilanço esasına veya işletme hesabı esasına göre defter tutan mükelleflerin borçları, mali durumlarına ilişkin likidite oranlarına bakılarak taksitlendirilecek.