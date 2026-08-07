72 ay taksit için son fırsat! Kamuya borcu olanlar dikkat
Kamuya olan borçların yapılandırılması sürecinde başvuru süresinde son viraja girildi. Vergi, SGK primi, trafik cezası, motorlu taşıtlar vergisi (MTV) ve öğrenim kredisi borcu bulunan vatandaşlar için başvuru süresi 31 Ağustos tarihinde sona erecek.
Kamuya olan çeşitli borçların yapılandırılması için tanınan başvuru süresinde sona yaklaşıldı.
Vergi, SGK primi, trafik cezası, motorlu taşıtlar vergisi (MTV) ve öğrenim kredisi borcu bulunanlar, 31 Ağustos tarihine kadar başvurmaları halinde 72 aya varan taksit, yıllık yüzde 29 tecil faizi ve belirli koşullarda 10 puan indirim gibi avantajlardan yararlanabilecek.
10 milyon liraya kadar olan borçlarda teminat da istenmeyecek. İşte yapılandırmanın ayrıntıları...
KAPSAMDA NE VAR?
Vergi dairelerine olan 5 Haziran itibarıyla vadesi geldiği halde ödenmemiş gelir ve kurumlar vergisi, KDV, MTV, harç, trafik idari para cezası, ecrimisil, adli para cezası ve öğrenim kredileri gibi borçlar için tecil kolaylığından yararlanılıyor.
Ayrıca Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) olan borçlar da kapsamda. SGK'nın genelgesine göre; SSK kapsamında işçi çalıştıran işverenler ile Bağ-Kur kapsamında sigortalı olanların haziran ayı (dahil) ve öncesi dönemlere ait sigorta ve işsizlik sigortası prim borçları ile 31 Ağustos 2026'ya kadar tebliğ edilmiş ve kesinleşen idari para cezaları yapılandırma kapsamında yer alıyor.