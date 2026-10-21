Fon teklifinde AK Parti'nin önergesi kabul edildi: Bloke işlemler de tasfiye kapsamına alındı
Giriş Tarihi:
AK Parti'nin fon teklifinin 3. maddesine ilişkin sunduğu önerge, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Yapılan düzenlemeyle birlikte bloke edilen işlemler de tasfiye kapsamına dahil edildi.
TBMM Genel Kurulu'nda görüşülen fon teklifinde önemli bir düzenleme yapıldı.
AK Parti'nin teklifin 3. maddesine ilişkin sunduğu önerge kabul edilirken, bloke edilen işlemlerin de tasfiye kapsamına alınmasının önü açıldı.