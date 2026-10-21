Bakan Uraloğlu 8 demir yolu projesi için tarih verdi: 2029 hedefi 16 bin 929 kilometre
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin demir yolu ağını 2029 yılına kadar 16 bin 929 kilometreye, hızlı tren hatlarının uzunluğunu ise 5 bin 389 kilometreye çıkarmayı hedeflediklerini açıkladı. Demir yolu yatırımlarına ayrılan kaynağın 2029'da yaklaşık 748 milyar liraya yükselmesi planlanırken, 2027'de tamamlanması öngörülen 8 proje de belli oldu.
Türkiye'nin demir yolu ulaşım ağını genişletmeye yönelik yatırımları sürüyor. Çerkezköy-Kapıkule hattının hizmete açılmasının ardından yeni projelere odaklanılırken, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2027-2029 dönemine ilişkin hedefleri paylaştı. Buna göre demir yolu hat uzunluğunun 2027'de 14 bin 913 kilometreye, 2028'de 15 bin 989 kilometreye, 2029'da ise 16 bin 929 kilometreye çıkarılması hedefleniyor.
DEMİR YOLU AĞI 2029'DA 16 BİN 929 KİLOMETREYE ULAŞACAK
Anadolu Ajansı muhabirine değerlendirmelerde bulunan Bakan Uraloğlu, sanayi bölgeleri, lojistik merkezler ve limanların demir yolu ağına bağlantısını sağlayacak projelere öncelik verileceğini bildirdi. Demir yolu yatırımlarının güvenli, konforlu ve çevreye duyarlı ulaşım hizmetlerinin geliştirilmesi açısından önem taşıdığını belirten Uraloğlu, hat uzunluğuna ilişkin hedefleri şöyle açıkladı:
"Demir yolu hattımızı gelecek yıl 14 bin 913 kilometreye ulaştırmayı planlıyoruz. Ayrıca Türkiye'nin demir yolu hat uzunluğunu 2028'de 15 bin 989 kilometreye, 2029'da ise 16 bin 929 kilometreye yükseltme hedefimiz var."
Çift hatlı demir yollarının toplam ana hat içindeki payının da artırılacağını belirten Uraloğlu, bu oranın 2027'de yüzde 22, 2028'de yüzde 24 ve 2029'da yüzde 25 seviyesine çıkarılmasının planlandığını kaydetti.
HIZLI TREN HATLARINDA HEDEF 5 BİN 389 KİLOMETRE
Türkiye'nin hızlı tren altyapısını genişletmeye yönelik yatırımlar da devam edecek. Bakan Uraloğlu, hızlı tren hatlarının uzunluğunu 2027'de 3 bin 244 kilometreye, 2028'de 4 bin 98 kilometreye ve 2029'da 5 bin 389 kilometreye çıkarmayı hedeflediklerini bildirdi.
Hızlı tren ağlarının genişletilmesinin gelecek dönemdeki demir yolu yatırımlarının merkezinde yer aldığını belirten Uraloğlu, bu alandaki çalışmaların sürdürüleceğini ifade etti.
DEMİR YOLU YATIRIMLARINA AYRILAN KAYNAK ARTACAK
Demir yolu projeleri için ayrılan kaynağın önümüzdeki yıllarda önemli ölçüde artırılması planlanıyor. Uraloğlu'nun paylaştığı hedeflere göre demir yolu yatırımları için 2027'de yaklaşık 515 milyar lira kaynak öngörülüyor. Bu tutarın 2028'de 622 milyar liranın üzerine, 2029'da ise yaklaşık 748 milyar liraya çıkarılması hedefleniyor.
YOLCU VE YÜK TAŞIMACILIĞINDA DEMİR YOLUNUN PAYI YÜKSELECEK
Demir yolu ulaşımının yolcu taşımacılığındaki payının 2027'de yüzde 6,99'a, 2028'de yüzde 7,6'ya ve 2029'da yüzde 7,65'e yükseltilmesi planlanıyor.
Yük taşımacılığında da demir yolunun payının artırılması amaçlanıyor. Buna göre demir yolunun toplam yük taşımacılığı içindeki payının 2027'de yüzde 5,02, 2028'de yüzde 5,68 ve 2029'da yüzde 6,28 olması hedefleniyor.
Bakan Uraloğlu, demir yolu hat verimliliğinin 2027'de yüzde 5'e, 2028'de ise yüzde 7'ye çıkarılmasının öngörüldüğünü belirtti. Kombine taşımacılık, lojistik hizmetleri ve tehlikeli maddelerin farklı ulaşım türleriyle güvenli şekilde taşınmasına yönelik çalışmaların da devam edeceğini bildirdi.
2027'DE TAMAMLANMASI PLANLANAN 8 DEMİR YOLU PROJESİ
Bakan Uraloğlu, 2027 yılında tamamlanması planlanan projeleri de açıkladı. Listede hızlı tren ve demir yolu bağlantılarını kapsayan 8 proje yer aldı.
2027'de tamamlanması planlanan projeler şöyle:
- Ankara-İstanbul T26 Tüneli
- Konyaray 2. Etap
- Konyaray 3. Etap
- Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep demir yolu projesi
- Ankara-İzmir demir yolu projesinin Polatlı-Afyon kesimi
- Filyos İltisak Hattı
- Çukurova İltisak Hattı
- Halkalı-Ispartakule projesi