Türkiye'nin demir yolu ulaşım ağını genişletmeye yönelik yatırımları sürüyor. Çerkezköy-Kapıkule hattının hizmete açılmasının ardından yeni projelere odaklanılırken, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2027-2029 dönemine ilişkin hedefleri paylaştı. Buna göre demir yolu hat uzunluğunun 2027'de 14 bin 913 kilometreye, 2028'de 15 bin 989 kilometreye, 2029'da ise 16 bin 929 kilometreye çıkarılması hedefleniyor.

DEMİR YOLU AĞI 2029'DA 16 BİN 929 KİLOMETREYE ULAŞACAK

Anadolu Ajansı muhabirine değerlendirmelerde bulunan Bakan Uraloğlu, sanayi bölgeleri, lojistik merkezler ve limanların demir yolu ağına bağlantısını sağlayacak projelere öncelik verileceğini bildirdi. Demir yolu yatırımlarının güvenli, konforlu ve çevreye duyarlı ulaşım hizmetlerinin geliştirilmesi açısından önem taşıdığını belirten Uraloğlu, hat uzunluğuna ilişkin hedefleri şöyle açıkladı:

"Demir yolu hattımızı gelecek yıl 14 bin 913 kilometreye ulaştırmayı planlıyoruz. Ayrıca Türkiye'nin demir yolu hat uzunluğunu 2028'de 15 bin 989 kilometreye, 2029'da ise 16 bin 929 kilometreye yükseltme hedefimiz var."

Çift hatlı demir yollarının toplam ana hat içindeki payının da artırılacağını belirten Uraloğlu, bu oranın 2027'de yüzde 22, 2028'de yüzde 24 ve 2029'da yüzde 25 seviyesine çıkarılmasının planlandığını kaydetti.