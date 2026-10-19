Saatte 23, günde 550 konut! Türkiye’nin deprem konutları Rus basınını hayran bıraktı
Türkiye'de hükümetin 6 Şubat depremlerinin ardından başlattığı yeniden inşa seferberliği Rus basınında geniş yer buldu. Komsomolskaya Pravda, deprem bölgesinde saatte 23, günde 550 konuta ulaşan inşa hızını ve 11 ilde yürütülen çalışmaları okuyucularına aktardı. Haberde, ilk kalıcı konutların temellerinin depremin 15'inci gününde atıldığına dikkat çekildi.
Türkiye'nin Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından başlattığı yeniden inşa seferberliği, Rusya'nın en büyük medya kuruluşlarından Komsomolskaya Pravda'nın gündemine taşındı. Türkiye'nin deprem bölgesindeki inşa tecrübesinin ayrıntılı şekilde ele alındığı haberde ilk kalıcı konutların temellerinin depremin 15'inci gününde atıldığı vurgulandı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre 101 yıldır yayın hayatını sürdüren Komsomolskaya Pravda'nın dijital platformu KP.ru, Türkiye'nin deprem sonrası yeniden inşa çalışmalarını manşetine taşıdı.
Haberde Bakanlık koordinasyonunda yürütülen çalışmaların yalnızca konutlarla sınırlı kalmadığı, altyapı, okullar, ticaret bölgeleri ve depremden etkilenen şehirlerin tarihi merkezlerini de kapsadığı belirtildi.
SAATTE 23, GÜNDE 550 KONUT İNŞA EDİLDİ
Rus basınında yer alan haberde enkaz kaldırma çalışmaları devam ederken yeniden inşa sürecinin de başlatıldığına dikkat çekildi.
Haberde, "15'inci günde ilk kalıcı konutların temelleri atıldı. Kırsal bölgelerdeki ilk köy evleri ise 45'inci günde hak sahiplerine teslim edildi. Çalışmaların genişlemesiyle birlikte 174 farklı bölgede toplam 3 bin 481 şantiyede inşaat faaliyetleri yürütüldü" ifadelerine yer verildi.
Yeniden inşa çalışmalarında yaklaşık 200 bin mimar, mühendis ve inşaat işçisinin görev aldığı aktarıldı. Çalışmaların en yoğun döneminde ise inşa hızının saatte 23, günde 550 konuta ulaştığı belirtildi.
11 BİN KİLOMETRELİK ALTYAPI ÇALIŞMASI
Haberde deprem bölgesindeki tarihi şehir merkezlerinin yeniden ayağa kaldırılmasına yönelik çalışmalara da geniş yer verildi.
Özellikle Hatay'da kapsamlı bir ihya çalışması yürütüldüğü vurgulanırken, Tarihi Uzun Çarşı'nın bulunduğu bölge, Kurtuluş Caddesi, Tarihi Meclis Binası ve Asi Nehri boyunca uzanan yapıların yeniden inşa edildiği belirtildi.
Benzer projelerin Malatya, Kahramanmaraş ve Adıyaman'ın merkez bölgelerinde de hayata geçirildiği aktarıldı. Bu bölgelerde konutların, ticari alanların, ofislerin ve kamu binalarının eş zamanlı olarak yeniden inşa edildiği ifade edildi.
Bakanlığın 11 ilde içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu şebekelerini kapsayan 11 bin kilometreyi aşan altyapı çalışması yürüttüğüne de dikkat çekildi.
DEV ŞANTİYELER UYDU ŞEHİRLERE DÖNÜŞTÜ
Komsomolskaya Pravda, Türkiye'nin en büyük şantiyelerinin kurulduğu Malatya'daki İkizce, Adıyaman'daki İndere, Hatay'daki Dikmece ve Kahramanmaraş'taki Altınova'nın uydu şehirlere dönüştüğünü aktardı.
Depremde 80 santimetrelik çökme meydana gelen İskenderun sahilinde yürütülen çalışmalar da haberde ele alındı.
İskenderun'da 3,5 kilometrelik kıyı şeridini ve 303 bin metrekarelik alanı kapsayan projeyle sahilin yeniden düzenlendiği vurgulandı.
ENKAZ ATIKLARI YENİDEN DEĞERLENDİRİLİYOR
Rus medya kuruluşunun haberinde Hatay ve Kahramanmaraş'ta kurulan enkaz dönüşüm tesislerine de yer verildi.
Haberde Japonya hükümetinin sağladığı finansmanla hayata geçirilen projeye ilişkin şu ifadeler kullanıldı:
"Japonya Hükümeti tarafından sağlanan 4,83 milyon dolarlık finansmanla UNDP ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Hatay ve Kahramanmaraş'ta enkazın güvenli biçimde geri dönüştürülmesine yönelik iki pilot tesis kurdu. Proje kapsamında üç mobil kırma ünitesinin temini de gerçekleştirildi.
Bu tesislerde tehlikeli malzemeler, geri dönüştürülebilir bileşenlerden ayrıştırılıyor. Temizlenen beton atıkları kırılarak işleniyor ve özellikle yol temel malzemesi ile kaldırım taşı gibi uygulamalarda yeniden kullanılabiliyor. UNDP verilerine göre Hatay'daki tesis, saatte yaklaşık 500 ton malzeme işleme kapasitesine sahip."