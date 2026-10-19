Saatte 23, günde 550 konut! Türkiye’nin deprem konutları Rus basınını hayran bıraktı

Haberde Bakanlık koordinasyonunda yürütülen çalışmaların yalnızca konutlarla sınırlı kalmadığı, altyapı, okullar, ticaret bölgeleri ve depremden etkilenen şehirlerin tarihi merkezlerini de kapsadığı belirtildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre 101 yıldır yayın hayatını sürdüren Komsomolskaya Pravda'nın dijital platformu KP.ru, Türkiye'nin deprem sonrası yeniden inşa çalışmalarını manşetine taşıdı.

Bakanlığın 11 ilde içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu şebekelerini kapsayan 11 bin kilometreyi aşan altyapı çalışması yürüttüğüne de dikkat çekildi.

Benzer projelerin Malatya, Kahramanmaraş ve Adıyaman'ın merkez bölgelerinde de hayata geçirildiği aktarıldı. Bu bölgelerde konutların, ticari alanların, ofislerin ve kamu binalarının eş zamanlı olarak yeniden inşa edildiği ifade edildi.

Özellikle Hatay'da kapsamlı bir ihya çalışması yürütüldüğü vurgulanırken, Tarihi Uzun Çarşı'nın bulunduğu bölge, Kurtuluş Caddesi, Tarihi Meclis Binası ve Asi Nehri boyunca uzanan yapıların yeniden inşa edildiği belirtildi.

Yeniden inşa çalışmalarında yaklaşık 200 bin mimar, mühendis ve inşaat işçisinin görev aldığı aktarıldı. Çalışmaların en yoğun döneminde ise inşa hızının saatte 23, günde 550 konuta ulaştığı belirtildi.

Haberde, "15'inci günde ilk kalıcı konutların temelleri atıldı. Kırsal bölgelerdeki ilk köy evleri ise 45'inci günde hak sahiplerine teslim edildi. Çalışmaların genişlemesiyle birlikte 174 farklı bölgede toplam 3 bin 481 şantiyede inşaat faaliyetleri yürütüldü" ifadelerine yer verildi.

Deprem bölgesinde 174 farklı bölgede kurulan 3 bin 481 şantiyede yaklaşık 200 bin kişi görev alırken, en yoğun dönemde saatte 23, günde 550 konutluk inşa hızına ulaşıldı.

DEV ŞANTİYELER UYDU ŞEHİRLERE DÖNÜŞTÜ

Komsomolskaya Pravda, Türkiye'nin en büyük şantiyelerinin kurulduğu Malatya'daki İkizce, Adıyaman'daki İndere, Hatay'daki Dikmece ve Kahramanmaraş'taki Altınova'nın uydu şehirlere dönüştüğünü aktardı.

Depremde 80 santimetrelik çökme meydana gelen İskenderun sahilinde yürütülen çalışmalar da haberde ele alındı.

İskenderun'da 3,5 kilometrelik kıyı şeridini ve 303 bin metrekarelik alanı kapsayan projeyle sahilin yeniden düzenlendiği vurgulandı.

ENKAZ ATIKLARI YENİDEN DEĞERLENDİRİLİYOR

Rus medya kuruluşunun haberinde Hatay ve Kahramanmaraş'ta kurulan enkaz dönüşüm tesislerine de yer verildi.

Haberde Japonya hükümetinin sağladığı finansmanla hayata geçirilen projeye ilişkin şu ifadeler kullanıldı:

"Japonya Hükümeti tarafından sağlanan 4,83 milyon dolarlık finansmanla UNDP ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Hatay ve Kahramanmaraş'ta enkazın güvenli biçimde geri dönüştürülmesine yönelik iki pilot tesis kurdu. Proje kapsamında üç mobil kırma ünitesinin temini de gerçekleştirildi.

Bu tesislerde tehlikeli malzemeler, geri dönüştürülebilir bileşenlerden ayrıştırılıyor. Temizlenen beton atıkları kırılarak işleniyor ve özellikle yol temel malzemesi ile kaldırım taşı gibi uygulamalarda yeniden kullanılabiliyor. UNDP verilerine göre Hatay'daki tesis, saatte yaklaşık 500 ton malzeme işleme kapasitesine sahip."