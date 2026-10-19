Diyarbakır'da kaya petrolü için düğmeye basıldı: 24 kuyuluk sondaj için takvim belli oldu

Türkiye'nin enerji alanındaki arama ve üretim çalışmaları sürerken, Diyarbakır'dan dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, bölgede kaya petrolü arama çalışmalarının başladığını ve 2028 yılına kadar 24 kuyuluk program yürütülmesinin planlandığını açıkladı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Diyarbakır'da 2028 yılına kadar 24 kuyuluk kaya petrolü arama programı yürütüleceğini açıkladı. (Foto: ahaber.com.tr)

DİYARBAKIR'DA 24 KUYULUK ARAMA PROGRAMI

Batman ve Diyarbakır'da geleneksel olmayan üretim yöntemleriyle kaya gazı ve kaya petrolü arama faaliyetlerinin başladığını belirten Bakan Bayraktar, 2027 yılında yatay sondajın tamamlanmasının hedeflendiğini söyledi.

Bayraktar, Diyarbakır'da 2028 yılına kadar 24 kuyuluk kaya petrolü arama programı yürütülmesinin planlandığını bildirdi.

"TÜRKİYE İÇİN PETROLCÜLÜKTE OYUN DEĞİŞTİRİCİ ETKİSİ OLABİLİR"

Diyarbakır'daki çalışmaların stratejik önemine dikkat çeken Bakan Bayraktar, projenin Türkiye'nin petrol üretimi açısından önemli sonuçlar doğurabileceğini belirtti.

Bayraktar, "O başarıya ulaşırsa Türkiye için petrolcülükte oyun değiştirici etkisi olabilecek işlerden bir tanesi. Nasıl 2020 Sakarya Gaz Sahası keşfi tarihi ve önemli bir keşifse Diyarbakır'daki iş de en az onun kadar önemli" dedi.