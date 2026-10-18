Gabar'dan yeni petrol müjdesi gelebilir! Bakan Bayraktar açıkladı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Gabar'daki petrol arama ve üretim çalışmalarına yönelik son durumu paylaştı. Hem denizde hem karada petrol ve doğal gaz arama faaliyetlerinin sürdüğünü belirten Bayraktar, "Gabar'dan inşallah yakın zamanda yeni bir müjde verebiliriz" dedi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, başkent Moskova'da düzenlenen Rusya Enerji Haftası kapsamında enerji gündemine dair merak edilen soruları yanıtladı.
Küresel enerji piyasalarında art arda yaşanan krizlere rağmen Türkiye'nin arz güvenliğinde herhangi bir sorun yaşamadığını aktaran Bayraktar, ülkenin enerji kaynaklarını ve tedarikçi ülkeleri çeşitlendirmeye yönelik politikalar uyguladığını ifade etti.
Bayraktar, "Hem denizlerde hem de karada petrol ve doğal gaz arama faaliyetleri sürüyor. Gabar'daki petrol üretimi de bu çalışmaların önemli bir parçası" dedi.
Gabar'da çalışmaların sürdüğünü belirten Bayraktar, "Gabar'dan inşallah yakın zamanda yeni bir müjde verebiliriz" ifadesini kullandı.
"KARADENİZ'DEKİ DOĞAL GAZ ÜRETİMİMİZ 2028'DE DÖRT KATINA ÇIKACAK"
Bayraktar, Türkiye'nin 2023'te Karadeniz'de Sakarya Gaz Sahası'ndan üretime başladığını anımsatarak, "Karadeniz'deki üretimimiz yılda 7,5 milyar metreküpe çıkıyor. Bu sıfırdı, 2023'ten beri üretim başladı ve bugün inşallah iki katına çıkacak. 2028'de bu dört katına çıkacak. Türkiye bir taraftan kendi kaynaklarını arıyor" diye konuştu.
Enerji arz güvenliğinde çeşitlendirmenin önemine dikkati çeken Bayraktar, Türkiye'nin yenilenebilir enerji, nükleer enerji, yerli kömür, petrol ve doğal gaz kaynaklarının tamamından yararlanmayı hedeflediğini anlattı.
ABD ile yapılan uzun vadeli sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) anlaşmalarına da değinen Bayraktar, boru hatlarında yaşanabilecek sorunlara karşı alternatif tedarik imkanlarını geliştirdiklerini söyledi.
Bayraktar, Türkiye'nin enerji altyapısını bölgesel arz güvenliğine katkı sağlayacak şekilde değerlendirmek istediğini belirterek, Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı (TANAP), Bakü-Tiflis-Ceyhan ve Irak-Türkiye petrol boru hatlarının tam kapasiteyle çalışmasının hem üretici hem de tüketici ülkelere fayda sağlayacağını vurguladı.
"ARTIK ENERJİ KONFERANSLARI DA HEDEF HALİNE GELDİ"
Küresel enerji piyasalarındaki gelişmeleri de değerlendiren Bayraktar, Suudi Arabistan'da katıldığı 25. Dünya Petrol Kongresi sırasında yaşanan saldırıların enerji güvenliğine ilişkin riskleri ortaya koyduğunu söyledi.
Bayraktar, saldırılar nedeniyle çok sayıda katılımcının kongreye gelemediğine işaret ederek, "Sadece enerji altyapısı hedef haline gelmedi, artık enerji toplantıları da konferansları da hedef haline geldi" dedi.
Rusya-Ukrayna çatışması, Orta Doğu'daki gelişmeler, ticaret savaşları ve tedarik zincirindeki kırılmaların enerji piyasalarını etkilediğine dikkati çeken Bayraktar, "Yeni normal biraz dünyada sürekli çatışmaların olduğu, şokların, krizlerin birbirini takip ettiği bir durum" değerlendirmesinde bulundu.
Bayraktar, Türkiye'nin söz konusu risklere karşı uzun vadeli enerji politikalarını sürdürdüğünü vurgulayarak Rusya ile Ukrayna arasındaki ve İran ile ABD arasındaki çatışmaların sona ermesini temenni ettiklerini sözlerine ekledi.