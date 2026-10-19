-°C
CANLI YAYIN

SGK'dan istihdam için kapsamlı plan! Kreş, yaşlı bakımı ve gençlere iş desteği

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
SGK'dan istihdam için kapsamlı plan! Kreş, yaşlı bakımı ve gençlere iş desteği

Türkiye'de istihdamı artırmak için 2027 yılında yeni projeler devreye alınacak. SGK'nın planları arasında gençlere iş fırsatları, kadınlara yaşlı bakım sektöründe çalışma desteği ve ev işçilerine sosyal güvence bulunuyor.

Türkiye'de istihdamın artırılması ve kayıt dışı çalışmanın azaltılması için yeni adımlar atılıyor. Sabah'tan Önder Yılmaz'ın yazısına göre Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 2027 yılında gençlerin ve kadınların iş hayatına katılımını artıracak projeleri hayata geçirmeyi planlıyor. Yeni dönemde yaşlı bakımından ev işçilerine, genç istihdamından yabancı çalışanların kayıtlı çalışmasına kadar birçok alanda destek sağlanması hedefleniyor.

(A Haber Grafik Ekibi)(A Haber Grafik Ekibi)

KADINLARA YAŞLI BAKIMINDA İŞ FIRSATI

SGK'nın üzerinde çalıştığı projelerden biri, yaşlı bakım sektöründe kadın istihdamını artırmayı hedefliyor. Yaşlı Bakım Hizmetlerinin Geliştirilmesi Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Artırılması Projesi kapsamında, kadınlara sertifika desteği ve istihdam teşvikleri sunulacak.

Yaşlı bakımı nedeniyle iş hayatından uzaklaşma riski bulunan kadınların yeniden çalışma hayatına katılması amaçlanıyor. Bunun yanında yaşlı bakımı, fizik tedavi ve rehabilitasyon, hemşirelik ve geriatri gibi bölümlerden yeni mezun olan kadınların sektörde istihdam edilmesi de planlanıyor.

Projeyle hem kadınların kayıtlı çalışmasının artırılması hem de yaşlı bakım hizmetlerinde ihtiyaç duyulan nitelikli iş gücünün oluşturulması hedefleniyor.

(A Haber)(A Haber)

UZUN VADELİ BAKIM SİGORTASI İÇİN YEŞİL KİTAP

Yaşlı bakımına yönelik çalışmalar yalnızca istihdam desteğiyle sınırlı kalmayacak. Türkiye'de uzun vadeli bakım sigortasının uygulanabilirliği de kapsamlı biçimde ele alınacak.

Bu amaçla hazırlanacak yeşil kitap çalışmasında, uzun vadeli bakım sigortasının farklı yönleri değerlendirilecek. Proje ilgililik aşamasını geçti. Sürecin devamı için olgunluk değerlendirmesinin sonuçları bekleniyor.

(A Haber)(A Haber)

YOUNG-UP PROJESİYLE 2 BİN 400 GENCE DESTEK

Genç işsizliğini azaltmak ve gençlerin iş hayatında kalıcı olmasını sağlamak amacıyla Kayıtlı Genç İstihdamının Desteklenmesi (Young-Up) Projesi hazırlandı. Avrupa Komisyonu'ndan onay alan projenin sözleşmesinin imzalanması bekleniyor. Çalışmanın 2026 yılının sonlarına doğru başlaması öngörülüyor. Proje 24 ay sürecek ve Ankara, İstanbul ile İzmir'de uygulanacak.

Proje kapsamında 1.200 genç işverenin ve bu işletmelerde işe alınacak 1.200 genç çalışanın desteklenmesi planlanıyor. Böylece toplam 2.400 gencin projeden olumlu yönde etkilenmesi hedefleniyor.

(A Haber)(A Haber)

EV İŞÇİLERİNE SOSYAL GÜVENCE SAĞLANACAK

Ev işçilerinin kayıtlı istihdama geçişini kolaylaştırmak amacıyla yeni bir proje de gündemde. Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) iş birliğiyle yürütülecek Ev İşçileri İçin Sosyal Güvenliğin Gerçekleşmesi Projesi için hazırlıklar yapılıyor.

Sosyal diyalog yaklaşımının temel alınacağı projeyle ev işçilerinin sosyal güvenceye kavuşması ve insana yakışır çalışma koşullarına erişmesi amaçlanıyor. Projenin 2027 yılında başlaması ve 36 ay boyunca sürmesi bekleniyor.

(AA)(AA)

GÖÇMENLERİN KAYITLI İSTİHDAMI ARTIRILACAK

Türkiye'de bulunan göçmenlerin, sığınmacıların ve ev sahibi toplulukların kayıtlı istihdama katılımını artırmak için de yeni destekler planlanıyor.

Sürdürülebilir ve Sosyal Açıdan Kapsayıcı İşgücü Piyasası Entegrasyonunu Teşvik Etme (Employability) Projesi, Uluslararası Göç Örgütü (IOM) aracılığıyla yürütülecek. Türkiye'deki Mülteciler için AB Mali Yardım Aracı (FRIT) kapsamında hazırlanan projenin toplam bütçesi 50 milyon avro olarak belirlendi.

Projenin temel hedefleri arasında istihdam edilebilirliğin artırılması, işe yerleşmeyi kolaylaştıran destek ve koruma hizmetlerine erişimin güçlendirilmesi, çalışma hayatında ve toplumda sosyal uyumun geliştirilmesi bulunuyor. Ayrıca kamu kurumları ile sivil toplum kuruluşlarının bu gruplara yönelik istihdam hizmetlerini daha verimli sunması amaçlanıyor. Proje kapsamında 5 bin 340 sigortalı için 12 ay boyunca teşvik ödemesi yapılması öngörülüyor.

(A Haber)(A Haber)

SURİYELİLERİN KAYITLI ÇALIŞMASI DESTEKLENECEK

Türkiye iş gücü piyasasında kayıt dışı çalışmanın önüne geçmek amacıyla Sosyo-Ekonomik Katılım ve İstihdam Projesi (Formalization) de uygulanacak.

Proje, geçici koruma altındaki Suriyelilerin yanı sıra Türk işçilerin ve uluslararası koruma altındaki kişilerin kayıtlı istihdama geçişini desteklemeyi amaçlıyor. Böylece hem çalışanların sosyal güvencelerinin güçlendirilmesi hem de iş gücü piyasasına katılımlarının artırılması hedefleniyor.

(A Haber)(A Haber)

İŞVERENLERE 6 AYA KADAR PRİM TEŞVİKİ

Geçici koruma altındaki Suriyeliler ile Türk vatandaşlarının istihdamını desteklemek için Kayıtlı İstihdama Geçiş Programı (KİGEP WE) da gündemde. ILO'nun insana yakışır iş fırsatlarını desteklemeye yönelik projesi kapsamında, sosyal güvenlik ve iş mevzuatındaki yükümlülüklerini yerine getiren işverenlerin teşviklerden yararlanması planlanıyor.

Programa uygun işverenlere, Türk sigortalılar ve yeni istihdam edecekleri Suriyeli sigortalılar için 6 aya kadar sigorta primi teşviki verilmesi öngörülüyor.

(A Haber)(A Haber)

KAYIT DIŞI ÇALIŞMAYA KARŞI DENETİMLER ARTACAK

SGK, kayıtlı istihdamı artırmanın yanı sıra kayıt dışı çalışmayla mücadeleyi de sürdürecek. Bu kapsamda risk odaklı denetimler, veri analizleri, rehberlik çalışmaları ve bilinçlendirme faaliyetleri yürütülecek. Çalışmalarla kayıt dışı istihdamın azaltılması, kurum gelirlerinin güçlendirilmesi ve sosyal güvenlik sisteminin sürdürülebilirliğinin desteklenmesi amaçlanıyor.

Kayıt dışı istihdamın yaygın olduğu sektörlerde geniş kapsamlı tarama ve denetimler yapılacak. Yabancı uyruklu çalışanların yoğun olarak bulunduğu sektör ve iş yerlerine ise öncelik verilecek. Böylece kayıt dışı çalışmanın tespit edilmesi ve çalışanların kayıtlı istihdama yönlendirilmesi hedefleniyor.

(A Haber)(A Haber)

İŞ YERLERİNE KREŞ VE EMZİRME ODASI DÜZENLEMESİ

Kadınların iş hayatına katılımını artırmak ve çalışan annelerin işlerini sürdürmesini kolaylaştırmak amacıyla iş yerlerindeki çocuk bakım olanaklarına yönelik yeni bir düzenleme hazırlanıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ortak yürüttüğü çalışma kapsamında, yıl sonuna kadar yönetmelik çıkarılması planlanıyor.

Düzenlemeye göre, 150 ve daha fazla kadın çalışanı bulunan iş yerlerinde 0-6 yaş grubundaki çocuklar için kreş, gündüz bakımevi veya okul öncesi eğitim kurumu açılabilecek. İşverenler bu kurumları birlikte kurabilecek ya da mevcut kurumlarla anlaşma yapabilecek. İş yerlerine gerekli düzenlemeleri tamamlamaları için 31 Aralık 2027'ye kadar süre verilmesi öngörülüyor.

(A Haber)(A Haber)

GEBE ÇALIŞANLAR İÇİN GÜRÜLTÜ VE TİTREŞİM SINIRI

Hazırlanan düzenleme, gebe çalışanların çalışma koşullarına ilişkin hükümler de içeriyor. Buna göre gebe çalışanların ani darbe, sarsıntı ve uzun süreli titreşime maruz kalabilecekleri işlerde çalıştırılmaması planlanıyor. Ayrıca 80 desibeli aşan gürültünün bulunduğu işlerde görev almalarının önüne geçilmesi öngörülüyor.

Yeni düzenlemelerle kadınların iş hayatına katılımının desteklenmesi, çalışan annelerin işlerini sürdürmesinin kolaylaştırılması ve iş yerlerinde daha güvenli çalışma koşullarının oluşturulması amaçlanıyor.

Altın alırken bu ayrıntıya dikkat! Uzman isim uyardı: Orijinalinden ayırt etmek zor
Sonraki Haber
Altın alırken bu ayrıntıya dikkat! Uzman isim uyardı: Orijinalinden ayırt etmek zor
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın