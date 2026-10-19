Türkiye'de istihdamın artırılması ve kayıt dışı çalışmanın azaltılması için yeni adımlar atılıyor. Sabah'tan Önder Yılmaz'ın yazısına göre Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 2027 yılında gençlerin ve kadınların iş hayatına katılımını artıracak projeleri hayata geçirmeyi planlıyor. Yeni dönemde yaşlı bakımından ev işçilerine, genç istihdamından yabancı çalışanların kayıtlı çalışmasına kadar birçok alanda destek sağlanması hedefleniyor.

(A Haber Grafik Ekibi)

KADINLARA YAŞLI BAKIMINDA İŞ FIRSATI

SGK'nın üzerinde çalıştığı projelerden biri, yaşlı bakım sektöründe kadın istihdamını artırmayı hedefliyor. Yaşlı Bakım Hizmetlerinin Geliştirilmesi Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Artırılması Projesi kapsamında, kadınlara sertifika desteği ve istihdam teşvikleri sunulacak.

Yaşlı bakımı nedeniyle iş hayatından uzaklaşma riski bulunan kadınların yeniden çalışma hayatına katılması amaçlanıyor. Bunun yanında yaşlı bakımı, fizik tedavi ve rehabilitasyon, hemşirelik ve geriatri gibi bölümlerden yeni mezun olan kadınların sektörde istihdam edilmesi de planlanıyor.

Projeyle hem kadınların kayıtlı çalışmasının artırılması hem de yaşlı bakım hizmetlerinde ihtiyaç duyulan nitelikli iş gücünün oluşturulması hedefleniyor.