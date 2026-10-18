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5 kilo kozalaktan sadece 1 kilo çıkıyor! Toroslar'da üretiliyor, 500 liraya satılıyor

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İHA | ahaber.com.tr Haber Merkezi
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5 kilo kozalaktan sadece 1 kilo çıkıyor! Toroslar'da üretiliyor, 500 liraya satılıyor

Antalya'nın Akseki ilçesinde Toros Dağları'ndan toplanan andız kozalakları, yaklaşık bir hafta süren zahmetli işlemlerin ardından pekmeze dönüştürülüyor. Beş kilo kozalaktan yalnızca bir kilo elde edilen andız pekmezi, kilogramı 500 liradan alıcı buluyor.

Antalya'nın Akseki ilçesinde Toros Dağları'nın sarp yamaçlarından sonbaharda toplanan andız kozalakları, zahmetli bir yolculuğun ardından pekmeze dönüşüyor. Dağlık arazilerde tek tek toplanıp kırılan kozalaklar, günlerce süren hazırlık ve yaklaşık 18 saatlik kaynatma işleminin ardından sofralara ulaşıyor. Beş kilo kozalaktan yalnızca bir kilo elde edilen andız pekmezi, kilogramı 500 liradan satışa sunuluyor.

5 kilo kozalaktan sadece 1 kilo çıkıyor! Toroslar'da üretiliyor, 500 liraya satılıyor - 1

TOROSLAR'DA ZAHMETLİ HASAT MESAİSİ

Akseki'de sonbaharın gelmesiyle birlikte andız kozalağı toplama mesaisi başlıyor. Dağlık ve engebeli arazilerdeki ağaçlardan tek tek alınan olgun kozalaklar, çuvallara doldurularak evlere taşınıyor.

Toplanan kozalakların parçalanması için farklı yöntemler kullanılıyor. Bazı vatandaşlar makinelerden yararlanırken bazıları ise çekiç ve keser kullanarak kozalakları el emeğiyle kırıyor.

5 kilo kozalaktan sadece 1 kilo çıkıyor! Toroslar'da üretiliyor, 500 liraya satılıyor - 2

BİR HAFTALIK PEKMEZ MESAİSİ

Akseki'nin Alaçeşme Mahallesi'nde yaşayan Abdullah Uğur, andız pekmezini geleneksel yöntemlerle hazırladıklarını belirterek üretim sürecini anlattı.

Uğur, "Dağdan toplanıp gelen andız ağacının meyvelerini suda ıslatıyoruz. İki gün suda kaldıktan sonra süzüyoruz. Daha sonra durulması için bir gün bekletiyoruz. Ardından kazanda kaynatmaya başlıyoruz. Kıvamına geldiğinde soğumaya bırakıyoruz. Soğuduktan sonra da paketliyoruz" dedi.

5 kilo kozalaktan sadece 1 kilo çıkıyor! Toroslar'da üretiliyor, 500 liraya satılıyor - 3

5 KİLO KOZALAKTAN SADECE 1 KİLO ÇIKIYOR

Andız pekmezinin hazırlanması yaklaşık bir hafta sürüyor. Kozalaklar kırılıp birkaç gün suda bekletildikten sonra süzülüyor. Elde edilen sıvı ise büyük kazanlarda kaynatılıyor.

Yaklaşık 18 saat devam eden kaynatma işlemi sırasında su giderek koyulaşıyor ve pekmez kıvamına ulaşıyor. Hazırlanan ürün, soğutulduktan sonra paketleniyor.

Üreticilerin verdiği bilgiye göre 5 kilo andız kozalağından yaklaşık 1 kilo pekmez elde ediliyor.

5 kilo kozalaktan sadece 1 kilo çıkıyor! Toroslar'da üretiliyor, 500 liraya satılıyor - 4

GELENEKSEL ÜRETİM TOROSLAR'DA SÜRÜYOR

Toros Dağları'nda yetişen bitkilerden yağ da çıkaran Abdullah Güven, andız pekmezi üretiminin yörede geleneksel yöntemlerle sürdürüldüğünü söyledi.

Kozalakların toplanıp kırıldıktan sonra suda bekletildiğini ve kazanlarda kaynatıldığını anlatan Güven, bu iğne yapraklı ağaçların yöre halkı tarafından faydalı kabul edildiğini belirtti.

5 kilo kozalaktan sadece 1 kilo çıkıyor! Toroslar'da üretiliyor, 500 liraya satılıyor - 5

KİLOGRAMI 500 LİRADAN ALICI BULUYOR

Akseki'de geleneksel yöntemlerle hazırlanan andız pekmezi, kilogramı 500 liradan satışa sunuluyor.

Bazı vatandaşlar topladıkları kozalakları kendi ihtiyaçları için pekmeze dönüştürürken bazıları ise kozalaklarını pekmez üreticilerine satarak gelir elde ediyor.

Zorlu arazi koşullarında başlayan ve günler süren hazırlık ile kaynatma işlemlerinin ardından tamamlanan üretim, yörede geleneksel yöntemlerin yaşatılmasını sağlarken aile bütçelerine de katkıda bulunuyor.

5 kilo kozalaktan sadece 1 kilo çıkıyor! Toroslar'da üretiliyor, 500 liraya satılıyor - 6

KIŞ AYLARINDA TERCİH EDİLİYOR

Toros Dağları'nda doğal olarak yetişen iğne yapraklı ağaçlardan biri olan andız, kozalaklarıyla yöredeki geleneksel pekmez üretiminin önemli bir parçasını oluşturuyor.

Yöre halkının doğal ürünlere dayalı üretim kültüründe önemli bir yere sahip olan andız pekmezi, özellikle kış aylarında tüketiliyor. Bölge halkı, pekmezin astım, bronşit ve öksürük gibi rahatsızlıklara iyi geldiğine inanıyor.

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