5 kilo kozalaktan sadece 1 kilo çıkıyor! Toroslar'da üretiliyor, 500 liraya satılıyor

5 KİLO KOZALAKTAN SADECE 1 KİLO ÇIKIYOR Andız pekmezinin hazırlanması yaklaşık bir hafta sürüyor. Kozalaklar kırılıp birkaç gün suda bekletildikten sonra süzülüyor. Elde edilen sıvı ise büyük kazanlarda kaynatılıyor. Yaklaşık 18 saat devam eden kaynatma işlemi sırasında su giderek koyulaşıyor ve pekmez kıvamına ulaşıyor. Hazırlanan ürün, soğutulduktan sonra paketleniyor. Üreticilerin verdiği bilgiye göre 5 kilo andız kozalağından yaklaşık 1 kilo pekmez elde ediliyor.

GELENEKSEL ÜRETİM TOROSLAR'DA SÜRÜYOR Toros Dağları'nda yetişen bitkilerden yağ da çıkaran Abdullah Güven, andız pekmezi üretiminin yörede geleneksel yöntemlerle sürdürüldüğünü söyledi. Kozalakların toplanıp kırıldıktan sonra suda bekletildiğini ve kazanlarda kaynatıldığını anlatan Güven, bu iğne yapraklı ağaçların yöre halkı tarafından faydalı kabul edildiğini belirtti.

KİLOGRAMI 500 LİRADAN ALICI BULUYOR Akseki'de geleneksel yöntemlerle hazırlanan andız pekmezi, kilogramı 500 liradan satışa sunuluyor. Bazı vatandaşlar topladıkları kozalakları kendi ihtiyaçları için pekmeze dönüştürürken bazıları ise kozalaklarını pekmez üreticilerine satarak gelir elde ediyor. Zorlu arazi koşullarında başlayan ve günler süren hazırlık ile kaynatma işlemlerinin ardından tamamlanan üretim, yörede geleneksel yöntemlerin yaşatılmasını sağlarken aile bütçelerine de katkıda bulunuyor.