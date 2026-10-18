5 kilo kozalaktan sadece 1 kilo çıkıyor! Toroslar'da üretiliyor, 500 liraya satılıyor
Antalya'nın Akseki ilçesinde Toros Dağları'ndan toplanan andız kozalakları, yaklaşık bir hafta süren zahmetli işlemlerin ardından pekmeze dönüştürülüyor. Beş kilo kozalaktan yalnızca bir kilo elde edilen andız pekmezi, kilogramı 500 liradan alıcı buluyor.
Antalya'nın Akseki ilçesinde Toros Dağları'nın sarp yamaçlarından sonbaharda toplanan andız kozalakları, zahmetli bir yolculuğun ardından pekmeze dönüşüyor. Dağlık arazilerde tek tek toplanıp kırılan kozalaklar, günlerce süren hazırlık ve yaklaşık 18 saatlik kaynatma işleminin ardından sofralara ulaşıyor. Beş kilo kozalaktan yalnızca bir kilo elde edilen andız pekmezi, kilogramı 500 liradan satışa sunuluyor.
TOROSLAR'DA ZAHMETLİ HASAT MESAİSİ
Akseki'de sonbaharın gelmesiyle birlikte andız kozalağı toplama mesaisi başlıyor. Dağlık ve engebeli arazilerdeki ağaçlardan tek tek alınan olgun kozalaklar, çuvallara doldurularak evlere taşınıyor.
Toplanan kozalakların parçalanması için farklı yöntemler kullanılıyor. Bazı vatandaşlar makinelerden yararlanırken bazıları ise çekiç ve keser kullanarak kozalakları el emeğiyle kırıyor.
BİR HAFTALIK PEKMEZ MESAİSİ
Akseki'nin Alaçeşme Mahallesi'nde yaşayan Abdullah Uğur, andız pekmezini geleneksel yöntemlerle hazırladıklarını belirterek üretim sürecini anlattı.
Uğur, "Dağdan toplanıp gelen andız ağacının meyvelerini suda ıslatıyoruz. İki gün suda kaldıktan sonra süzüyoruz. Daha sonra durulması için bir gün bekletiyoruz. Ardından kazanda kaynatmaya başlıyoruz. Kıvamına geldiğinde soğumaya bırakıyoruz. Soğuduktan sonra da paketliyoruz" dedi.