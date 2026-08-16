Petrolde aslan payı Gabar'ın! 23,1 milyon varillik üretim katlanarak artacak
Türkiye'nin yerli enerji üretiminde yılın ilk yarısına ilişkin rakamlar belli oldu. Yurt içi petrol üretimi 23,1 milyon varile ulaşırken, doğal gaz üretimi 1,6 milyar metreküpü aştı. Verileri değerlendiren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Bir yandan Gabar'da açtığımız yeni kuyularla petrol üretimimizi artırırken diğer yandan da Karadeniz'de bu yıl doğal gaz üretimimizi iki katına çıkaracağız" dedi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, başta Gabar petrolü ve Karadeniz doğal gazı olmak üzere yerli ve milli kaynakların ekonomiye kazandırılması için yürütülen çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.
İLK 6 AYDA 23,1 MİLYON VARİL PETROL ÜRETİLDİ
Bu kapsamda yılın ilk yarısında yurt içindeki toplam petrol üretimi 23,1 milyon varil olarak kaydedildi. Üretimin 21,8 milyon varillik kısmı Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) aracılığıyla gerçekleştirilirken toplam üretimde aslan payı yüzde 60'la Gabar'ın oldu.
DOĞAL GAZ ÜRETİMİ 1,6 MİLYAR METREKÜPÜ AŞTI
Ocak-haziran döneminde doğal gaz üretimi ise 1 milyar 641 milyon metreküpü geride bıraktı. Üretimin 1 milyar 608 milyon metreküplük kısmını TPAO üstlenirken kalan 33 milyon metreküplük kısmını da özel sektör firmaları gerçekleştirdi. Toplam üretimin yüzde 92'si Sakarya Gaz Sahası'ndan geldi.
KARADENİZ'DE ÜRETİM İKİ KATINA ÇIKACAK
Açıklamada görüşlerine yer verilen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, yerli doğal gaz ve petrol üretiminin hız kesmeden devam ettiğini belirterek, "Bir yandan Gabar'da açtığımız yeni kuyularla petrol üretimimizi artırırken diğer yandan da Karadeniz'de bu yıl doğal gaz üretimimizi iki katına çıkaracağız. Yerli petrol ve doğal gaz üretimimiz artarak devam edecek" ifadelerini kullandı.
TÜRKİYE'NİN ENERJİ HAMLESİ YURT DIŞINDA DA SÜRÜYOR
Bayraktar, Türkiye'nin petrol ve doğal gaz konusunda sadece yurt içinde değil, yurt dışında da çalışmalar yürüttüğüne işaret ederek şunları kaydetti:
"Enerjide Tam Bağımsız Türkiye vizyonumuzun bir parçasını da yurt dışındaki hamlelerimiz oluşturuyor. Yurt dışında da kurduğumuz ortaklıklarla petrol ve doğal gaz üretimimiz devam ediyor. Bunun yanı sıra Somali'de sondaj yapıyoruz, Libya'da biri denizde diğeri karada olmak üzere 2 sahada ruhsat aldık. Son olarak Irak özelinde bir anlaşma yaparak Kerkük'te 3 milyar varil petrol rezervi içerdiği değerlendirilen 5 sahaya ortak olduk. Enerji alanında artık küresel ölçekte oyun kurucu bir Türkiye var, yurt içinde ve yurt dışında arama ve üretim yapan bir Türkiye var."