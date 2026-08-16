Petrolde aslan payı Gabar'ın! 23,1 milyon varillik üretim katlanarak artacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, başta Gabar petrolü ve Karadeniz doğal gazı olmak üzere yerli ve milli kaynakların ekonomiye kazandırılması için yürütülen çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

Ocak-haziran döneminde doğal gaz üretimi ise 1 milyar 641 milyon metreküpü geride bıraktı. Üretimin 1 milyar 608 milyon metreküplük kısmını TPAO üstlenirken kalan 33 milyon metreküplük kısmını da özel sektör firmaları gerçekleştirdi. Toplam üretimin yüzde 92'si Sakarya Gaz Sahası'ndan geldi.

Bu kapsamda yılın ilk yarısında yurt içindeki toplam petrol üretimi 23,1 milyon varil olarak kaydedildi. Üretimin 21,8 milyon varillik kısmı Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) aracılığıyla gerçekleştirilirken toplam üretimde aslan payı yüzde 60'la Gabar'ın oldu.

KARADENİZ'DE ÜRETİM İKİ KATINA ÇIKACAK

Açıklamada görüşlerine yer verilen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, yerli doğal gaz ve petrol üretiminin hız kesmeden devam ettiğini belirterek, "Bir yandan Gabar'da açtığımız yeni kuyularla petrol üretimimizi artırırken diğer yandan da Karadeniz'de bu yıl doğal gaz üretimimizi iki katına çıkaracağız. Yerli petrol ve doğal gaz üretimimiz artarak devam edecek" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'NİN ENERJİ HAMLESİ YURT DIŞINDA DA SÜRÜYOR

Bayraktar, Türkiye'nin petrol ve doğal gaz konusunda sadece yurt içinde değil, yurt dışında da çalışmalar yürüttüğüne işaret ederek şunları kaydetti: