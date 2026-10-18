2027 yılı bütçe teklifinde devletin farklı alanlardan elde etmeyi planladığı gelirler ve harcama kalemleri belli oldu. Sabah'tan Önder Yılmaz'ın yazısına göre, vergi gelirlerinde önemli bir artış hedeflenirken sigara, alkollü içecekler, şans oyunları ve taşınmaz satışları öne çıkan başlıklar arasında yer aldı. Kamu personeli için 6,3 trilyon lira kaynak ayrılması planlanırken şehit yakınları ve gaziler ile araştırma ve geliştirme çalışmaları için de milyarlarca liralık ödenek öngörüldü.

(A Haber Grafik Ekibi)

VERGİ GELİRLERİNDE YÜZDE 35,8 ARTIŞ HEDEFİ

2026 yılında 16,3 trilyon lira olması beklenen vergi gelirleri tahsilatının, 2027'de yüzde 35,8 artışla 22,1 trilyon liraya ulaşması hedefleniyor. Gelir vergisinin bu tutar içindeki payının 5,6 trilyon lira olması öngörülüyor. Gelir vergisinde 2026 yılına kıyasla yüzde 34,3 artış hesaplanıyor.

Özel tüketim vergisinde (ÖTV) ise daha yüksek bir artış beklentisi bulunuyor. 2027 yılı için ÖTV gelirlerinin yüzde 55,8 artarak 3,3 trilyon liraya ulaşacağı tahmin ediliyor.