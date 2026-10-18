2027 bütçesinde dikkat çeken rakamlar! Memurların fazla mesai ücreti yüzde 20 artıyor
2027 yılı bütçe teklifinde vergi gelirlerinin 22,1 trilyon liraya ulaşması hedefleniyor. Sigara ve tütünden 795,9 milyar, şans oyunlarından 104 milyar lira gelir beklenirken taşınmaz satış gelirlerinde yüzde 507’lik artış öngörülüyor. Kamu personeli için ayrılan kaynak da 6,3 trilyon lirayı bulacak.
2027 yılı bütçe teklifinde devletin farklı alanlardan elde etmeyi planladığı gelirler ve harcama kalemleri belli oldu. Sabah'tan Önder Yılmaz'ın yazısına göre, vergi gelirlerinde önemli bir artış hedeflenirken sigara, alkollü içecekler, şans oyunları ve taşınmaz satışları öne çıkan başlıklar arasında yer aldı. Kamu personeli için 6,3 trilyon lira kaynak ayrılması planlanırken şehit yakınları ve gaziler ile araştırma ve geliştirme çalışmaları için de milyarlarca liralık ödenek öngörüldü.
VERGİ GELİRLERİNDE YÜZDE 35,8 ARTIŞ HEDEFİ
2026 yılında 16,3 trilyon lira olması beklenen vergi gelirleri tahsilatının, 2027'de yüzde 35,8 artışla 22,1 trilyon liraya ulaşması hedefleniyor. Gelir vergisinin bu tutar içindeki payının 5,6 trilyon lira olması öngörülüyor. Gelir vergisinde 2026 yılına kıyasla yüzde 34,3 artış hesaplanıyor.
Özel tüketim vergisinde (ÖTV) ise daha yüksek bir artış beklentisi bulunuyor. 2027 yılı için ÖTV gelirlerinin yüzde 55,8 artarak 3,3 trilyon liraya ulaşacağı tahmin ediliyor.
SİGARA VE ALKOLDEN 1 TRİLYON LİRAYI AŞAN GELİR
ÖTV gelirlerinin önemli bir bölümünün motorlu taşıtlar, tütün ürünleri ve alkollü içeceklerden sağlanması bekleniyor. Bütçe teklifinde bu kalemler için öngörülen tutarlar şöyle:
Değerli konut vergisinden elde edilmesi beklenen gelir de açıklandı. Bu kalemde 2027 yılı tahsilat hedefi, önceki yıla göre yüzde 40,8 artışla 787,5 milyon lira olarak belirlendi.