-°C
CANLI YAYIN

2027 bütçesinde dikkat çeken rakamlar! Memurların fazla mesai ücreti yüzde 20 artıyor

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
2027 bütçesinde dikkat çeken rakamlar! Memurların fazla mesai ücreti yüzde 20 artıyor

2027 yılı bütçe teklifinde vergi gelirlerinin 22,1 trilyon liraya ulaşması hedefleniyor. Sigara ve tütünden 795,9 milyar, şans oyunlarından 104 milyar lira gelir beklenirken taşınmaz satış gelirlerinde yüzde 507’lik artış öngörülüyor. Kamu personeli için ayrılan kaynak da 6,3 trilyon lirayı bulacak.

2027 yılı bütçe teklifinde devletin farklı alanlardan elde etmeyi planladığı gelirler ve harcama kalemleri belli oldu. Sabah'tan Önder Yılmaz'ın yazısına göre, vergi gelirlerinde önemli bir artış hedeflenirken sigara, alkollü içecekler, şans oyunları ve taşınmaz satışları öne çıkan başlıklar arasında yer aldı. Kamu personeli için 6,3 trilyon lira kaynak ayrılması planlanırken şehit yakınları ve gaziler ile araştırma ve geliştirme çalışmaları için de milyarlarca liralık ödenek öngörüldü.

(A Haber Grafik Ekibi)(A Haber Grafik Ekibi)

VERGİ GELİRLERİNDE YÜZDE 35,8 ARTIŞ HEDEFİ

2026 yılında 16,3 trilyon lira olması beklenen vergi gelirleri tahsilatının, 2027'de yüzde 35,8 artışla 22,1 trilyon liraya ulaşması hedefleniyor. Gelir vergisinin bu tutar içindeki payının 5,6 trilyon lira olması öngörülüyor. Gelir vergisinde 2026 yılına kıyasla yüzde 34,3 artış hesaplanıyor.

Özel tüketim vergisinde (ÖTV) ise daha yüksek bir artış beklentisi bulunuyor. 2027 yılı için ÖTV gelirlerinin yüzde 55,8 artarak 3,3 trilyon liraya ulaşacağı tahmin ediliyor.

(A Haber Foto Arşivi)(A Haber Foto Arşivi)

SİGARA VE ALKOLDEN 1 TRİLYON LİRAYI AŞAN GELİR

ÖTV gelirlerinin önemli bir bölümünün motorlu taşıtlar, tütün ürünleri ve alkollü içeceklerden sağlanması bekleniyor. Bütçe teklifinde bu kalemler için öngörülen tutarlar şöyle:

Gelir kalemi
2027 yılı hedefi
Motorlu taşıt araçları
1,2 trilyon TL
Alkollü içkiler
259,6 milyar TL
Sigara ve tütün mamulleri
795,9 milyar TL
Kolalı gazozlar
31,5 milyar TL

Değerli konut vergisinden elde edilmesi beklenen gelir de açıklandı. Bu kalemde 2027 yılı tahsilat hedefi, önceki yıla göre yüzde 40,8 artışla 787,5 milyon lira olarak belirlendi.

(A Haber Foto Arşivi)(A Haber Foto Arşivi)

ŞANS OYUNLARINDAN 104 MİLYAR LİRA BEKLENİYOR

Bütçede banka ve sigorta muameleleri vergisi kapsamında 991 milyar liralık gelir öngörülüyor. Şans oyunları vergisinde ise 2026 yılına göre yüzde 30,2 artış hedefleniyor. Bu kalemden 104 milyar lira gelir sağlanması planlanıyor.

Diğer vergi kalemlerine ilişkin tahminler de belli oldu. Özel iletişim vergisinden 84,5 milyar lira, dijital hizmet vergisinden 24,2 milyar lira, konaklama vergisinden ise 27,2 milyar lira gelir bekleniyor. Harç gelirlerinin toplamının 759 milyar liraya ulaşması hedefleniyor. Bu tutarın önemli bölümünü tapu harçları oluşturuyor.

Harç kalemi
2027 yılı hedefi
Yargılama harçları
147 milyar TL
Noter harçları
39,7 milyar TL
Tapu harçları
394,5 milyar TL
Trafik harçları
21,8 milyar TL
Yurt dışı harçları
22,6 milyar TL

Vergi gelirleri arasında döner sermayelerden elde edilecek 80 milyar liralık kaynak da bulunuyor.

(AA)(AA)

KİRA GELİRLERİ 42,9 MİLYAR LİRAYA ÇIKACAK

Devletin kira gelirlerinde de artış bekleniyor. 2026 yılına göre yüzde 25,1 yükselmesi öngörülen kira gelirlerinin 2027'de 42,9 milyar liraya ulaşması planlanıyor.

Lojmanlardan 18,6 milyar lira, sosyal tesislerden ise 10,9 milyar lira gelir hedefleniyor. Alınan bağış ve yardımlarla özel gelirlerin toplamı 156,3 milyar lira olarak hesaplanıyor. Faiz gelirlerinin yüzde 28 artışla 538,5 milyar liraya ulaşması beklenirken GSM işletmelerinden alınan Hazine paylarının 76,7 milyar lira olması öngörülüyor.

(AA)(AA)

PARA CEZALARINDA 489,9 MİLYAR LİRALIK HEDEF

Para cezalarından elde edilmesi planlanan gelir, 2026 yılına kıyasla yüzde 30,8 artarak 489,9 milyar liraya çıkıyor. Bu tutarın 14,8 milyar lirasının yargı cezalarından, 82,8 milyar lirasının idari para cezalarından ve 200,7 milyon lirasının trafik para cezalarından gelmesi bekleniyor.

Çevreye ilişkin idari para cezalarından elde edilmesi öngörülen gelir ise 1,9 milyar lira.

(A Haber Foto Arşivi)(A Haber Foto Arşivi)

TAŞINMAZ SATIŞ GELİRLERİNDE YÜZDE 507 ARTIŞ

2027 bütçe teklifinde taşınmaz satışları da öne çıkan gelir kalemleri arasında yer alıyor. Taşınmaz satışlarından toplam 125 milyar lira gelir elde edilmesi hedefleniyor. Bu tutarın 1 milyar lirasının lojman satışlarından gelmesi bekleniyor.

Taşınmaz satış gelirlerinde 2026 yılına göre yüzde 507 artış öngörülüyor. Turizm gelirleri kapsamında ise 2027 yılı için 64,5 milyar liralık kaynak hesaplanıyor.

(AA)(AA)

FAZLA MESAİ ÜCRETLERİ VE GÜNDELİKLER ARTACAK

Bütçe teklifinde kamu çalışanlarının fazla çalışma ücretleri ile bazı kamu görevlilerine ödenecek yurt içi gündelik tutarlarına ilişkin rakamlar da yer alıyor.

Devlet memurlarının saat başına 16 lira 55 kuruş olan fazla çalışma ücretinin yeni yılda 19 lira 85 kuruşa yükseltilmesi planlanıyor. Şoförlerin fazla mesai ücreti ise saat başına 21 lira 15 kuruş olarak hesaplanacak.

Harcırah Kanunu kapsamında ödenecek yurt içi gündelik tutarlarında da artış öngörülüyor. Buna göre TBMM Başkanı ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı'nın gündeliği 925 liradan 1.260 liraya çıkarılacak. Bakanlar ve milletvekillerinin gündelikleri ise 900 liradan 1.230 liraya yükselecek.

(A Haber Foto Arşivi)(A Haber Foto Arşivi)

ŞEHİT YAKINLARI VE GAZİLERE 30 MİLYAR LİRA AYRILACAK

2027 yılı bütçesinde şehit yakınları ve gaziler için 30 milyar 25 milyon 113 bin lira kaynak ayrılması planlanıyor.

Araştırma, geliştirme ve yenilik çalışmalarına da önemli bir ödenek tahsis edilecek. Yerli ve milli teknolojilerin geliştirilmesine katkı sağlayan bu çalışmalar için 2027 yılında 125 milyar 949 milyon 860 bin lira ayrılması öngörülüyor.

(A Haber Foto Arşivi)(A Haber Foto Arşivi)

UZAY VE HAVACILIK PROGRAMINA 24,5 MİLYAR LİRA

Uzay ve havacılık programının 2027 bütçesinden alacağı pay 24 milyar 587 milyon 454 bin lira olarak belirlendi.

Çocukların korunması ve gelişiminin desteklenmesi programına 76 milyar 539 milyon 734 bin lira ayrılması planlanıyor. Kadının güçlenmesi programı için öngörülen kaynak ise 11 milyar 61 milyon 59 bin lira.

(AA)(AA)

KAMU PERSONELİNE 6,3 TRİLYON LİRALIK ÖDEME

Genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinde çalışan personel için 2027 yılında toplam 6,3 trilyon lira nakdi ödeme yapılması planlanıyor. Bakanlıklar ve kurumlar arasında personel giderleri için ayrılan ödeneklerde Milli Eğitim Bakanlığı ilk sırada bulunuyor. Kurumlara göre personel giderleri için öngörülen kaynaklar şöyle:

Kurum
Personel gideri ödeneği
Milli Eğitim Bakanlığı
1 trilyon 794 milyar 497 milyon TL
Sağlık Bakanlığı
Yaklaşık 1 trilyon 113 milyar 830 milyon TL
Emniyet Genel Müdürlüğü
523 milyar 662 milyon TL
Milli Savunma Bakanlığı
501 milyar 511 milyon TL

Böylece 2027 bütçe teklifinde vergi gelirlerinden personel giderlerine, sosyal desteklerden teknoloji yatırımlarına kadar farklı alanlar için ayrılması planlanan kaynaklar da ortaya çıkmış oldu. Bütçe teklifinin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonundaki görüşmelerinin 21 Ekim Çarşamba günü başlaması ve yaklaşık bir ay sürmesi bekleniyor.

Önceki Haber
Gabar'dan yeni petrol müjdesi gelebilir! Bakan Bayraktar açıkladı
Gabar'dan yeni petrol müjdesi gelebilir! Bakan Bayraktar açıkladı
5 kilo kozalaktan sadece 1 kilo çıkıyor! Toroslar'da üretiliyor, 500 liraya satılıyor
Sonraki Haber
5 kilo kozalaktan sadece 1 kilo çıkıyor! Toroslar'da üretiliyor, 500 liraya satılıyor
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın