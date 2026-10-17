TAVAN-TABAN FİYAT Toplamda 21 yarışma için başlangıç tavan fiyatı, kilovatsaat başına 5.50 euro olacak. Taban fiyat ise GES'lerde kilovatsaat başına 3.25 euro RES'lerde 3.50 euro olarak belirlendi. Tüm yarışmalarda taban fiyata ulaşılması halinde megavat başına katkı payı artırılmasına 10 bin euro başlangıç fiyatı ile başlanacak. GES'lerde üretilen elektrik, sözleşme imza tarihinden itibaren 60 ay, RES'lerde ise 72 ay boyunca serbest piyasada satılabilecek. Serbest piyasada satış süresi bittikten sonra hem GES'lerde hem de RES'lerde 20 yıllık elektrik enerjisi alım süresi başlayacak.

TÜRKİYE KAZANIYOR

Türkiye, rüzgar ve güneşe yaptığı yatırımlar neticesinde 2015-2025 yılları arasında 442.2 TWh elektrik üreterek 354 milyon tona varan karbon emisyonunun önüne geçti. Yerli kaynaklarla üretilen bu elektrik 21.5 milyar dolar tutarındaki ithal kömür veya 43.3 milyar dolar tutarındaki doğal gaz ithalatını önledi. Bugün yatırımlarıyla yenilenebilir enerjide Avrupa'da 5'inci, dünyada ise 11'inci sıraya yükselen Türkiye, 2035 yılına kadar 120 bin megavat kurulu güce ulaşarak Türkiye Yüzyılı'nı enerjinin ve sürdürülebilirliğin de yüzyılı yapacak.