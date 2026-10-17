Türkiye Yüzyılı'na yeşil enerji imzası: Ankara'dan Batman'a güneş ve rüzgar hasadı
Enerjide tam bağımsızlık hedefiyle yerli ve yenilenebilir kaynaklara yönelik yatırımlar hız kesmeden devam ederken, YEKA GES ve RES yarışmalarına 31 firma başvurdu. Toplam 2 bin 400 megavatlık kapasite için yaklaşık 2 milyar dolarlık yeni yatırımın kapısı aralanırken; Ankara’dan Batman’a, Mardin’den Diyarbakır’a kadar birçok şehir güneş ve rüzgarla yeniden aydınlanacak.
Enerjide tam bağımsızlık hedefiyle yerli ve yenilenebilir kaynaklara yönelik yeni yatırımlar hayata geçirilirken, bu kapsamda gerçekleşecek rüzgar ve güneş santralleri yarışmalarına yatırımcı akını yaşandı. 31 şirket, rüzgar ve güneş ihalelerinde yarışmak için başvuruda bulunurken, 2 bin 400 megavatlık kapasite için yaklaşık 2 milyar dolarlık yeni yatırımın kapısı aralanacak.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından düzenlenen 2026 yılı yenilenebilir enerji kaynak alanı (YEKA) rüzgar ihalesine 12, güneş ihalesine 19 şirket başvurdu. Başvuruların değerlendirilmesinin ardından önümüzdeki ay YEKA GES-2026 yarışmalarıyla toplam 900 megavat gücündeki bağlantı kapasitesine yönelik 14 yarışma düzenlenecek.
Sabah Gazetesi'nden Barış Şimşek'in haberine göre YEKA RES-2026 yarışmalarıyla da toplamda bin 500 megavat gücündeki bağlantı kapasitesi için 7 yarışma yapılacak. Ankara, Batman, Denizli, Konya, Malatya, Mardin, Diyarbakır, Elazığ, Kahramanmaraş, Sivas, Balıkesir, Manisa ve Kütahya'da kurulacak RES ve GES'ler için yapılacak yarışmalar neticesinde sahaya 2 milyar dolarlık yatırım yansıyacak.