Yüzde 75’e varan gerçeğe aykırı indirim vaatleri, sosyal medya tanıtımları ve kuyumculuktaki sahte indirimler Reklam Kurulunun denetimlerinde öne çıktı. Ekim toplantısında 136 dosyada durdurma ve toplam 17,2 milyon TL para cezası kararı alındı. İlk dokuz aydaki cezalar ise 249 milyon TL’yi aştı.

Ticaret Bakanlığı, tüketicileri yanıltan reklamlar ve haksız ticari uygulamalara yönelik denetimlerin sonuçlarını paylaştı. Reklam Kurulunun 8 Ekim 2026 tarihli toplantısında 161 dosya karara bağlandı. Mevzuatı ihlal ettiği tespit edilen 136 dosya hakkında durdurma cezası uygulanırken, toplam 17 milyon 176 bin 744 TL idari para cezası verilmesi kararlaştırıldı.

Denetimlerde gerçeğe aykırı indirim kampanyaları, sosyal medya etkileyicilerinin mevzuata aykırı tanıtımları ve kuyumculuk sektöründeki sahte indirim vaatleri öne çıktı.

YÜZDE 75 İNDİRİM VAATLERİ GERÇEĞİ YANSITMADI

Reklam Kurulunun ekim ayı toplantısında, indirimli satış reklamları incelendi. Kampanyalarda yüzde 75 gibi yüksek oranlarda gerçeği yansıtmayan indirim vaatlerinde bulunulduğu tespit edildi.

İncelemelerde, üzeri çizili fiyat belirlenirken indirim başlangıç tarihinden önceki son on gün içinde uygulanan en düşük fiyatın esas alınmadığı da belirlendi. Mevzuata aykırı reklamlar hakkında idari yaptırımlar uygulandı.

SADAKAT KARTIYLA YAPILAN İNDİRİMLER DE İNCELENDİ

Koşullu satışların ve tüketicilerin kolaylıkla erişebildiği sadakat kartı uygulamalarının indirimli satış mevzuatı kapsamına alınmasıyla reklam verenlerin yükümlülükleri de değerlendirildi.

Kolay erişilebilir sadakat kartı programlarına ilişkin bazı reklamlarda, indirimli satış mevzuatındaki yükümlülüklerin yerine getirilmediği tespit edildi.

161 DOSYA KARARA BAĞLANDI, 136 DOSYADA DURDURMA CEZASI

Reklam Kurulunun 8 Ekim 2026'da gerçekleştirilen 374 sayılı toplantısında toplam 161 dosya karara bağlandı.

Tüketicilerin korunmasına yönelik mevzuat hükümlerini ihlal ettiği belirlenen 136 dosya hakkında durdurma cezası uygulandı. Toplam 17 milyon 176 bin 744 TL idari para cezası verilmesine karar verildi.

DOKUZ AYDA 33 BİNDEN FAZLA BAŞVURU

Yılın ilk dokuz ayında 33 binin üzerinde başvuru değerlendirildi. Başvurular ve Bakanlığın resen başlattığı incelemeler sonucunda, tüketicileri yanıltıcı ve aldatıcı reklamlar ile haksız ticari uygulamalar hakkında 249 milyon TL'yi aşan idari para cezası uygulanması kararlaştırıldı.

Bakanlık, tüketicilerin sağlık ve güvenliği ile ekonomik menfaatlerinin korunması amacıyla mevzuat düzenlemelerini ve denetim çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü belirtti.

Reklam Kurulunun, tüketicilerin bilgi ve tecrübe eksikliklerini istismar eden, yanıltıcı ve haksız rekabete yol açan reklamlar ile ticari uygulamalara yönelik incelemeler gerçekleştirdiği kaydedildi.

YAPAY ZEKA REKLAMLARI VE SOSYAL MEDYA TANITIMLARINA YENİ KURALLAR

Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliğinde yapılan değişiklikler, 1 Ağustos 2026'da yürürlüğe girdi.

Gelişen ticari hayat, internet kullanımındaki artış ve reklamların değişen niteliği dikkate alınarak hazırlanan düzenlemelerle tüketicilerin korunmasına yönelik yeni kurallar getirildi.

Düzenlemeler; hedefli reklamcılığı, yapay zeka ile oluşturulan reklamları, sosyal medya etkileyicileri aracılığıyla gerçekleştirilen tanıtımları ve indirimli satış reklamlarını kapsıyor.