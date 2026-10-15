Ekim ayı SED ödemeleri hesaplara yatırıldı: 2 milyar 233 milyon TL destek sağlandı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ekim ayına yönelik Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemelerinin hesaplara yatırıldığını açıkladı. Çocukların eğitim giderlerinin karşılanması ve ailelerinin yanında desteklenmesi amacıyla yapılan ödemenin toplam tutarı 2 milyar 233 milyon liraya ulaştı.
Çocukların eğitim masraflarına katkı sağlamak ve ailelerinin yanında büyümelerini desteklemek amacıyla yürütülen Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) programında ekim ayı ödemeleri yapıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bu ay için toplam 2 milyar 233 milyon liranın hak sahiplerinin hesaplarına yatırıldığını bildirdi.
EKİM AYI SED ÖDEMELERİ HESAPLARA AKTARILDI
Bakan Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada SED hizmetinin çocukların hem sosyal gelişimlerine hem de eğitim hayatlarına katkı sunmayı amaçladığını belirtti. Ailelerin yanında büyüyen çocukların ihtiyaçlarının karşılanmasına destek olduklarını ifade eden Göktaş, bu hizmetin aile odaklı sosyal destek çalışmalarının önemli bir parçası olduğunu vurguladı.
Ekim ayı için yapılan 2 milyar 233 milyon liralık ödeme de bu kapsamda gerçekleştirildi. Destekle çocukların eğitim giderlerine katkı sağlanması ve ailelerin çocuklarının ihtiyaçlarını karşılamasının kolaylaştırılması amaçlanıyor.
ÇOCUKLARIN AİLE ORTAMINDA BÜYÜMESİ HEDEFLENİYOR
Bakanlık, çocukların mümkün olduğunca ailelerinin yanında, alıştıkları sosyal çevre içerisinde yetişmesini esas alıyor. SED hizmeti de çocukların aile ortamından uzaklaşmadan desteklenmesini sağlayan sosyal hizmet modelleri arasında yer alıyor.
Bakan Göktaş, çocukların milli değerlere sahip, kendine güvenen, eğitimli ve sağlıklı bireyler olarak yetişmeleri için çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti. Aile şefkati ve sıcaklığının çocukların gelişimindeki önemine dikkat çeken Göktaş, aile odaklı hizmetlere öncelik verdiklerini belirtti.