Çocukların eğitim masraflarına katkı sağlamak ve ailelerinin yanında büyümelerini desteklemek amacıyla yürütülen Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) programında ekim ayı ödemeleri yapıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bu ay için toplam 2 milyar 233 milyon liranın hak sahiplerinin hesaplarına yatırıldığını bildirdi.

Ekim ayına yönelik toplam 2 milyar 233 milyon liralık SED ödemesi hesaplara yatırıldı. (A Haber Grafik Ekibi)

EKİM AYI SED ÖDEMELERİ HESAPLARA AKTARILDI

Bakan Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada SED hizmetinin çocukların hem sosyal gelişimlerine hem de eğitim hayatlarına katkı sunmayı amaçladığını belirtti. Ailelerin yanında büyüyen çocukların ihtiyaçlarının karşılanmasına destek olduklarını ifade eden Göktaş, bu hizmetin aile odaklı sosyal destek çalışmalarının önemli bir parçası olduğunu vurguladı.

Ekim ayı için yapılan 2 milyar 233 milyon liralık ödeme de bu kapsamda gerçekleştirildi. Destekle çocukların eğitim giderlerine katkı sağlanması ve ailelerin çocuklarının ihtiyaçlarını karşılamasının kolaylaştırılması amaçlanıyor.