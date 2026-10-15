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Ekim ayı SED ödemeleri hesaplara yatırıldı: 2 milyar 233 milyon TL destek sağlandı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Ekim ayı SED ödemeleri hesaplara yatırıldı: 2 milyar 233 milyon TL destek sağlandı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ekim ayına yönelik Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemelerinin hesaplara yatırıldığını açıkladı. Çocukların eğitim giderlerinin karşılanması ve ailelerinin yanında desteklenmesi amacıyla yapılan ödemenin toplam tutarı 2 milyar 233 milyon liraya ulaştı.

Çocukların eğitim masraflarına katkı sağlamak ve ailelerinin yanında büyümelerini desteklemek amacıyla yürütülen Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) programında ekim ayı ödemeleri yapıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bu ay için toplam 2 milyar 233 milyon liranın hak sahiplerinin hesaplarına yatırıldığını bildirdi.

Ekim ayına yönelik toplam 2 milyar 233 milyon liralık SED ödemesi hesaplara yatırıldı. (A Haber Grafik Ekibi)Ekim ayına yönelik toplam 2 milyar 233 milyon liralık SED ödemesi hesaplara yatırıldı. (A Haber Grafik Ekibi)

EKİM AYI SED ÖDEMELERİ HESAPLARA AKTARILDI

Bakan Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada SED hizmetinin çocukların hem sosyal gelişimlerine hem de eğitim hayatlarına katkı sunmayı amaçladığını belirtti. Ailelerin yanında büyüyen çocukların ihtiyaçlarının karşılanmasına destek olduklarını ifade eden Göktaş, bu hizmetin aile odaklı sosyal destek çalışmalarının önemli bir parçası olduğunu vurguladı.

Ekim ayı için yapılan 2 milyar 233 milyon liralık ödeme de bu kapsamda gerçekleştirildi. Destekle çocukların eğitim giderlerine katkı sağlanması ve ailelerin çocuklarının ihtiyaçlarını karşılamasının kolaylaştırılması amaçlanıyor.

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, ekim ayı SED ödemelerinin tamamlandığını açıkladı. (A Haber)Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, ekim ayı SED ödemelerinin tamamlandığını açıkladı. (A Haber)

ÇOCUKLARIN AİLE ORTAMINDA BÜYÜMESİ HEDEFLENİYOR

Bakanlık, çocukların mümkün olduğunca ailelerinin yanında, alıştıkları sosyal çevre içerisinde yetişmesini esas alıyor. SED hizmeti de çocukların aile ortamından uzaklaşmadan desteklenmesini sağlayan sosyal hizmet modelleri arasında yer alıyor.

Bakan Göktaş, çocukların milli değerlere sahip, kendine güvenen, eğitimli ve sağlıklı bireyler olarak yetişmeleri için çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti. Aile şefkati ve sıcaklığının çocukların gelişimindeki önemine dikkat çeken Göktaş, aile odaklı hizmetlere öncelik verdiklerini belirtti.

Bakan Göktaş, çocukların sosyal açıdan desteklenmesi için çalışmaların sürdüğünü belirtti. (AA)Bakan Göktaş, çocukların sosyal açıdan desteklenmesi için çalışmaların sürdüğünü belirtti. (AA)

BAKAN GÖKTAŞ'TAN AİLE VURGUSU

Çocukların aile ortamında yetişmesinin toplumsal değerlerin korunması açısından da önemli olduğunu belirten Göktaş, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Çocukların aile ortamında büyümelerinin, toplumsal değerlerin korunmasında vazgeçilmez bir rolü olduğuna inanıyoruz. Bu kapsamda çocukların sosyal açıdan desteklenmesi ve eğitim giderlerinin karşılanması amacıyla ekim ayına yönelik toplam 2 milyar 233 milyon lira tutarındaki SED ödemesini hesaplara yatırdık."

Bakanlık, çocukların aile şefkati ve sıcaklığı içinde yetişmesine öncelik veriyor. (AA)Bakanlık, çocukların aile şefkati ve sıcaklığı içinde yetişmesine öncelik veriyor. (AA)

2026 YILI SED ÖDEMESİ NE KADAR?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının çocukların ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yürüttüğü SED hizmetinde ödeme tutarları, memur maaş katsayısındaki değişiklik doğrultusunda güncelleniyor. Temmuz 2026 düzenlemesiyle çocuk başına yapılan aylık ortalama ekonomik destek 9 bin 723 liradan 11 bin 38 liraya yükseltildi.

Ancak bu rakam her çocuk için sabit bir ödeme anlamına gelmiyor. Destek miktarı, çocuğun eğitim seviyesine göre belirlenen oranlar üzerinden hesaplanıyor. Ekim ayı kapsamında ise hak sahiplerine toplam 2 milyar 233 milyon lira ödeme yapıldı.

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