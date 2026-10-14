ABD'de Eylül enflasyon verisi açıklandı! Altın benzin nasıl etkilendi? Uzman isimden A Haber'de değerlendirme

ABD'DE TÜFE BEKLENTİLERİN ÜZERİNDE GELDİ Yayın konuğu Ekonomist Arda Coşar verilere ilişkin değerlendirmesinde, "Bugünkü veri önemliydi. Hem piyasadaki faizleri etkilemesi hem de Fed'in gelecek dönem toplantılarında faiz arttırıp arttırmayacağını belirlemesi açısından bugünkü veri önemliydi" ifadelerini kullandı. Verinin beklentilerin üzerinde geldiğini belirten Coşar, manşet tüfede ve çekirdek tüfede piyasa beklentilerinin aşıldığını kaydetti.

Altında kritik veri sonrası sert kayıp (Foto: AA)



ALTIN FİYATLARINDA DÜŞÜŞ SÜRECEK Mİ?

Enflasyon verisinin altın fiyatlarına etkisini değerlendiren Arda Coşar, "Bu tabii hem piyasada faizlerin, tahvil faizlerinin, Amerikan tahvil faizlerinin bir yandan yükselmesine sebebiyet verirken, diğer yandan değerli metalleri, mesela altını ve borsaları aşağı doğru baskılıyor" dedi.

Fed'in faiz artırım beklentilerini güçlendiren bu durumun altın fiyatlarında baskı oluşturduğunu belirten Coşar, altın yatırımcılarının dikkatli olması gerektiğini vurguladı.



ALTIN İÇİN KRİTİK SEVİYELER NELER?

Altının ons fiyatının ilerleyen dönemde seyrine ilişkin öngörülerini paylaşan Arda Coşar, "Altın onsta 1.250 dolar kadar gitmişti ama orayı aşamadı. Yükselen faizlerle beraber de aşağı geldi ve gelmeye devam ediyor" değerlendirmesinde bulundu.

Piyasalardaki dalgalanmanın bir süre daha devam edebileceğini belirten Coşar, yatırımcılara temkinli olmaları yönünde tavsiyelerde bulundu.

Yıllık enflasyon ağustosta yüzde 3,4 olarak kaydedilirken enflasyondaki yükselişte benzin fiyatlarındaki artış etkili oldu.