180 santimetrelik dev balık oltaya takıldı! Tezgahtaki fiyatı 12 bin 500 TL

Çorum'un Osmancık ilçesinde Kızılırmak'ta balık tutan balıkçılar, 1 metre 80 santimetre uzunluğunda ve 50 kilogram ağırlığında dev bir yayın balığı yakaladı. Tezgahta sergilenen balık vatandaşların ilgi odağı olurken, kilogram fiyatı 250 lira olarak açıklandı. Dev balığın toplam değeri ise 12 bin 500 lirayı buldu.