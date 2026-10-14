180 santimetrelik dev balık oltaya takıldı! Tezgahtaki fiyatı 12 bin 500 TL
Çorum'un Osmancık ilçesinde Kızılırmak'ta balık tutan balıkçılar, 1 metre 80 santimetre uzunluğunda ve 50 kilogram ağırlığında dev bir yayın balığı yakaladı. Tezgahta sergilenen balık vatandaşların ilgi odağı olurken, kilogram fiyatı 250 lira olarak açıklandı. Dev balığın toplam değeri ise 12 bin 500 lirayı buldu.
Çorum'un Osmancık ilçesinde Kızılırmak'ta balık tutan balıkçıların oltasına dev bir yayın balığı takıldı. Kumbaba köyü mevkisinde yakalanan 1 metre 80 santimetre uzunluğundaki ve 50 kilogram ağırlığındaki balık, büyüklüğüyle dikkat çekti.
DEV BALIK TEZGAHTA İLGİ ODAĞI OLDU
Kızılırmak'ta yakalandıktan sonra satış tezgahına getirilen dev yayın balığı, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Balığı yakından inceleyen vatandaşlar, 1 metre 80 santimetre uzunluğundaki yayın balığına ilgi gösterdi.
KİLOGRAMI 250 LİRADAN SATILIYOR
Balıkçı Ercan Emre, Kızılırmak'ta zaman zaman büyük yayın balıklarının yakalandığını belirterek son dönemde bölgede yayın balığı bolluğu yaşandığını söyledi.
Irmakta daha büyük balıkların da yakalandığını ifade eden Emre, yayın balığının kilogramının 250 liradan satıldığını aktardı.
DEV BALIĞIN FİYATI 12 BİN 500 TL
50 kilogram ağırlığındaki yayın balığının kilogramı 250 liradan hesaplandığında toplam değeri 12 bin 500 liraya ulaşıyor.