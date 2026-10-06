TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu toplandı! TCMB Başkanı Karahan: Fonlardan çıkan para mevduata yöneldi

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Komisyon Başkanı ve AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplandı. Komisyonda milletvekillerine sunum yapan TCMB Başkanı son dönemde para piyasası ve benzeri fonlardan çıkışlar yaşandığını belirterek, "Ancak fonlardaki çıkışlar büyük oranda mevduata yöneldi. Mevduata yönelime para birimi kompozisyonunda baktığımızda TL tercihinin mevcut TL payı ile uyumlu olduğunu görüyoruz" dedi.