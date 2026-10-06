TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu toplandı! TCMB Başkanı Karahan: Fonlardan çıkan para mevduata yöneldi
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Komisyon Başkanı ve AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplandı. Komisyonda milletvekillerine sunum yapan TCMB Başkanı son dönemde para piyasası ve benzeri fonlardan çıkışlar yaşandığını belirterek, "Ancak fonlardaki çıkışlar büyük oranda mevduata yöneldi. Mevduata yönelime para birimi kompozisyonunda baktığımızda TL tercihinin mevcut TL payı ile uyumlu olduğunu görüyoruz" dedi.
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Komisyon Başkanı ve AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplandı.
Komisyonda milletvekillerine sunum yapan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı (TCMB) Fatih Karahan, enflasyon görünümü ve küresel enerji fiyatlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
KARAHAN: DEZENFLASYON SÜRECİ YENİDEN İVME KAZANACAK
Karahan, yüksek seyreden enerji fiyatlarının küresel enflasyon ve enflasyon beklentileri üzerinde etkili olmayı sürdürdüğünü belirtti.
TCMB Başkanı Karahan, "Yüksek seyreden enerji fiyatları küresel enflasyon ve enflasyon beklentileri üzerinde etkili olmayı sürdürüyor. Dezenflasyon sürecinin yeniden ivme kazanacağını öngörüyoruz" ifadelerini kullandı.
FONLARDAN ÇIKIŞLAR MEVDUATA YÖNELDİ
TCMB Başkanı Fatih Karahan, son dönemde para piyasası ve benzeri fonlardan çıkışlar yaşandığını belirterek bu kaynakların büyük bölümünün mevduata yöneldiğini söyledi.
Karahan, "Son dönemde para piyasası ve benzeri fonlardan çıkışlar oldu. Ancak fonlardaki çıkışlar büyük oranda mevduata yöneldi. Mevduata yönelime para birimi kompozisyonunda baktığımızda TL tercihinin mevcut TL payı ile uyumlu olduğunu görüyoruz" dedi.