Memur maaşları için kritik gelişme! En düşük maaş 76 bin TL seviyesinde: Ocak 2027 zammı hesaplandı
TÜİK eylül ayı enflasyonunu açıkladı. Aylık enflasyon yüzde 1,84, yıllık enflasyon yüzde 29,73 oldu. Yeni açıklanan verilerle birlikte memur ve memur emeklisinin 2027 Ocak zammı hesabı da değişti. Üç aylık tablo da netleşirken gözler, yılın kalan üç ayında açıklanacak enflasyon rakamlarına çevrildi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıkladı. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) eylülde aylık bazda yüzde 1,84 arttı. Yıllık enflasyon ise yüzde 29,73 olarak gerçekleşti. Açıklanan son veriler, milyonlarca memur ve memur emeklisinin 2027 Ocak ayında alacağı zam açısından da önem taşıyor.
TÜİK EYLÜL ENFLASYON VERİLERİNİ AÇIKLADI
TÜİK verilerine göre tüketici fiyatları eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 1,84 yükseldi. Yıllık enflasyon ise yüzde 29,73 oldu.
Ağustos ayında aylık enflasyon yüzde 1,84, yıllık enflasyon yüzde 31,51 olarak açıklanmıştı. Eylül verisiyle birlikte yıllık enflasyonda da yeni tablo ortaya çıktı. Yılın ikinci yarısında açıklanan aylık enflasyon oranları ise şöyle:
|Ay
|Aylık enflasyon
|Temmuz 2026
|Yüzde 1,78
|Ağustos 2026
|Yüzde 1,84
|Eylül 2026
|Yüzde 1,84
MEMUR ZAMMINDA 3 AYLIK HESAP YÜZDE 5,57
Eylül verisinin açıklanmasıyla memur ve memur emeklisinin 2027 Ocak zammı için kritik bir aşama daha geride kaldı. Faruk Erdem, A Haber'deki değerlendirmesinde üç aylık enflasyonun yüzde 5,57 olduğunu ifade etti. Temmuz ve ağustos verileri sonrasında üç aylık hesap için yeni eylül rakamının da eklenmesiyle tablo bu seviyeye geldi.