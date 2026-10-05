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Memur maaşları için kritik gelişme! En düşük maaş 76 bin TL seviyesinde: Ocak 2027 zammı hesaplandı

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Memur maaşları için kritik gelişme! En düşük maaş 76 bin TL seviyesinde: Ocak 2027 zammı hesaplandı

TÜİK eylül ayı enflasyonunu açıkladı. Aylık enflasyon yüzde 1,84, yıllık enflasyon yüzde 29,73 oldu. Yeni açıklanan verilerle birlikte memur ve memur emeklisinin 2027 Ocak zammı hesabı da değişti. Üç aylık tablo da netleşirken gözler, yılın kalan üç ayında açıklanacak enflasyon rakamlarına çevrildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıkladı. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) eylülde aylık bazda yüzde 1,84 arttı. Yıllık enflasyon ise yüzde 29,73 olarak gerçekleşti. Açıklanan son veriler, milyonlarca memur ve memur emeklisinin 2027 Ocak ayında alacağı zam açısından da önem taşıyor.

Memur maaşları için kritik gelişme! En düşük maaş 76 bin TL seviyesinde: Ocak 2027 zammı hesaplandı - 1

TÜİK EYLÜL ENFLASYON VERİLERİNİ AÇIKLADI

TÜİK verilerine göre tüketici fiyatları eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 1,84 yükseldi. Yıllık enflasyon ise yüzde 29,73 oldu.

Ağustos ayında aylık enflasyon yüzde 1,84, yıllık enflasyon yüzde 31,51 olarak açıklanmıştı. Eylül verisiyle birlikte yıllık enflasyonda da yeni tablo ortaya çıktı. Yılın ikinci yarısında açıklanan aylık enflasyon oranları ise şöyle:

Ay Aylık enflasyon
Temmuz 2026 Yüzde 1,78
Ağustos 2026 Yüzde 1,84
Eylül 2026 Yüzde 1,84

Memur maaşları için kritik gelişme! En düşük maaş 76 bin TL seviyesinde: Ocak 2027 zammı hesaplandı - 2

MEMUR ZAMMINDA 3 AYLIK HESAP YÜZDE 5,57

Eylül verisinin açıklanmasıyla memur ve memur emeklisinin 2027 Ocak zammı için kritik bir aşama daha geride kaldı. Faruk Erdem, A Haber'deki değerlendirmesinde üç aylık enflasyonun yüzde 5,57 olduğunu ifade etti. Temmuz ve ağustos verileri sonrasında üç aylık hesap için yeni eylül rakamının da eklenmesiyle tablo bu seviyeye geldi.

Memur maaşları için kritik gelişme! En düşük maaş 76 bin TL seviyesinde: Ocak 2027 zammı hesaplandı - 3

Ancak bu oran, memur ve memur emeklisinin ocak ayında alacağı kesin zam anlamına gelmiyor. Çünkü hesaplama için ekim, kasım ve aralık aylarının enflasyon verilerinin de açıklanması gerekiyor.

Memurlar açısından toplu sözleşme zammına ek olarak oluşabilecek enflasyon farkı da hesaplamaya dahil edilecek.

Memur maaşları için kritik gelişme! En düşük maaş 76 bin TL seviyesinde: Ocak 2027 zammı hesaplandı - 4

MEMUR MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?

Memur maaşlarına ilişkin hazırlanan hesaplama tablosunda farklı 6 aylık enflasyon senaryolarına göre mevcut maaşlar üzerinden oluşabilecek zamlı maaşlar ve zam farkları gösteriliyor. Tabloda yüzde 6,67, yüzde 7, yüzde 8,01, yüzde 8,05 ve yüzde 8,66 olmak üzere farklı enflasyon senaryoları ele alınıyor.

Hesaplamaya göre bazı unvanlarda mevcut maaş ile senaryolara göre oluşabilecek zamlı maaşlar şöyle:

Unvan / Derece Mevcut Maaş %6,67 Enflasyon %7 Enflasyon %8,01 Enflasyon %8,05 Enflasyon %8,66 Enflasyon
Müsteşar (1/1) 112.140 TL 119.621 TL 119.988 TL 121.123 TL 121.170 TL 121.851 TL
Genel Müdür (1/1) 99.377 TL 106.010 TL 106.333 TL 107.338 TL 107.372 TL 107.983 TL
Profesör (1/4) 80.490 TL 85.860 TL 86.124 TL 86.997 TL 86.982 TL 87.460 TL
Pratisyen Hekim (1/4) 68.691 TL 73.274 TL 73.500 TL 74.195 TL 74.232 TL 74.640 TL
Kaymakam 1. Sınıf (1/4) 65.853 TL 70.246 TL 70.466 TL 71.132 TL 71.171 TL 71.556 TL
Başkomiser (1/4) 47.877 TL 51.070 TL 51.229 TL 51.715 TL 51.732 TL 52.023 TL
Mühendis (1/4) 47.693 TL 50.877 TL 51.035 TL 51.518 TL 51.535 TL 51.823 TL
Polis Memuru (1/4) 47.093 TL 50.239 TL 50.395 TL 50.672 TL 50.688 TL 51.171 TL
Öğretmen (1/4) 46.908 TL 50.042 TL 50.197 TL 50.672 TL 50.687 TL 50.970 TL
Hemşire (Lisans - 1/4) 46.908 TL 50.042 TL 50.197 TL 50.672 TL 50.687 TL 50.970 TL
İmam-Hatip 46.908 TL 50.042 TL 50.197 TL 50.672 TL 50.687 TL 50.970 TL
Avukat (1/4) 46.908 TL 50.042 TL 50.197 TL 50.672 TL 50.687 TL 50.970 TL
Şube Müdürü (Lisans - 1/4) 39.681 TL 42.327 TL 42.457 TL 42.861 TL 42.882 TL 43.117 TL
Teknisyen (Lise - 1/4) 33.995 TL 36.263 TL 36.376 TL 36.723 TL 36.739 TL 36.939 TL
Memur (Lisans - 1/4) 31.313 TL 33.402 TL 33.506 TL 33.825 TL 33.841 TL 34.025 TL

Memur maaşları için kritik gelişme! En düşük maaş 76 bin TL seviyesinde: Ocak 2027 zammı hesaplandı - 5

MEMUR ZAMMI NASIL HESAPLANACAK?

Memur ve memur emeklilerinin maaş artışı, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinden farklı bir yöntemle belirleniyor. Toplu sözleşme kapsamında belirlenen zam oranının yanında, oluşması halinde enflasyon farkı da maaşlara yansıyor.

Memur maaşları için kritik gelişme! En düşük maaş 76 bin TL seviyesinde: Ocak 2027 zammı hesaplandı - 6

2027 Ocak dönemi için toplu sözleşme kapsamında yüzde 5 oranında artış bulunuyor. Bunun üzerine, 2026'nın ikinci yarısında oluşan enflasyonun ilgili dönemdeki toplu sözleşme artış sınırını aşması halinde enflasyon farkı eklenecek.

Bu nedenle eylül ayında oluşan yüzde 5,57'lik üç aylık enflasyon doğrudan memur maaşına yüzde 5,57 oranında zam yapılacağı anlamına gelmiyor.

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