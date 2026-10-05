Ancak bu oran, memur ve memur emeklisinin ocak ayında alacağı kesin zam anlamına gelmiyor. Çünkü hesaplama için ekim, kasım ve aralık aylarının enflasyon verilerinin de açıklanması gerekiyor.

Memurlar açısından toplu sözleşme zammına ek olarak oluşabilecek enflasyon farkı da hesaplamaya dahil edilecek.