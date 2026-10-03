Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ihracat artışının yılın ilk üç çeyreğinde yıllık yüzde 5,2 olarak gerçekleştiğini belirtti.

Yıllıklandırılmış ihracatın 283,7 milyar dolara ulaştığını kaydeden Şimşek, dış ticaret açığına ilişkin de değerlendirmelerde bulundu. Emtia fiyatlarının etkisiyle ithalatın yükseldiğine işaret eden Şimşek, buna rağmen dış ticaret açığındaki artışın savaşın başlangıcında öngörülenden daha sınırlı kaldığını ifade etti.

Şimşek, jeopolitik gerginliklerin oluşturduğu risklere rağmen cari açığın milli gelire oranının yüzde 2,6 seviyesinde kalmasını beklediklerini bildirdi.