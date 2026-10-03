Bakan Şimşek eylül ayı dış ticaret verilerine ilişkin değerlendirme: Cari açık öngörüsünü açıkladı
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, eylül ayı dış ticaret verilerini değerlendirdi. İhracatın eylülde yıllık yüzde 15,4 arttığını belirten Şimşek, yıllıklandırılmış ihracatın 283,7 milyar dolara ulaştığını açıkladı. Jeopolitik gerginliklere ve emtia fiyatlarındaki yükselişe dikkat çeken Şimşek, cari açığın milli gelire oranının yüzde 2,6 ile yönetilebilir seviyede kalmasını öngördüklerini bildirdi.
Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ihracat artışının yılın ilk üç çeyreğinde yıllık yüzde 5,2 olarak gerçekleştiğini belirtti.
Yıllıklandırılmış ihracatın 283,7 milyar dolara ulaştığını kaydeden Şimşek, dış ticaret açığına ilişkin de değerlendirmelerde bulundu. Emtia fiyatlarının etkisiyle ithalatın yükseldiğine işaret eden Şimşek, buna rağmen dış ticaret açığındaki artışın savaşın başlangıcında öngörülenden daha sınırlı kaldığını ifade etti.
Şimşek, jeopolitik gerginliklerin oluşturduğu risklere rağmen cari açığın milli gelire oranının yüzde 2,6 seviyesinde kalmasını beklediklerini bildirdi.
İHRACATI DESTEKLEYEN ADIMLAR SÜRÜYOR
Küresel ekonomik koşulların zorlu seyrettiğine dikkat çeken Şimşek, ihracatçıları desteklemeye yönelik adımların devam ettiğini belirtti.
Bu kapsamda döviz dönüşüm desteğinde uygulama şartlarının daha esnek ve sade hale getirildiğini aktaran Şimşek, böylece söz konusu destekten yararlanabilecek firma sayısının artırıldığını açıkladı.
Şimşek, Türkiye'nin üretim gücüne ve reel sektöre yönelik desteklerin süreceğini vurgulayarak, "Üreten, istihdam sağlayan ve ülkemize katma değer kazandıran reel sektörümüzü desteklemeyi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.