Bakan Şimşek açıkladı: KOBİ kredilerinde büyüme sınırı yüzde 5'e yükseltildi
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, finansal sisteme ve reel ekonomiye destek amacıyla makroihtiyati adımlar atıldığını açıkladı. KOBİ kredilerinde büyüme sınırı yüzde 4,5'ten yüzde 5'e yükseltilirken, TL zorunlu karşılıklarda bloke tesis oranları düşürüldü.
Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, düzenlemelerin bankaların likidite yönetimini güçlendireceğini ve KOBİ'lerin finansmana erişimini kolaylaştıracağını belirtti.
KOBİ KREDİLERİNDE SINIR YÜZDE 5'E ÇIKTI
Şimşek, alınan makroihtiyati kararlar kapsamında KOBİ kredilerindeki büyüme sınırının yüzde 4,5'ten yüzde 5'e yükseltildiğini bildirdi.
Söz konusu adımla KOBİ'lerin finansmana erişiminin kolaylaştırılması hedefleniyor.
TL ZORUNLU KARŞILIKLARDA YENİ DÜZENLEME
Açıklamaya göre TL zorunlu karşılıklarda bloke tesis oranları da düşürüldü.
Şimşek, düzenlemelerin bankaların likidite yönetimini güçlendireceğini ifade etti.
"HEDEFLİ VE SEÇİCİ YAKLAŞIMIMIZI SÜRDÜRÜYORUZ"
Bakan Şimşek, dezenflasyon sürecinin gözetildiğini vurgulayarak, "Dezenflasyon sürecini gözeten, hedefli ve seçici yaklaşımımızı kararlılıkla sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.