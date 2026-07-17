İstanbul'da yediemin otoparklarında muhafaza altındaki araçlar üzerinden yaklaşık 1,5 milyar liralık usulsüz kazanç sağladıkları iddiasıyla düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 32 şüpheli adliyeye sevk edildi. Soruşturmada, şüphelilerin yapay zekâ ile sahte bilirkişi raporları hazırlayarak araçları düşük bedelle satın aldıkları, araçların parçalarını söküp yeniden sattıkları ve devleti vergi tahsilatında zarara uğrattıkları öne sürüldü.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaklaşık altı ay süren teknik ve fiziki takibi sonucunda yediemin otoparklarına yönelik geniş çaplı operasyon düzenlendi. İstanbul merkezli olmak üzere Ankara, Bursa, İzmir, Antalya, Şanlıurfa, Balıkesir ve Tekirdağ'da eş zamanlı gerçekleştirilen baskınlarda 32 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında nitelikli dolandırıcılık, ihaleye fesat karıştırma, resmi belgede sahtecilik ve güveni kötüye kullanma dahil 71 ayrı suçlamayla adli işlem başlatıldı.

YAPAY ZEKÂ İLE SAHTE BİLİRKİŞİ RAPORU İDDİASI Soruşturmaya göre şüphelilerin, hasarlı olmayan bazı araçlar için yapay zekâ destekli sahte bilirkişi raporları hazırladığı öne sürüldü. Bu yöntemle araçların değerinin düşük gösterildiği, ardından ihalelerde gerçek değerinin çok altında satın alındığı iddia edildi. Araçların eksik parçalarının daha sonra yeniden takılarak üçüncü kişilere satıldığı tespit edildi.