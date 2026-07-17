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Yediemin otoparklarında 1,5 milyarlık vurgun iddiası: Yapay zekâyla sahte bilirkişi raporları hazırlayıp araçları ucuza almışlar

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Yediemin otoparklarında 1,5 milyarlık vurgun iddiası: Yapay zekâyla sahte bilirkişi raporları hazırlayıp araçları ucuza almışlar

İstanbul'da yediemin otoparklarında muhafaza altındaki araçlar üzerinden yaklaşık 1,5 milyar liralık usulsüz kazanç sağladıkları iddiasıyla düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 32 şüpheli adliyeye sevk edildi. Soruşturmada, şüphelilerin yapay zekâ ile sahte bilirkişi raporları hazırlayarak araçları düşük bedelle satın aldıkları, araçların parçalarını söküp yeniden sattıkları ve devleti vergi tahsilatında zarara uğrattıkları öne sürüldü.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaklaşık altı ay süren teknik ve fiziki takibi sonucunda yediemin otoparklarına yönelik geniş çaplı operasyon düzenlendi. İstanbul merkezli olmak üzere Ankara, Bursa, İzmir, Antalya, Şanlıurfa, Balıkesir ve Tekirdağ'da eş zamanlı gerçekleştirilen baskınlarda 32 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında nitelikli dolandırıcılık, ihaleye fesat karıştırma, resmi belgede sahtecilik ve güveni kötüye kullanma dahil 71 ayrı suçlamayla adli işlem başlatıldı.

Yediemin otoparklarında 1,5 milyarlık vurgun iddiası: Yapay zekâyla sahte bilirkişi raporları hazırlayıp araçları ucuza almışlar - 1

YAPAY ZEKÂ İLE SAHTE BİLİRKİŞİ RAPORU İDDİASI

Soruşturmaya göre şüphelilerin, hasarlı olmayan bazı araçlar için yapay zekâ destekli sahte bilirkişi raporları hazırladığı öne sürüldü. Bu yöntemle araçların değerinin düşük gösterildiği, ardından ihalelerde gerçek değerinin çok altında satın alındığı iddia edildi. Araçların eksik parçalarının daha sonra yeniden takılarak üçüncü kişilere satıldığı tespit edildi.

Yediemin otoparklarında 1,5 milyarlık vurgun iddiası: Yapay zekâyla sahte bilirkişi raporları hazırlayıp araçları ucuza almışlar - 2

ARAÇLARIN PARÇALARINI SÖKÜP SATMIŞLAR

Polis ekipleri, şüphelilerin yediemin otoparkındaki bazı araçların motor, kapı, koltuk ve diğer mekanik parçalarını sökerek yedek parça olarak sattığını belirledi. Eksik parçalarla ihaleye çıkarılan araçların daha düşük bedelle satın alındığı, parçaların ise daha sonra yeniden monte edildiği veya ihaleyi kazanan kişilere ayrıca satıldığı iddia edildi.

Yediemin otoparklarında 1,5 milyarlık vurgun iddiası: Yapay zekâyla sahte bilirkişi raporları hazırlayıp araçları ucuza almışlar - 3

DEVLETİN VERGİ TAHSİLATINI ENGELLEYEN YÖNTEM

Soruşturmada örgütün, vergi borcu bulunan araç sahiplerini önce kendi alacaklıları gibi gösterdiği, ardından şahıs alacağının devlet alacağından önce gelmesine ilişkin düzenlemeyi kullanarak araçların satışını gerçekleştirdiği öne sürüldü. Böylece devletin vergi alacağının tahsil edilmesinin engellendiği iddia edildi.

Yediemin otoparklarında 1,5 milyarlık vurgun iddiası: Yapay zekâyla sahte bilirkişi raporları hazırlayıp araçları ucuza almışlar - 4

HASTANE SAHİBİ VE İŞ İNSANLARI DA GÖZALTINDA

Operasyon kapsamında bu yöntemle hacizli aracını sattığı öne sürülen bir hastane sahibi doktor ile çok sayıda iş insanının da gözaltına alınan şüpheliler arasında bulunduğu bildirildi. Soruşturmanın MASAK tarafından yürütülen mali incelemeyle sürdüğü, nihai usulsüzlük tutarının hazırlanacak raporla netleşeceği belirtildi.

Yediemin otoparklarında 1,5 milyarlık vurgun iddiası: Yapay zekâyla sahte bilirkişi raporları hazırlayıp araçları ucuza almışlar - 5

"ŞU ANDA NAKİT YOK, BİRKAÇ PARÇA SÖKÜN"

Teknik takipte şüphelilerin kendi aralarındaki konuşmalar da dosyaya girdi. Polis kayıtlarına göre şüphelilerin para ihtiyaçlarını karşılamak için, "Şu anda nakit yok. Oradan birkaç radyatör sökün paraya çevirin" şeklinde talimat verdiği belirlendi. Bu ifade soruşturma dosyasındaki teknik takip kayıtlarında yer aldı.

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