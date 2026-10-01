Havaların soğumasıyla birlikte kombiler yeniden çalışmaya başlarken milyonlarca aboneyi ilgilendiren kademeli doğal gaz tarifesi gündeme geldi.

BOTAŞ tarafından 4 Nisan 2026'dan itibaren uygulanan sistem kapsamında konut aboneleri, tüketim miktarlarına göre Kademe-1 ve Kademe-2 olmak üzere iki grupta değerlendiriliyor.

İl ve ay bazında belirlenen tüketim sınırını aşmayan aboneler Kademe-1'de kalırken sınırın üzerine çıkanların ilgili aya denk gelen tüketimi Kademe-2 fiyatı üzerinden hesaplanıyor.

2,8 MİLYON ABONENİN ETKİLENMESİ BEKLENİYOR

Türkiye'de yaklaşık 21,8 milyon doğal gaz abonesi bulunuyor. Kademeli tarife düzenlemesinden abonelerin yaklaşık yüzde 12'sine karşılık gelen 2,8 milyon kişinin etkilenmesi bekleniyor. Yaklaşık 19 milyon abonenin ise destekli tarifeden yararlanmaya devam edeceği öngörülüyor.