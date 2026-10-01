-°C
CANLI YAYIN

Doğalgaz faturalarında yeni dönem! Limiti aşanın tarifesi değişecek: İşte il il tüketim sınırları

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Doğalgaz faturalarında yeni dönem! Limiti aşanın tarifesi değişecek: İşte il il tüketim sınırları

Doğal gazda 4 Nisan 2026'da yürürlüğe giren kademeli fiyat uygulamasının etkisi havaların soğumasıyla birlikte daha fazla hissedilecek. İl ve ay bazında belirlenen tüketim limitini aşan konut aboneleri Kademe-2 tarifesinden ücretlendirilecek. Türkiye'deki yaklaşık 21,8 milyon doğal gaz abonesinden 2,8 milyonunun uygulamadan etkilenmesi beklenirken yaklaşık 19 milyon abonenin destekli tarifede kalacağı öngörülüyor. Peki İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerde ekim ayı doğal gaz tüketim sınırı kaç metreküp? İşte yeni tarifenin ayrıntıları...

Havaların soğumasıyla birlikte kombiler yeniden çalışmaya başlarken milyonlarca aboneyi ilgilendiren kademeli doğal gaz tarifesi gündeme geldi.

BOTAŞ tarafından 4 Nisan 2026'dan itibaren uygulanan sistem kapsamında konut aboneleri, tüketim miktarlarına göre Kademe-1 ve Kademe-2 olmak üzere iki grupta değerlendiriliyor.

İl ve ay bazında belirlenen tüketim sınırını aşmayan aboneler Kademe-1'de kalırken sınırın üzerine çıkanların ilgili aya denk gelen tüketimi Kademe-2 fiyatı üzerinden hesaplanıyor.

2,8 MİLYON ABONENİN ETKİLENMESİ BEKLENİYOR

Türkiye'de yaklaşık 21,8 milyon doğal gaz abonesi bulunuyor. Kademeli tarife düzenlemesinden abonelerin yaklaşık yüzde 12'sine karşılık gelen 2,8 milyon kişinin etkilenmesi bekleniyor. Yaklaşık 19 milyon abonenin ise destekli tarifeden yararlanmaya devam edeceği öngörülüyor.

(Foto: ahaber.com.tr Arşivi)(Foto: ahaber.com.tr Arşivi)

KADEME-1 VE KADEME-2 FİYATI NE KADAR?

Yeni sistemde iki farklı doğal gaz fiyatı uygulanıyor.

Normal tüketim sınırları içerisinde kalan konut aboneleri için Kademe-1 fiyatı metreküp başına 10,62 TL, tüketim limitini aşarak Kademe-2'ye geçen aboneler için ise 18 TL olarak uygulanıyor.

Şehit aileleri ve gaziler için kademesiz destekli metreküp fiyatı 5,31 TL seviyesinde bulunuyor.

Birim fiyatların üzerine ÖTV, KDV ve sistem kullanım bedelinin eklenmesiyle tüketicinin faturasına yansıyan nihai tutar dağıtım bölgesine göre değişebiliyor.

(Foto: ahaber.com.tr Arşivi)(Foto: ahaber.com.tr Arşivi)

LİMİT AŞILIRSA TÜKETİMİN TAMAMI ETKİLENİYOR

Sistemin en dikkat çeken noktası ise limitin nasıl uygulanacağı.

Kademeli tarife, "belirlenen sınıra kadar düşük, sınırın üzerindeki bölüm için yüksek fiyat" şeklinde işlemiyor. İlgili ay için belirlenen günlük ortalama tüketim sınırının aşılması durumunda o aya denk gelen toplam tüketim Kademe-2 fiyatından hesaplanıyor.

Bu nedenle tüketim sınırının az miktarda aşılması dahi faturada önemli bir fark oluşturabiliyor.

(Foto: ahaber.com.tr Arşivi)(Foto: ahaber.com.tr Arşivi)

İSTANBUL'DA EKİM LİMİTİ 43,73 METREKÜP

Tüketim sınırları her il ve ay için ayrı ayrı belirleniyor. Ekim ayında bazı illerde uygulanan Kademe-1 tüketim limitleri şöyle:

  • İstanbul: 43,73 metreküp
  • Ankara: 76,86 metreküp
  • İzmir: 25,11 metreküp
  • Antalya: 16,94 metreküp
  • Diyarbakır: 31,69 metreküp
  • Kütahya: 70,93 metreküp
  • Erzurum: 62,83 metreküp
  • Hakkari: 45,19 metreküp
  • Kars: 53,39 metreküp
  • Rize: 34,18 metreküp

Tüketim limitleri kentlerin iklim koşulları ve geçmiş tüketim verileri dikkate alınarak il ve ay bazında farklılaştırılıyor. Kış aylarında doğal gaz kullanımının yükselmesi nedeniyle limitler de artıyor.

Örneğin İstanbul'da ekim ayında 43,73 metreküp olan sınır kasımda 101,71 metreküpe, aralıkta ise 198,12 metreküpe yükseliyor. Ankara'da ekim ayındaki 76,86 metreküplük sınır kasımda 161,63, aralıkta 284,25 metreküp olarak uygulanıyor.

(Foto: ahaber.com.tr Arşivi)(Foto: ahaber.com.tr Arşivi)

MERKEZİ SİSTEMDE HESAPLAMA NASIL YAPILIYOR?

Merkezi sistem kullanılan binalarda ise farklı bir hesaplama yöntemi uygulanıyor.

Merkezi sistem abonesinin toplam doğal gaz tüketimi, sistemde bulunan toplam hane sayısına bölünüyor ve böylece hane başına düşen tüketim miktarı belirleniyor.

Fatura döneminin iki farklı ayı kapsaması durumunda ise her ay için belirlenen günlük ortalama tüketim sınırı ayrı ayrı dikkate alınıyor.

KİMLER KADEMELİ TARİFEDEN MUAF?

İbadethaneler, cemevleri ile şehit aileleri ve gaziler için özel tarife hükümleri uygulanıyor. Ekmek üreticileri de düşük fiyatlı tarifeden yararlandırılıyor.

Konut abonelerinin hangi kademeden ücretlendirileceği ise bulundukları il, fatura döneminin kapsadığı ay ve günlük ortalama tüketim miktarına göre belirleniyor.

Yüz binlerce vatandaşa doğal gaz desteğiYüz binlerce vatandaşa doğal gaz desteği YÜZ BİNLERCE VATANDAŞA DOĞAL GAZ DESTEĞİ

#Doğal Gaz #Doğal Gaz Faturası
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2026 Milli Emlak sözlü sınav sonuçları açıklandı! İşte sonuç sorgulama ekranı
Sonraki Haber
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2026 Milli Emlak sözlü sınav sonuçları açıklandı! İşte sonuç sorgulama ekranı
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın