Doğalgaz faturalarında yeni dönem! Limiti aşanın tarifesi değişecek: İşte il il tüketim sınırları
Doğal gazda 4 Nisan 2026'da yürürlüğe giren kademeli fiyat uygulamasının etkisi havaların soğumasıyla birlikte daha fazla hissedilecek. İl ve ay bazında belirlenen tüketim limitini aşan konut aboneleri Kademe-2 tarifesinden ücretlendirilecek. Türkiye'deki yaklaşık 21,8 milyon doğal gaz abonesinden 2,8 milyonunun uygulamadan etkilenmesi beklenirken yaklaşık 19 milyon abonenin destekli tarifede kalacağı öngörülüyor. Peki İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerde ekim ayı doğal gaz tüketim sınırı kaç metreküp? İşte yeni tarifenin ayrıntıları...
Havaların soğumasıyla birlikte kombiler yeniden çalışmaya başlarken milyonlarca aboneyi ilgilendiren kademeli doğal gaz tarifesi gündeme geldi.
BOTAŞ tarafından 4 Nisan 2026'dan itibaren uygulanan sistem kapsamında konut aboneleri, tüketim miktarlarına göre Kademe-1 ve Kademe-2 olmak üzere iki grupta değerlendiriliyor.
İl ve ay bazında belirlenen tüketim sınırını aşmayan aboneler Kademe-1'de kalırken sınırın üzerine çıkanların ilgili aya denk gelen tüketimi Kademe-2 fiyatı üzerinden hesaplanıyor.
2,8 MİLYON ABONENİN ETKİLENMESİ BEKLENİYOR
Türkiye'de yaklaşık 21,8 milyon doğal gaz abonesi bulunuyor. Kademeli tarife düzenlemesinden abonelerin yaklaşık yüzde 12'sine karşılık gelen 2,8 milyon kişinin etkilenmesi bekleniyor. Yaklaşık 19 milyon abonenin ise destekli tarifeden yararlanmaya devam edeceği öngörülüyor.
KADEME-1 VE KADEME-2 FİYATI NE KADAR?
Yeni sistemde iki farklı doğal gaz fiyatı uygulanıyor.
Normal tüketim sınırları içerisinde kalan konut aboneleri için Kademe-1 fiyatı metreküp başına 10,62 TL, tüketim limitini aşarak Kademe-2'ye geçen aboneler için ise 18 TL olarak uygulanıyor.
Şehit aileleri ve gaziler için kademesiz destekli metreküp fiyatı 5,31 TL seviyesinde bulunuyor.
Birim fiyatların üzerine ÖTV, KDV ve sistem kullanım bedelinin eklenmesiyle tüketicinin faturasına yansıyan nihai tutar dağıtım bölgesine göre değişebiliyor.
LİMİT AŞILIRSA TÜKETİMİN TAMAMI ETKİLENİYOR
Sistemin en dikkat çeken noktası ise limitin nasıl uygulanacağı.
Kademeli tarife, "belirlenen sınıra kadar düşük, sınırın üzerindeki bölüm için yüksek fiyat" şeklinde işlemiyor. İlgili ay için belirlenen günlük ortalama tüketim sınırının aşılması durumunda o aya denk gelen toplam tüketim Kademe-2 fiyatından hesaplanıyor.
Bu nedenle tüketim sınırının az miktarda aşılması dahi faturada önemli bir fark oluşturabiliyor.