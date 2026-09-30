MİLLİ EMLAK SINAV SONUÇLARI NEREDEN SORGULANIR?

Bakanlığın paylaşımına göre adaylar, Milli Emlak Uzman Yardımcılığı ve Denetmen Yardımcılığı sözlü sınav sonuçlarına Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım Platformu üzerinden ulaşabilecek.

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BAKANLIKTAN MİLLİ EMLAK SINAV SONUÇLARI AÇIKLAMASI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının paylaşımında şu ifadeler kullanıldı:



"Bakanlığımız taşra teşkilatı kadrolarında istihdam edilmek üzere, 10-21 Ağustos 2026 tarihleri arasında yapılan Milli Emlak Uzman Yardımcılığı Sözlü Sınavı ile, 31 Ağustos-4 Eylül 2026 tarihleri arasında yapılan Milli Emlak Denetmen Yardımcılığı Sözlü Sınavı sonuçları yayımlanmıştır."