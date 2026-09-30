Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2026 Milli Emlak sözlü sınav sonuçları açıklandı! İşte sonuç sorgulama ekranı
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından Milli Emlak sınav sonuçlarına ilişkin açıklama geldi. Bakanlık, Milli Emlak Uzman Yardımcılığı ve Milli Emlak Denetmen Yardımcılığı sözlü sınav sonuçlarının yayımlandığını duyurdu. Peki Milli Emlak sınav sonuçları nereden ve nasıl sorgulanır? İşte Kariyer Kapısı sonuç sorgulama ekranı...
Milli Emlak sınav sonuçlarını bekleyen adayların beklediği açıklama geldi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Milli Emlak Uzman Yardımcılığı ve Milli Emlak Denetmen Yardımcılığı sözlü sınav sonuçlarının yayımlandığını bildirdi.
MİLLİ EMLAK SINAV SONUÇLARI 2026 AÇIKLANDI
Bakanlığın açıklamasına göre, taşra teşkilatı kadrolarında istihdam edilmek üzere 10-21 Ağustos 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen Milli Emlak Uzman Yardımcılığı Sözlü Sınavı sonuçları yayımlandı.
Ayrıca 31 Ağustos-4 Eylül 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen Milli Emlak Denetmen Yardımcılığı Sözlü Sınavı sonuçlarının da erişime açıldığı bildirildi.
MİLLİ EMLAK SINAV SONUÇLARI NEREDEN SORGULANIR?
Bakanlığın paylaşımına göre adaylar, Milli Emlak Uzman Yardımcılığı ve Denetmen Yardımcılığı sözlü sınav sonuçlarına Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım Platformu üzerinden ulaşabilecek.
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BAKANLIKTAN MİLLİ EMLAK SINAV SONUÇLARI AÇIKLAMASI
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının paylaşımında şu ifadeler kullanıldı:
"Bakanlığımız taşra teşkilatı kadrolarında istihdam edilmek üzere, 10-21 Ağustos 2026 tarihleri arasında yapılan Milli Emlak Uzman Yardımcılığı Sözlü Sınavı ile, 31 Ağustos-4 Eylül 2026 tarihleri arasında yapılan Milli Emlak Denetmen Yardımcılığı Sözlü Sınavı sonuçları yayımlanmıştır."