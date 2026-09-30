Nişanı bozulan çiftler arasında en çok tartışma konusu olan altın, takı ve hediyelerin iadesiyle ilgili Yargıtay'dan dikkat çeken bir karar geldi.

Evlilik öncesi birbirlerini tanımak amacıyla nişanlanan genç çift, düğüne kısa süre kala ayrıldı.

Nişan töreninde takılan hediyelerin iadesi için Aile Mahkemesi'ne başvuran gelin adayı, züccaciye, bohça, damat takımı ve nişan masrafları için 22 bin 500 TL, hediye edilen saat için 600 TL, yüzük için ise bin 900 TL talep etti.

Damat adayı ise davanın reddini istedi.

Mahkeme, hediyelerin iadesine hükmetti. Kararın temyiz edilmesi üzerine dosya Yargıtay 2. Hukuk Dairesi'nin gündemine geldi.