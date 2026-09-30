Nişanı bozulan çiftleri yakından ilgilendiriyor: Hangi hediyeler geri istenebilir?
Evlilik hazırlığı yapan çiftleri ve aileleri yakından ilgilendiren altın ve takı iadesi konusunda Yargıtay’dan emsal bir karar çıktı. Yüksek Mahkeme, nişanlılığın evlenme dışında bir nedenle sona ermesi halinde alışılmışın dışındaki hediyelerin veren kişiler tarafından geri istenebileceğine hükmetti.
Nişanı bozulan çiftler arasında en çok tartışma konusu olan altın, takı ve hediyelerin iadesiyle ilgili Yargıtay'dan dikkat çeken bir karar geldi.
Evlilik öncesi birbirlerini tanımak amacıyla nişanlanan genç çift, düğüne kısa süre kala ayrıldı.
Nişan töreninde takılan hediyelerin iadesi için Aile Mahkemesi'ne başvuran gelin adayı, züccaciye, bohça, damat takımı ve nişan masrafları için 22 bin 500 TL, hediye edilen saat için 600 TL, yüzük için ise bin 900 TL talep etti.
Damat adayı ise davanın reddini istedi.
Mahkeme, hediyelerin iadesine hükmetti. Kararın temyiz edilmesi üzerine dosya Yargıtay 2. Hukuk Dairesi'nin gündemine geldi.
"ALIŞILMIŞIN DIŞINDAKİ HEDİYELER GERİ İSTENEBİLİR"
Yargıtay kararında 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun nişanlılığa ilişkin hükümlerine dikkat çekildi.
Kararda, "Nişanlılık evlenme dışındaki bir sebeple sona ererse, nişanlıların birbirlerine veya ana ve babanın ya da onlar gibi davrananların diğer nişanlıya vermiş oldukları alışılmışın dışındaki hediyeler, verenler tarafından geri istenebilir" hükmü hatırlatıldı.
Yüksek Mahkeme, hediyelerin geri istenebilmesi için öncelikle alışılmışın dışında olması gerektiğini vurguladı.
KUSUR ARANMAYACAK
Yargıtay, nişanın bozulması nedeniyle hediyelerin geri verilmesine ilişkin davalarda tarafların kusur durumunun aranmayacağına dikkat çekti.
Yargıtay içtihatlarında nişan yüzüğü dışında kalan altın, takı ve ziynet eşyalarının alışılmışın dışında hediye olarak kabul edildiği belirtildi.
Bu kapsamda nişanlıların birbirlerine veya ailelerin diğer nişanlıya verdiği ziynet eşyalarının veren kişiler tarafından geri talep edilebileceği ifade edildi.
"HEDİYELERİN VERİLDİĞİ HER TÜRLÜ DELİLLE İSPATLANABİLİR"
Yargıtay kararında şu değerlendirmelere yer verildi:
"Hediyelerin verildiği ve iade edilmediği hususu her türlü delille de ispat edilebilir. Kanunda aksine bir hüküm bulunmadıkça taraflardan her biri hakkını dayandırdığı olguların varlığını ispatlamakla yükümlüdür."
Kararda ispat yükünün hayatın olağan akışına aykırı durumu iddia eden veya savunan kişiye ait olduğu belirtildi.
67 BİN TL'LİK ZİYNET DETAYI
Somut olayda nişan töreninde,
- 6 adet 22 ayar toplam 120 gram bilezik,
- 1 adet 22 gram tuğralı kolye,
- 1 adet 22 ayar 5 gram tektaş yüzük,
- 22 ayar 5 gram alyans
takıldığı belirtildi.
Yargıtay, bu hediyelerin iadesi konusunda değerlendirme yaptı.
Kararda ilk derece mahkemesinin ziynet eşyalarının toplam bedeli olan 67 bin TL'nin ödenmesine karar verdiği ancak nişan yüzüğünün alışılmışın dışındaki hediyeler kapsamında değerlendirilemeyeceği ifade edildi.
Yargıtay, nişan yüzüğünün iadesine karar verilmesinin doğru olmadığına hükmederek bu yönden bozma kararı verdi.