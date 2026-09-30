Ağustosta en fazla ihracat 1,76 milyar dolarla Almanya’ya yapıldı. (A Haber Grafik Ekibi)
AĞUSTOSTA EN FAZLA İHRACAT ALMANYA'YA YAPILDI
Ülkelere göre ihracatta ağustos ayında ilk sırada Almanya yer aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 1 milyar 760 milyon dolar oldu. Almanya'yı 1 milyar 731 milyon dolarla ABD, 1 milyar 203 milyon dolarla Birleşik Krallık, 1 milyar 79 milyon dolarla Irak ve 1 milyar 73 milyon dolarla İsviçre izledi.
İlk beş ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 29,2'sini oluşturdu.
OCAK-AĞUSTOSTA ALMANYA İLK SIRADA
Yılın ilk sekiz ayında ihracatta da Almanya ilk sıradaki yerini korudu. Bu dönemde Almanya'ya 15 milyar 45 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi.
Sıralamada ABD 11 milyar 894 milyon dolarla ikinci, Birleşik Krallık 10 milyar 690 milyon dolarla üçüncü oldu. İtalya 9 milyar 180 milyon dolar, Fransa ise 7 milyar 395 milyon dolarla ilk beşte yer aldı.
Çin, ağustos ayında 4,7 milyar dolarla ithalatta ilk sırada yer aldı. (A Haber)
İTHALATTA LİDER ÇİN
Ağustos ayında Türkiye'nin en fazla ithalat yaptığı ülke Çin oldu. Çin'den yapılan ithalat 4 milyar 706 milyon dolar olarak gerçekleşti. Çin'i 2 milyar 68 milyon dolarla Almanya, 1 milyar 935 milyon dolarla Rusya Federasyonu, 1 milyar 872 milyon dolarla ABD ve 1 milyar 374 milyon dolarla İtalya takip etti.
İlk beş ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 41,7'sini oluşturdu. Ocak-ağustos döneminde de Çin ithalatta ilk sırada yer aldı. Çin'den yapılan ithalat 36 milyar 55 milyon dolar oldu. Rusya Federasyonu 26 milyar 108 milyon dolarla ikinci, Almanya 18 milyar 71 milyon dolarla üçüncü sırada bulundu. Bu ülkeleri 13 milyar 372 milyon dolarla ABD ve 10 milyar 177 milyon dolarla İtalya izledi.
Yüksek teknolojili ürünlerin ihracattaki payı ağustosta yüzde 3,6 oldu. (A Haber)
YÜKSEK TEKNOLOJİLİ ÜRÜNLERİN PAYI YÜZDE 3,6
Teknoloji yoğunluğuna göre imalat sanayi ürünleri de verilerde yer aldı. Ağustos ayında imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracat içindeki payı yüzde 93,6 olurken, yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı yüzde 3,6 olarak hesaplandı.
Ocak-ağustos döneminde yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı yüzde 3,7 oldu. İthalat tarafında ise yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı ağustosta yüzde 12,0 olarak gerçekleşti. İlk sekiz ayda bu oran yüzde 12,1 oldu.
Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış ihracat ağustosta yüzde 0,6 arttı. (A Haber Grafik Ekibi)
MEVSİM VE TAKVİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ İHRACAT ARTTI
Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ağustos ayında ihracat bir önceki aya kıyasla yüzde 0,6 arttı. Aynı dönemde ithalat yüzde 1,1 azaldı. Takvim etkilerinden arındırılmış seride ise ağustos ayında, geçen yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 8,1, ithalat yüzde 10,5 arttı.
ÖZEL TİCARET SİSTEMİNDE DE ARTIŞ GÖRÜLDÜ
Özel ticaret sistemine göre ağustos ayında ihracat yüzde 7,2 artarak 20 milyar 943 milyon dolar oldu. İthalat ise yüzde 8,1 artışla 26 milyar 654 milyon dolara çıktı. Bu sistemde dış ticaret açığı yüzde 11,4 artarak 5 milyar 711 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 78,6 olarak gerçekleşti.
Ocak-ağustos döneminde özel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 4,4 artışla 168 milyar 630 milyon dolara, ithalat ise yüzde 5,9 artışla 235 milyar 825 milyon dolara ulaştı. Bu dönemde dış ticaret açığı yüzde 9,5 artarak 67 milyar 195 milyon dolar oldu. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise yüzde 71,5 olarak kaydedildi.