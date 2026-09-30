Enerji ve altın hariç ithalat ağustosta yüzde 9,6 oranında yükseldi. (A Haber)

ENERJİ VE ALTIN HARİÇ İHRACAT 20,8 MİLYAR DOLAR

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın dışarıda bırakıldığında da ihracat arttı. Bu kapsamda ihracat ağustosta yüzde 2,7 yükselerek 20 milyar 831 milyon dolara çıktı. Aynı hesaplamaya göre ithalat yüzde 9,6 artışla 21 milyar 919 milyon dolar oldu. Enerji ve altın hariç dış ticaret açığı ise 1 milyar 88 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

Bu grupta dış ticaret hacmi yüzde 6,1 artarak 42 milyar 749 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise yüzde 95 olarak kaydedildi.