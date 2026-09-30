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İhracatta ağustos rekoru! Türkiye’nin rakamı 23 milyar doları geçti

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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İhracatta ağustos rekoru! Türkiye’nin rakamı 23 milyar doları geçti

Türkiye'nin ağustos ayı dış ticaret verileri açıklandı. İhracat yüzde 8,1 artarak 23,47 milyar dolara, ithalat yüzde 10,5 yükselerek 28,71 milyar dolara çıktı. Dış ticaret açığı da yüzde 22,3 artışla 5,24 milyar dolara yükseldi.

Türkiye'nin ağustos ayı dış ticaret tablosu belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle hazırlanan verilere göre, ağustosta hem ihracat hem de ithalat geçen yılın aynı ayına göre arttı. Ancak ithalattaki yükselişin daha hızlı olması dış ticaret açığının da büyümesine yol açtı.

Ağustosta ihracat yüzde 8,1 artarak 23,4 milyar dolara yükseldi (A Haber Grafik Ekibi)Ağustosta ihracat yüzde 8,1 artarak 23,4 milyar dolara yükseldi (A Haber Grafik Ekibi)

İHRACAT YÜZDE 8,1 İTHALAT YÜZDE 10,5 ARTTI

Ağustos ayındaki veriler, dış ticarette iki yönlü artışı ortaya koydu. İhracat geçen yılın aynı ayına göre 1 milyar 766 milyon dolar arttı. İthalattaki artış ise yaklaşık 2 milyar 722 milyon dolar oldu.

Bu gelişmeler sonucunda ihracatın ithalatı karşılama oranı, Ağustos 2025'teki yüzde 83,5 seviyesinden yüzde 81,7'ye geriledi.

Gösterge
Ağustos 2025
Ağustos 2026
Değişim
İhracat
21,701 milyar $
23,467 milyar $
%8,1
İthalat
25,984 milyar $
28,706 milyar $
%10,5
Dış ticaret açığı
4,283 milyar $
5,239 milyar $
%22,3
İhracatın ithalatı karşılama oranı
%83,5
%81,7
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Ocak-ağustos döneminde ihracat yüzde 4 artarak 185 milyar dolara yaklaştı. (A Haber)Ocak-ağustos döneminde ihracat yüzde 4 artarak 185 milyar dolara yaklaştı. (A Haber)

OCAK-AĞUSTOS DÖNEMİNDE AÇIK 65,8 MİLYAR DOLARA ULAŞTI

Yılın ilk sekiz ayında da dış ticaret hacmindeki hareketlilik sürdü. Ocak-ağustos döneminde ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4 artarak 184 milyar 996 milyon dolar oldu. Aynı dönemde ithalat yüzde 5,3 yükseldi ve 250 milyar 790 milyon dolara çıktı. Böylece dış ticaret açığı yüzde 9,3 artışla 65 milyar 793 milyon dolar olarak hesaplandı.

İhracatın ithalatı karşılama oranı da yüzde 74,7'den yüzde 73,8'e geriledi.

Enerji ve altın hariç ithalat ağustosta yüzde 9,6 oranında yükseldi. (A Haber)Enerji ve altın hariç ithalat ağustosta yüzde 9,6 oranında yükseldi. (A Haber)

ENERJİ VE ALTIN HARİÇ İHRACAT 20,8 MİLYAR DOLAR

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın dışarıda bırakıldığında da ihracat arttı. Bu kapsamda ihracat ağustosta yüzde 2,7 yükselerek 20 milyar 831 milyon dolara çıktı. Aynı hesaplamaya göre ithalat yüzde 9,6 artışla 21 milyar 919 milyon dolar oldu. Enerji ve altın hariç dış ticaret açığı ise 1 milyar 88 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

Bu grupta dış ticaret hacmi yüzde 6,1 artarak 42 milyar 749 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise yüzde 95 olarak kaydedildi.

Ağustos ayında imalat sanayisi ihracatta yüzde 93,6 payla öne çıktı. (A Haber)Ağustos ayında imalat sanayisi ihracatta yüzde 93,6 payla öne çıktı. (A Haber)

İMALAT SANAYİNİN İHRACATTAKİ PAYI YÜZDE 93,6

Ekonomik faaliyetlere göre bakıldığında ağustos ayında ihracatın büyük bölümünü imalat sanayisi oluşturdu. İmalat sanayinin toplam ihracattaki payı yüzde 93,6 oldu. Tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 3,2, madencilik ve taş ocakçılığının payı ise yüzde 2,3 olarak gerçekleşti.

Ocak-ağustos döneminde de imalat sanayisinin ihracattaki ağırlığı sürdü. Bu dönemde imalat sanayinin payı yüzde 93,9 olarak hesaplandı.

İhracatta sektörlerin ağustostaki payı

  • İmalat sanayisi: %93,6
  • Tarım, ormancılık ve balıkçılık: %3,2
  • Madencilik ve taşocakçılığı: %2,3
  • Diğer: %0,9

Ağustos ayında ara malları ithalatın yüzde 70,7’sini oluşturdu. (A Haber)Ağustos ayında ara malları ithalatın yüzde 70,7’sini oluşturdu. (A Haber)

İTHALATTA ARA MALLARI İLK SIRADA

İthalatın mal gruplarına göre dağılımında ara malları öne çıktı. Ağustos ayında ara mallarının toplam ithalat içindeki payı yüzde 70,7 oldu. Sermaye mallarının payı yüzde 13,5, tüketim mallarının payı ise yüzde 15,5 olarak kaydedildi.

Ocak-ağustos döneminde de benzer tablo görüldü. Ara mallarının payı yüzde 71,1 olurken sermaye malları yüzde 14,0, tüketim malları yüzde 14,5 pay aldı.

Ağustosta en fazla ihracat 1,76 milyar dolarla Almanya’ya yapıldı. (A Haber Grafik Ekibi)Ağustosta en fazla ihracat 1,76 milyar dolarla Almanya’ya yapıldı. (A Haber Grafik Ekibi)

AĞUSTOSTA EN FAZLA İHRACAT ALMANYA'YA YAPILDI

Ülkelere göre ihracatta ağustos ayında ilk sırada Almanya yer aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 1 milyar 760 milyon dolar oldu. Almanya'yı 1 milyar 731 milyon dolarla ABD, 1 milyar 203 milyon dolarla Birleşik Krallık, 1 milyar 79 milyon dolarla Irak ve 1 milyar 73 milyon dolarla İsviçre izledi.

İlk beş ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 29,2'sini oluşturdu.

OCAK-AĞUSTOSTA ALMANYA İLK SIRADA

Yılın ilk sekiz ayında ihracatta da Almanya ilk sıradaki yerini korudu. Bu dönemde Almanya'ya 15 milyar 45 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

Sıralamada ABD 11 milyar 894 milyon dolarla ikinci, Birleşik Krallık 10 milyar 690 milyon dolarla üçüncü oldu. İtalya 9 milyar 180 milyon dolar, Fransa ise 7 milyar 395 milyon dolarla ilk beşte yer aldı.

Çin, ağustos ayında 4,7 milyar dolarla ithalatta ilk sırada yer aldı. (A Haber)Çin, ağustos ayında 4,7 milyar dolarla ithalatta ilk sırada yer aldı. (A Haber)

İTHALATTA LİDER ÇİN

Ağustos ayında Türkiye'nin en fazla ithalat yaptığı ülke Çin oldu. Çin'den yapılan ithalat 4 milyar 706 milyon dolar olarak gerçekleşti. Çin'i 2 milyar 68 milyon dolarla Almanya, 1 milyar 935 milyon dolarla Rusya Federasyonu, 1 milyar 872 milyon dolarla ABD ve 1 milyar 374 milyon dolarla İtalya takip etti.

İlk beş ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 41,7'sini oluşturdu. Ocak-ağustos döneminde de Çin ithalatta ilk sırada yer aldı. Çin'den yapılan ithalat 36 milyar 55 milyon dolar oldu. Rusya Federasyonu 26 milyar 108 milyon dolarla ikinci, Almanya 18 milyar 71 milyon dolarla üçüncü sırada bulundu. Bu ülkeleri 13 milyar 372 milyon dolarla ABD ve 10 milyar 177 milyon dolarla İtalya izledi.

Yüksek teknolojili ürünlerin ihracattaki payı ağustosta yüzde 3,6 oldu. (A Haber)Yüksek teknolojili ürünlerin ihracattaki payı ağustosta yüzde 3,6 oldu. (A Haber)

YÜKSEK TEKNOLOJİLİ ÜRÜNLERİN PAYI YÜZDE 3,6

Teknoloji yoğunluğuna göre imalat sanayi ürünleri de verilerde yer aldı. Ağustos ayında imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracat içindeki payı yüzde 93,6 olurken, yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı yüzde 3,6 olarak hesaplandı.

Ocak-ağustos döneminde yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı yüzde 3,7 oldu. İthalat tarafında ise yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı ağustosta yüzde 12,0 olarak gerçekleşti. İlk sekiz ayda bu oran yüzde 12,1 oldu.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış ihracat ağustosta yüzde 0,6 arttı. (A Haber Grafik Ekibi)Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış ihracat ağustosta yüzde 0,6 arttı. (A Haber Grafik Ekibi)

MEVSİM VE TAKVİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ İHRACAT ARTTI

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ağustos ayında ihracat bir önceki aya kıyasla yüzde 0,6 arttı. Aynı dönemde ithalat yüzde 1,1 azaldı. Takvim etkilerinden arındırılmış seride ise ağustos ayında, geçen yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 8,1, ithalat yüzde 10,5 arttı.

ÖZEL TİCARET SİSTEMİNDE DE ARTIŞ GÖRÜLDÜ

Özel ticaret sistemine göre ağustos ayında ihracat yüzde 7,2 artarak 20 milyar 943 milyon dolar oldu. İthalat ise yüzde 8,1 artışla 26 milyar 654 milyon dolara çıktı. Bu sistemde dış ticaret açığı yüzde 11,4 artarak 5 milyar 711 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 78,6 olarak gerçekleşti.

Ocak-ağustos döneminde özel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 4,4 artışla 168 milyar 630 milyon dolara, ithalat ise yüzde 5,9 artışla 235 milyar 825 milyon dolara ulaştı. Bu dönemde dış ticaret açığı yüzde 9,5 artarak 67 milyar 195 milyon dolar oldu. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise yüzde 71,5 olarak kaydedildi.

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