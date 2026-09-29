Aronya bahçesinin kendisi için keyifli bir uğraşa dönüştüğünü belirten Turan, "Fizik öğretmeniyim. Yaz aylarında özellikle bahçeye gelip aronyalarla uğraşmak bana büyük zevk veriyor. Aronyayı marketlerde görüyordum. Satın aldım, denedim ve tadı hoşuma gitti. Daha sonra internet üzerinden araştırdım. 200 fidanla başladık. Şu anda ağaç başına ortalama 1 kilo civarında aronya alıyoruz" dedi.

Yaklaşık 3 yıldır aronya yetiştiren Turan, hafta sonları ve fırsat bulduğu zamanlarda köyüne giderek bahçesiyle ilgileniyor. Yaz tatilini de toprakla iç içe geçiren Turan, bölgenin iklim koşullarının etkisiyle ürünlerinden yüksek kalite elde ettiğini belirtiyor.

Gümüşdamla köyündeki aronya bahçesinde yetiştirilen ürünlerin brix değeri 23 olarak ölçüldü. (İHA)

ARONYANIN BRİX DEĞERİ 23 ÇIKTI

Bahçesinde yetiştirdiği aronyaların brix değerini refraktometreyle ölçen Turan, yaptığı ölçümde değerin 23 çıktığını belirtti.

Meyvelerde olgunluk ve tatlılık derecesini gösteren brix değerinin yükselmesiyle meyvenin tatlılığının da arttığı aktarıldı. Aronyada standart brix değerinin 18-20 arasında olduğunu belirten Turan, Gümüşdamla köyünün iklim koşullarının yüksek brix değerinde etkili olduğunu söyledi.

Refraktometreyle ölçümün nasıl yapıldığını da anlatan Turan, meyveden aldığı örneği cihazın üzerine damlattıktan sonra yayılmasını beklediğini, ardından kapağı kapatarak güneşe doğru baktığında değerin ölçekte görüldüğünü aktardı.

Turan, "Baktığımda şu anda 23 gösteriyor. Aronyanın standart Brix değerinin 18 ile 20 arasında olması gerekiyor. Ancak bizim köyümüzün ikliminden dolayı brix değerimiz yüksek oluyor ve daha kaliteli oluyor" diye konuştu.

GOJİ BERRY İÇİN DE DENEME YAPIYOR

Aronyanın yanı sıra farklı ürünleri de denemek isteyen Turan, kurt üzümü olarak bilinen goji berry fidanlarını Burdur'daki bir üreticinin bahçesini ziyaret ettikten sonra satın aldı.

Üreticinin bahçesinde ürünü inceleyip tadına bakan Turan, daha sonra fidanları köyündeki bahçesine dikti.

Goji berry fidanlarının da meyve vermeye başladığını belirten Turan, "Goji berry fidanlarını ektik ve toprakla buluşturduk. Sürekli meyve veriyor. Oldukça sağlıklı bir meyve. Biz de burada deneme amacıyla goji yetiştirmeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.