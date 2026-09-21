Malatya’nın Hekimhan ilçesinde hasadı tamamlanan üzüm, yüksek verim ve yoğun talep nedeniyle üreticisini sevindirdi. Kurutmalık üzümün kilosu 600 liradan, yaş üzümün kilosu ise 100 liradan alıcı bulurken, üreticiler “Elimizde ürün kalmadı, talep çok fazlaydı” dedi.

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde üzüm hasadının ardından üreticilerin yüzü güldü.

Yeşilpınar Mahallesi'nde yıllardır bağcılıkla uğraşan üreticiler, bu sezon hem rekolteden hem de ürünlerine olan ilgiden memnun kaldı.

Geçen yıl yaşanan zirai don nedeniyle düşük kalan üzüm rekoltesi, bu yıl verimli bir sezonla telafi edildi.

KURUTMALIK ÜZÜM 600 LİRAYA SATILDI

Hekimhan'da üretim yapan Osman Yiğit, bu yıl üzüm veriminin oldukça yüksek olduğunu belirtti.

Yaklaşık 120-150 dönümlük alanda bağcılık yaptıklarını söyleyen Yiğit, ürünlerin kısa sürede tükendiğini ifade etti.

Yiğit, "Bu sene üzümlerimiz maşallah çok verimliydi. Kurutmalık üzümlerimizi 600 liradan, yaş üzümleri de 100 TL'den verdik. Şu an elimizde ürün kalmadı. Geçen sene zirai dondan dolayı bağımızda üzüm azdı, bu yıl rekolte yüksekti, talep de çok fazlaydı. Bu sezon üzüm, üreticinin yüzünü güldürdü" dedi.

TANEBİ VE SİYAH KURUTMALIK ÜZÜME YOĞUN İLGİ

Bölgede farklı üzüm çeşitlerinin yetiştirildiğini belirten Yiğit, özellikle bazı türlere talebin arttığını söyledi.

Yiğit, "Kureyş, Şam, tanebi, banas kurusu ve köhnü gibi yöreye özgü çeşitlerimiz var. Bu yıl özellikle tanebi ve siyah kurutmalık üzüme yoğun talep vardı. Ürünlerimizi değerinde satmanın mutluluğunu yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Üreticiler, verimli geçen sezonun ardından gelecek dönem için de umutlu olduklarını belirtti.