Enflasyon beklenti anketi açıklandı! İşte ekonomistlerin eylül ayı ve yıl sonu tahmini

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi sonuçlandı. 20 ekonomistin katıldığı ankette eylül ayı TÜFE beklentilerinin ortalaması yüzde 2,18 oldu. Ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisi ise yüzde 29,66 olarak açıklandı.