Enflasyon beklenti anketi açıklandı! İşte ekonomistlerin eylül ayı ve yıl sonu tahmini
AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi sonuçlandı. 20 ekonomistin katıldığı ankette eylül ayı TÜFE beklentilerinin ortalaması yüzde 2,18 oldu. Ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisi ise yüzde 29,66 olarak açıklandı.
AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 5 Ekim'de açıklanacak eylül ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi sonuçlandı.
Ankete 20 ekonomist katılırken, eylül ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,18 oldu.
Ekonomistlerin eylül ayı için enflasyon beklentileri yüzde 1,90 ile yüzde 2,60 aralığında gerçekleşti.
YILLIK ENFLASYONDA GERİLEME BEKLENTİSİ
Ekonomistlerin eylül ayı beklentilerinin ortalaması olan yüzde 2,18'e göre ağustosta yüzde 31,51 olan yıllık enflasyonun eylülde yüzde 30,16 seviyesine gerilemesi bekleniyor.
Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ağustos ayında yüzde 1,84 artış göstermişti.
YIL SONU ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜZDE 29,66
AA Finans anketinde ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 29,66 oldu.
Ekonomistlerin yıl içindeki enflasyon beklentileri ve gerçekleşmeler şöyle:
|Ay
|Yıl sonu enflasyon beklentisi
|Aylık enflasyon beklentisi
|Gerçekleşme
|Ocak
|%23,73
|%4,21
|%4,84
|Şubat
|%24,16
|%2,87
|%2,96
|Mart
|%25,91
|%2,40
|%1,94
|Nisan
|%28,16
|%3,19
|%4,18
|Mayıs
|%29,40
|%1,65
|%1,71
|Haziran
|%29,00
|%1,04
|%0,99
|Temmuz
|%29,55
|%1,82
|%1,78
|Ağustos
|%29,49
|%1,86
|%1,84
|Eylül
|%29,66
|%2,18
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