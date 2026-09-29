Eylül 2026 verilerine göre ekonomik güven endeksi aylık bazda yüzde 0,7 artarak 101,3’e yükseldi. Tüketici güveni yüzde 1,3, perakende ticaret güveni yüzde 1,1 artarken reel kesim güvenindeki yükseliş yüzde 0,1 ile sınırlı kaldı. Hizmet sektörü değişmezken inşaat güven endeksi yüzde 0,2 geriledi.

Ekonomik güven endeksi eylülde 101,3 değerini aldı. Ağustosta 100,6 olan endekste aylık artış yüzde 0,7 olarak hesaplandı. Alt göstergelerde en yüksek aylık artış yüzde 1,3 ile tüketici güveninde görülürken perakende ticaret güveni yüzde 1,1 yükseldi. Reel kesim güven endeksi 102,5'e çıktı, hizmet sektörü güven endeksi 111,9 ile aynı düzeyde kaldı. İnşaat sektörü güven endeksi ise yüzde 0,2 azalarak 83,0 oldu.

Ekonomik güven endeksi eylülde aylık yüzde 0,7 artarak 100,6’dan 101,3’e yükseldi. (Görsel: TÜİK) EKONOMİK GÜVEN ENDEKSİ 101,3'E YÜKSELDİ Ekonomik güven endeksi ağustosta 100,6 seviyesindeydi. Eylül ayında yüzde 0,7 artış kaydeden endeks 101,3 değerine ulaştı. Ağustosta ekonomik güven endeksinin bir önceki aya göre değişim oranı yüzde 0,8 olarak kaydedilmişti. Eylülde aylık değişim oranı yüzde 0,7 oldu.