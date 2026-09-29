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Ekonomik güven endeksi eylülde yüzde 0,7 artarak 101,3 oldu: Tüketici ve perakende güveni yükseldi

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Ekonomik güven endeksi eylülde yüzde 0,7 artarak 101,3 oldu: Tüketici ve perakende güveni yükseldi

Eylül 2026 verilerine göre ekonomik güven endeksi aylık bazda yüzde 0,7 artarak 101,3’e yükseldi. Tüketici güveni yüzde 1,3, perakende ticaret güveni yüzde 1,1 artarken reel kesim güvenindeki yükseliş yüzde 0,1 ile sınırlı kaldı. Hizmet sektörü değişmezken inşaat güven endeksi yüzde 0,2 geriledi.

Ekonomik güven endeksi eylülde 101,3 değerini aldı. Ağustosta 100,6 olan endekste aylık artış yüzde 0,7 olarak hesaplandı. Alt göstergelerde en yüksek aylık artış yüzde 1,3 ile tüketici güveninde görülürken perakende ticaret güveni yüzde 1,1 yükseldi. Reel kesim güven endeksi 102,5'e çıktı, hizmet sektörü güven endeksi 111,9 ile aynı düzeyde kaldı. İnşaat sektörü güven endeksi ise yüzde 0,2 azalarak 83,0 oldu.

Ekonomik güven endeksi eylülde aylık yüzde 0,7 artarak 100,6’dan 101,3’e yükseldi. (Görsel: TÜİK)Ekonomik güven endeksi eylülde aylık yüzde 0,7 artarak 100,6’dan 101,3’e yükseldi. (Görsel: TÜİK)

EKONOMİK GÜVEN ENDEKSİ 101,3'E YÜKSELDİ

Ekonomik güven endeksi ağustosta 100,6 seviyesindeydi. Eylül ayında yüzde 0,7 artış kaydeden endeks 101,3 değerine ulaştı.

Ağustosta ekonomik güven endeksinin bir önceki aya göre değişim oranı yüzde 0,8 olarak kaydedilmişti. Eylülde aylık değişim oranı yüzde 0,7 oldu.

Ekonomik güven endeksi eylülde aylık yüzde 0,7 artarak 100,6’dan 101,3’e yükseldi. (Görsel: A Haber Grafik Ekibi)Ekonomik güven endeksi eylülde aylık yüzde 0,7 artarak 100,6’dan 101,3’e yükseldi. (Görsel: A Haber Grafik Ekibi)

TÜKETİCİ VE PERAKENDE GÜVENİ ARTTI

Tüketici güven endeksi ağustostaki 90,8 seviyesinden eylülde 91,9'a çıktı. Aylık artış yüzde 1,3 olarak gerçekleşti.

Perakende ticaret sektörü güven endeksi de ağustosta 110,1 iken eylülde yüzde 1,1 artışla 111,3 değerini aldı. Böylece eylülde alt göstergeler arasındaki en yüksek iki aylık artış tüketici ve perakende ticaret güveninde görüldü.

Reel kesim güven endeksi ise yüzde 0,1 artarak 102,4'ten 102,5'e yükseldi.

Ekonomik güven endeksi eylülde aylık yüzde 0,7 artarak 100,6’dan 101,3’e yükseldi. (Görsel: TÜİK)Ekonomik güven endeksi eylülde aylık yüzde 0,7 artarak 100,6’dan 101,3’e yükseldi. (Görsel: TÜİK)

HİZMET YATAY KALDI, İNŞAAT GERİLEDİ

Hizmet sektörü güven endeksinde eylül ayında değişim yaşanmadı. Endeks ağustosta olduğu gibi 111,9 seviyesinde kaldı.

İnşaat sektörü güven endeksi ise aylık bazda yüzde 0,2 azaldı. Ağustosta 83,1 olan endeks eylülde 83,0 değerine geriledi.

Eylül verileri böylece tüketici, reel kesim ve perakende ticarette artışa; hizmet sektöründe yatay seyre ve inşaat sektöründe düşüşe işaret etti.

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İnşaat sektörü güven endeksi ise yüzde 0,2 azalarak 83,0 değerini aldı. (Görsel: A Haber Foto Arşiv)İnşaat sektörü güven endeksi ise yüzde 0,2 azalarak 83,0 değerini aldı. (Görsel: A Haber Foto Arşiv)

EKONOMİK GÜVEN ENDEKSİ EYLÜL 2026 ÖZETİ
Konu
Bilgi
Ekonomik güven endeksi
101,3
Aylık değişim
Yüzde 0,7 artış
Tüketici güven endeksi
91,9
Reel kesim güven endeksi
102,5
Hizmet sektörü güven endeksi
111,9
Perakende ticaret güven endeksi
111,3
İnşaat sektörü güven endeksi
83,0
En yüksek aylık artış
Tüketici güveni: Yüzde 1,3

#Ekonomik Güven Endeksi #TÜİK
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