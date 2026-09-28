Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, A Haber canlı yayınında altın fiyatlarındaki son hareketliliğe değindi. Gram altının bir yıl önceki 5 bin 186 liralık seviyesinden 6 bin 572 liraya geldiğine dikkat çeken Memiş, kısa vadeli dalgalanmalar yerine uzun vadeli stratejiye odaklanılması gerektiğini söyledi.

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın piyasalarındaki son gelişmeleri A Haber canlı yayınında değerlendirdi. Altın fiyatlarında yaşanan son hareketliliğe dikkat çeken Memiş, "Merkez bankalarının bile önünü göremediği bir manipülasyon piyasasında yatırımcılar eğer 'Kısa vadeli aldım, düştü' diye bir düşünceye sahipse farklı yatırım araçlarında yatırım yapmasına gerek yok" ifadelerini kullandı.

NAKDE SIKIŞAN ÜLKELER ALTIN SATIYOR

Dünyadaki kriz ortamına işaret eden Memiş, "Petrol fiyatları son iki haftadır yine yüksek kalmaya devam ediyor. Dolar da uluslararası piyasalarda güçlü seviyede. ABD tahvil faizleri yüzde 5'in üzerine çıkarak rekor seviyeyi gördü. Bu sebeple altın piyasalarında belirsizlik var" şeklinde konuştu.

Küresel belirsizliklerin altın fiyatlarına yansımasını değerlendiren Memiş, "Bu ortamda altın satmak zorunda kalan ülkeler var. Hürmüz Boğazı tekrar kapalı olunca bölgedeki ülkeler nakde ihtiyacı olduğu için altın satmak zorunda kalıyor. Küresel piyasalarda pozisyonlar dolara geçiyor, ABD tahvil faizlerine geçiyor. Bu ortamda başta altın ve gümüş olmak üzere dolar karşısındaki bütün varlıklar değer kaybediyor" dedi.

"UZUN VADEYE ODAKLANMAK GEREKİYOR"

Piyasada geniş bir bant aralığında belirsiz fiyatlamanın hakim olduğunu belirten Memiş, "Savaş bitmeden, petrol fiyatları normal seyrine gelmeden, ABD tahvil faizleri normal seyrine gelmeden piyasaların kısa vadede toparlanmasını beklememek lazım. Uzun vadeye bakmak lazım, kısa vadedeki dalgalanmalara değil" ifadelerini kullandı.

İslam Memiş, altındaki kısa vadeli dalgalanmalara karşı uzun vadeli stratejiye dikkat çekti. (Foto: ahaber.com.tr)

İslam Memiş, konuşmasının devamında şunları kaydetti:

"Uzun vade dediğimiz olay bir yıl ve sonrası, orta vade 6 ay ile 1 yıl arasıdır. Geçtiğimiz aylara veya yıllara baktığımız zaman altın tarafındaki gelişmeler zaten malum. Bu bir manipülasyon yılı. Uzun vadeli strateji belirleyin diye uyarılarımız var. Bugüne kadar geldiğimiz noktada bütün yatırım araçlarında, sadece altın özelinde değil, ciddi bir belirsizliğin olduğu bir piyasa var karşımızda. Dolayısıyla burada bir yıl ve sonrasına odaklanmak lazım. Kısa vadede altın, savaş nedeniyle, petrol nedeniyle, belirsizlik nedeniyle baskılanmaya devam ediyor."

SON 1 YILDA NE DEĞİŞTİ?

Altın fiyatlarındaki sert hareketlerin arka planına dikkat çeken Memiş, "Ocak ayında 6157 lira seviyesindeydi gram altın TL fiyatı. Sonra ocak ayının sonunda da 8157'ye kadar yükseldi. O zaman da yayınlarımızda sürekli şunu diyorduk: Bir ayda gram altında 2 bin liralık yükseliş normal değil. Uzak durun, bu fiyatlar normal fiyat değil. Daha sonra altın savaşla birlikte sert bir dalgalanma trendine girdi" şeklinde konuştu.

Altının bir yıllık getirisini rakamlarla paylaşan Memiş, "Geçen yıl bugün gram altın TL fiyatı 5186 lira seviyesindeymiş. Şu anda gram altın TL fiyatı 6572 lira seviyesinde. Neden uzun vadeli bir strateji belirlemek gerektiğini gördünüz mü, bir yıllık süreç içerisinde altın değer kaybetmiş mi?" dedi.