Elazığ’da balığa kadın eli değdi! “Yapamazsın” dediler, şimdi siparişlere yetişemiyor
Elazığ’da baba mesleği balıkçılığı sürdüren Sena Tunç, yakınlarının “yapamazsın” sözlerine aldırmadan kendi balık ekmek işletmesini açtı. Kentin tek kadın balık ustası olan Tunç, günde 6 çeşit balık hazırlayarak gelen siparişlere yetişmeye çalışıyor.
Elazığ'da yaşayan Sena Tunç, küçük yaşta ilgi duyduğu baba mesleği balıkçılığı sürdürmek için kendi iş yerini açtı.
Abisinin balık tezgahı açması ve ablasının Su Ürünleri Fakültesinde eğitim görmesinin ardından balıkçılığa ilgisi artan Tunç, Mustafapaşa Mahallesi'nde balık ekmek işletmesi kurdu.
Yakınlarının "Kadın başına bu işi yapamazsın" sözlerine aldırmayan Tunç, ilk dönemlerde balık temizlemekte zorlansa da zamanla mesleğin inceliklerini öğrendi.
Elazığ'ın tek kadın balık ustası olan Tunç, şimdi müşterilerinin taleplerine yetişmeye çalışıyor. Balıkları ilk kez kadın ustanın hazırladığını gören müşteriler ise Tunç'la fotoğraf çektiriyor.
Tunç, işletmesinde günlük 6 çeşit balık hazırlıyor. Müşterilerin taleplerine göre bu sayı artırılabiliyor.
BABA MESLEĞİNİ SÜRDÜRÜYOR
Baba mesleğini sürdürdüğünü belirten Sena Tunç, işletmesinde yalnızca kadın çalışanlara yer verdiğini söyledi.
Tunç, "Biz çocukken babamız da bu işi yapardı. Biz de heves edip tesislere gitmek isterdik. Nasip oldu, kendi yerimizi açabildik. Abimin de Kapalı Çarşı'da canlı balık tezgahı var. Balıklarımı günlük olarak oradan temin ediyorum. Balıklarımın çoğu doğal balıktır. Kendi balığımızı getirerek burada satışa sunuyoruz. Baba mesleğini sürdürüyoruz. Aile olarak baba mesleğini devam ettiriyoruz" dedi.
Müşterilerden yoğun ilgi gördüğünü belirten Tunç, "Buraya gelen vatandaşlardan çok güzel talepler alıyorum. 'Gerçekten sen mi yapıyorsun?' diyerek hamsi tava yaparken beni seyrediyorlar ve fotoğraf çekiyorlar. Burada çalışanların hepsi kadın" ifadelerini kullandı.
"ELAZIĞ'DA TEK KADIN BALIKÇI BENİM"
Balıkçılığın başlangıçta kendisi için zor olduğunu anlatan Tunç, zamanla mesleğe alıştığını söyledi.
Tunç, "Elazığ'da tek kadın balıkçı benim. İlk başlarda balık temizlemek çok zor geliyordu, bu nedenle bir süre alışamadım. Şimdi ise hepsi çocuk oyuncağı gibi geliyor" diye konuştu.
Mesleğe başlamadan önce kendisine yönelik olumsuz yorumlar yapıldığını belirten Tunç, "'Sen kadın başına bu işi yapamazsın, bu iş senin işin değil, sen işletme sahibi olamazsın' diyenler çok oldu. Ancak hepsinin üstesinden geliyorum" dedi.
SİPARİŞLERE YETİŞMEKTE ZORLANIYOR
İşlerinin yoğun olduğunu belirten Tunç, "Şu anda siparişleri yetiştirmekte zorlanıyorum. Sabit olarak 6 çeşit balığım var. Hamsi, istavrit, çupra, levrek, alabalık ve somon satıyorum" ifadelerini kullandı.
Alabalık ve somonun Keban'da üretildiğini belirten Tunç, balık sezonunun açılmasıyla farklı türlere yönelik taleplerin de arttığını söyledi.
Tunç, "Balık sezonunun açılmasıyla vatandaşlar arıyor. Bana '2 kilo çinekop hazırla' dediklerinde hemen abimden temin edebiliyorum. Müşteri ne isterse onu o gün hazırlayabiliyoruz" diye konuştu.