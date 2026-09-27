Elazığ'ın tek kadın balık ustası olan Tunç, şimdi müşterilerinin taleplerine yetişmeye çalışıyor. Balıkları ilk kez kadın ustanın hazırladığını gören müşteriler ise Tunç'la fotoğraf çektiriyor.

Elazığ’ın tek kadın balık ustası, kendi işletmesinde müşterilerine hizmet veriyor. (Foto: İHA)

BABA MESLEĞİNİ SÜRDÜRÜYOR

Baba mesleğini sürdürdüğünü belirten Sena Tunç, işletmesinde yalnızca kadın çalışanlara yer verdiğini söyledi.

Tunç, "Biz çocukken babamız da bu işi yapardı. Biz de heves edip tesislere gitmek isterdik. Nasip oldu, kendi yerimizi açabildik. Abimin de Kapalı Çarşı'da canlı balık tezgahı var. Balıklarımı günlük olarak oradan temin ediyorum. Balıklarımın çoğu doğal balıktır. Kendi balığımızı getirerek burada satışa sunuyoruz. Baba mesleğini sürdürüyoruz. Aile olarak baba mesleğini devam ettiriyoruz" dedi.

Müşterilerden yoğun ilgi gördüğünü belirten Tunç, "Buraya gelen vatandaşlardan çok güzel talepler alıyorum. 'Gerçekten sen mi yapıyorsun?' diyerek hamsi tava yaparken beni seyrediyorlar ve fotoğraf çekiyorlar. Burada çalışanların hepsi kadın" ifadelerini kullandı.

"ELAZIĞ'DA TEK KADIN BALIKÇI BENİM"

Balıkçılığın başlangıçta kendisi için zor olduğunu anlatan Tunç, zamanla mesleğe alıştığını söyledi.

Tunç, "Elazığ'da tek kadın balıkçı benim. İlk başlarda balık temizlemek çok zor geliyordu, bu nedenle bir süre alışamadım. Şimdi ise hepsi çocuk oyuncağı gibi geliyor" diye konuştu.

Mesleğe başlamadan önce kendisine yönelik olumsuz yorumlar yapıldığını belirten Tunç, "'Sen kadın başına bu işi yapamazsın, bu iş senin işin değil, sen işletme sahibi olamazsın' diyenler çok oldu. Ancak hepsinin üstesinden geliyorum" dedi.