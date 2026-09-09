Enerjide yeni rota çizildi: Batı Karadeniz’de petrol arama çalışmaları başlıyor
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Batı Karadeniz'de yakın zamanda petrol arama çalışmalarına başlayacaklarını duyurdu. Bayraktar, ülkedeki mevcut rezervlere yenilerinin ekleneceğini söyledi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin enerji alanında atacağı adımlara yönelik önemli değerlendirmelerde bulundu.
Bakan Bayraktar, petrol ve doğal gaz arama çalışmalarında Türkiye'nin enerji filosunun yoğun şekilde çalıştığını belirterek mevcut rezervlere yenilerinin katılması için çalışmaların sürdüğünü ifade etti.
"REZERVLERİ ÜRETİME GEÇİRME ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR"
Petrol ve doğal gaz arama çalışmalarına değinen Bayraktar, "Petrol ve doğal gaz arama işinde bir taraftan bulduğumuz rezervleri üretime geçirme süreciyle alakalı çalışmalar yürütüyoruz. Gemilerimiz yoğun bir şekilde buna çalışıyorlar" dedi.
Bakan Bayraktar, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Gemilerimizin bir tanesi Somali'de şu anda çalışıyor. Bir diğeri de Karadeniz'de üretim geliştirme programının yanı sıra yeni sahalarda, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz ve Doğu Karadeniz'de de tespit ettiğimiz sahalarda yeni sondajlar yapıyor."
BATI KARADENİZ'DE PETROL HEDEFLİ SONDAJ BAŞLAYACAK
Bayraktar, mevcut rezervlere yenilerini eklemek için çalışmaların sürdüğünü belirterek şunları kaydetti:
"Bir taraftan da biz aslında mevcut rezervlerimize yeni rezerv katmaya çalışıyoruz. Önümüzdeki günlerde petrol hedefli bir sondaja başlayacağız. Biraz uzun sürecek, biraz zor bir sondaj. Ama Batı Karadeniz'de petrol hedefli bir sondaja yakın zamanda başlayacağız."