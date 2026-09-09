Enerjide yeni rota çizildi: Batı Karadeniz’de petrol arama çalışmaları başlıyor

BATI KARADENİZ'DE PETROL HEDEFLİ SONDAJ BAŞLAYACAK

Bayraktar, mevcut rezervlere yenilerini eklemek için çalışmaların sürdüğünü belirterek şunları kaydetti:

"Bir taraftan da biz aslında mevcut rezervlerimize yeni rezerv katmaya çalışıyoruz. Önümüzdeki günlerde petrol hedefli bir sondaja başlayacağız. Biraz uzun sürecek, biraz zor bir sondaj. Ama Batı Karadeniz'de petrol hedefli bir sondaja yakın zamanda başlayacağız."