Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "2027-2029 döneminde yaklaşık 2,1 milyon ilave istihdam oluşturmayı ve işsizlik oranını ise kademeli biçimde yüzde 7,6 seviyesine indirmeyi hedefliyoruz" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Arnavutköy'de düzenlenen Türkiye Yüzyılı Buluşmaları programına katıldı. İş insanlarıyla bir araya gelen Bakan Işıkhan'a Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu eşlik etti.

"İSTANBUL HAVALİMANI DÜNYA REKORLARI KIRIYOR"

Programda konuşan Bakan Işıkhan, muhalefete yüklenerek, "Maalesef, millete hizmetten aciz, vizyonsuz ve atıl zihniyetlerin 'buraya uçak inmez' dediği İstanbul Havalimanı bugün yılda 80 milyonun üzerinde yolcuyu ağırlayarak Avrupa'da ve dünyada rekorlar kırıyor. Havalimanımız, oluşturduğu büyük ekonomik ve sosyal ekosistemle Arnavutköy'e de değer katıyor. Havalimanımız, bünyesindeki binlerce işletme ve sağladığı yüz binlerce kişilik istihdamla İstanbul'un en büyük ilçelerinden biri olan Arnavutköy'ü aynı zamanda önemli bir istihdam merkezi hâline getiriyor" ifadelerini kullandı.

"2029'DA İŞSİZLİK ORANINI YÜZDE 7,6 SEVİYESİNE İNDİRMEYİ HEDEFLİYORUZ"

Türkiye'de işsizlik rakamlarını yeni istihdam modelleri ile indirmek için çalıştıklarını söyleyen Bakan Işıkhan, "Türkiye ekonomisi ve çalışma hayatı bakımından yeni dönemin eşiğindeyiz. Orta Vadeli Programımızla önümüzdeki üç yılın hedeflerini ve yol haritasını ortaya koyduk. 2027-2029 döneminde yaklaşık 2,1 milyon ilave istihdam oluşturmayı, işsizlik oranını ise kademeli biçimde gerileterek 2029 yılında yüzde 7,6 seviyesine indirmeyi hedefliyoruz. Elbette bizim hedefimiz yalnızca istihdamın sayısal olarak artması değildir. Bir yandan yeni iş alanlarının açılmasını desteklerken diğer yandan çalışma hayatımızı geleceğin ihtiyaçlarına hazırlamak zorundayız" şeklinde konuştu.