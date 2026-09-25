Kiralık sosyal konutta başvurular bugün sona eriyor: İstanbul’da 1.071 konut için kiralar 10 bin liradan başlayacak
Hükümetin dar gelirli vatandaşların barınma ihtiyaçlarını karşılamak ve konuta erişimini kolaylaştırmak amacıyla başlattığı kiralık sosyal konut hamlesinde tarihi gün geldi. İstanbul'da toplam 15 bin konuttan oluşacak dev projenin 1.071 konutluk ilk etabı için e-Devlet üzerinden yürütülen başvuru süreci bugün gece yarısı itibarıyla tamamen sona eriyor.
İstanbul'da hayata geçirilen kiralık sosyal konut projesinin ilk etabı için başvuru süreci bugün tamamlanıyor. Toplam 15 bin konuttan oluşan projenin ilk aşamasında 12 ilçedeki 1.071 konut hak sahiplerine kiralanacak.
Aylık kirası 10 bin liradan başlayan evlerde oturmak isteyen vatandaşların, gün içinde e-Devlet üzerinden başvuru işlemlerini tamamlaması gerekiyor.
BAŞVURULAR E-DEVLET ÜZERİNDEN YAPILIYOR
Kiralık sosyal konut projesine başvurular, e-Devlet üzerinden Toplu Konut İdaresi Başkanlığının "Konut / İşyeri Başvuru" hizmeti kullanılarak gerçekleştiriliyor.
Başvurusunu tamamlayan vatandaşlar, işlemlerinin kabul edilip edilmediğini yine e-Devlet üzerindeki "Konut / İşyeri Başvuru" menüsünden takip edebilecek.
12 İLÇEDE 1.071 KONUT KİRAYA VERİLECEK
Projenin ilk etabındaki 1.071 konutun ilçe gruplarına göre dağılımı şöyle olacak:
|İlçeler
|Konut sayısı
|Başakşehir, Gaziosmanpaşa, Beyoğlu ve Güngören
|360
|Maltepe, Tuzla ve Kartal
|330
|Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye ve Üsküdar
|291
|Arnavutköy
|90
|Toplam
|1.071
AİLE YAPISINA GÖRE KONUT TAHSİSİ
Projede tahsis edilecek konutların büyüklüğü aile yapısına göre değişecek. Genç evli ailelere 1+1 veya 2+1 konut verilecek.
İki veya daha fazla çocuğu bulunan aileler için ise 2+1, 3+1 veya 4+1 konut seçenekleri sunulacak.
KİRALAR 10 BİN LİRADAN BAŞLAYACAK
Konutların oda sayısına göre başlangıç kira bedelleri şöyle belirlendi:
|Konut tipi
|Başlangıç kira bedeli
|1+1
|10 bin TL
|2+1
|12 bin TL
|3+1
|15 bin TL
|4+1
|18 bin TL
Konutların ekim ayında teslim edilmesi planlanıyor. Kira ödemeleri, konutun teslimini takip eden ayın 20'sinde başlayacak.
İLK 12 AY KİRA ARTIŞI YAPILMAYACAK
Kira bedelleri, teslim için idare tarafından açıklanan tarihten itibaren 12 ay boyunca artırılmayacak.
Bir yıllık sürenin sona ermesinin ardından ilk ocak ayında kira bedellerine TÜFE oranında artış uygulanacak.
TAHSİS SÜRESİ ÜÇ YILLA SINIRLI
Kiralık sosyal konutların tahsis süresi üç yıl olacak. Bu süre uzatılamayacak.
Üç yıllık tahsis dönemi içinde konut satın alan hak sahiplerinin kiralık sosyal konutu tahliye etmesi gerekecek.
BAŞVURU VE TESLİM TAKVİMİ
|Süreç
|Tarih veya süre
|Son başvuru
|Bugün
|Konutların teslimi
|Ekim
|İlk kira ödemesi
|Teslimi takip eden ayın 20'si
|Sabit kira dönemi
|İlk 12 ay
|Kira güncellemesi
|12 ayın ardından ilk ocak ayında
|Azami tahsis süresi
|3 yıl