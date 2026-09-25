İstanbul'da hayata geçirilen kiralık sosyal konut projesinin ilk etabı için başvuru süreci bugün tamamlanıyor. Toplam 15 bin konuttan oluşan projenin ilk aşamasında 12 ilçedeki 1.071 konut hak sahiplerine kiralanacak.

BAŞVURULAR E-DEVLET ÜZERİNDEN YAPILIYOR

Kiralık sosyal konut projesine başvurular, e-Devlet üzerinden Toplu Konut İdaresi Başkanlığının "Konut / İşyeri Başvuru" hizmeti kullanılarak gerçekleştiriliyor.

Başvurusunu tamamlayan vatandaşlar, işlemlerinin kabul edilip edilmediğini yine e-Devlet üzerindeki "Konut / İşyeri Başvuru" menüsünden takip edebilecek.

12 İLÇEDE 1.071 KONUT KİRAYA VERİLECEK

Projenin ilk etabındaki 1.071 konutun ilçe gruplarına göre dağılımı şöyle olacak:

İlçeler Konut sayısı Başakşehir, Gaziosmanpaşa, Beyoğlu ve Güngören 360 Maltepe, Tuzla ve Kartal 330 Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye ve Üsküdar 291 Arnavutköy 90 Toplam 1.071

AİLE YAPISINA GÖRE KONUT TAHSİSİ

Projede tahsis edilecek konutların büyüklüğü aile yapısına göre değişecek. Genç evli ailelere 1+1 veya 2+1 konut verilecek.

İki veya daha fazla çocuğu bulunan aileler için ise 2+1, 3+1 veya 4+1 konut seçenekleri sunulacak.

KİRALAR 10 BİN LİRADAN BAŞLAYACAK

Konutların oda sayısına göre başlangıç kira bedelleri şöyle belirlendi:

Konut tipi Başlangıç kira bedeli 1+1 10 bin TL 2+1 12 bin TL 3+1 15 bin TL 4+1 18 bin TL

Konutların ekim ayında teslim edilmesi planlanıyor. Kira ödemeleri, konutun teslimini takip eden ayın 20'sinde başlayacak.

İLK 12 AY KİRA ARTIŞI YAPILMAYACAK

Kira bedelleri, teslim için idare tarafından açıklanan tarihten itibaren 12 ay boyunca artırılmayacak.

Bir yıllık sürenin sona ermesinin ardından ilk ocak ayında kira bedellerine TÜFE oranında artış uygulanacak.

TAHSİS SÜRESİ ÜÇ YILLA SINIRLI

Kiralık sosyal konutların tahsis süresi üç yıl olacak. Bu süre uzatılamayacak.

Üç yıllık tahsis dönemi içinde konut satın alan hak sahiplerinin kiralık sosyal konutu tahliye etmesi gerekecek.

BAŞVURU VE TESLİM TAKVİMİ